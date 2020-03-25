Фотомарафон «100-летие ТАССР»: в актовом зале Казанской консерватории, 1970 год

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Фото: из архива Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова

К 1970 году, проработав уже 25 лет, Казанская консерватория была одним из самых авторитетных музыкальных вузов в Советском Союзе. Ею продолжал руководить ее создатель — Назиб Жиганов.

В 1970 году в консерватории был создан студенческий духовой оркестр. Его первым руководителем и дирижером был профессор Шамиль Низамутдинов. Этот оркестр дал более 100 шефских концертов, в том числе для строителей КАМАЗа, химиков Нижнекамска, сельских тружеников, гастролировал в других республиках Поволжья. Студенты консерватории популяризировали татарскую музыку, и множество сочинений татарских композиторов впервые прозвучали именно в исполнении этого оркестра.



1970 год, Назиб Жиганов на занятиях со студентами

Ректор консерватории Назиб Жиганов был не только самым влиятельным музыкантом республики, но и имел огромный авторитет в масштабах всей страны. Он умудрялся сочетать идеальную управленческую деятельность с активной вовлеченностью в учебный процесс. По воспоминаниям учеников, он бывал почти на всех приемных и выпускных экзаменах, а порой заходил и на лекции к другим преподавателям — контролировал, советовал, наставлял.

Жиганов входил в правление обоих Союзов композиторов высшего звена: и РСФСР, и СССР. Его уважали в Москве, пожалуй, даже сильнее, чем в родной Казани: здесь больше тянулись к Салиху Сайдашеву с его яркой национальной окрашенностью в музыке, чем к классичному и академичному Жиганову. Но именно Жиганов создал классические основы татарской музыки, филигранно обработал ее и вывел на международный уровень.

Профессор консерватории Натан Рахлин и Рубин Абдуллин, 1973—1974 годы

В 1973 году Казанскую консерваторию по классу фортепиано закончил ее нынешний ректор — Рубин Абдуллин. В 1974 году он получил еще и диплом Ленинградской государственной консерватории — там он стал органистом. С 1973 года Рубин Кабирович преподавал на кафедре специального фортепиано родной Казанской консерватории, а в 1988 году стал ее ректором.

Первый концертный орган после революции появился в Казани в 1972 году — его изготовила чешская фирма Rieger-Kloss. А в 1978-м в Малом зале консерватории установили орган немецкой фирмы Eule. Соответственно, в 1979-м на фортепианном факультете открыли органный класс. Преподавал в нем, разумеется, Рубин Абдуллин как дипломированный органист и опытный педагог.



Рубин Абдуллин за инструментом, конец 1970-х



Тогда же, в 1978-м, консерватория расширила количество своих музыкальных коллективов: появился камерный оркестр консерватории (руководитель и дирижер — В.А. Афанасьев), создано музыкальное трио Э. Бурнашевой, Н. Ихсановой, Г. Сафиной.

А еще при консерватории работала собственная средняя специальная музыкальная школа. Талантливых ребят в нее набирали со всей республики. При школе был собственный интернат. Отсюда вышла плеяда музыкантов, которые начинали блистать еще в детстве. Например, талантливый пианист Юрий Егоров в 1971 году, еще будучи учеником ССМШ при консерватории, удостоился звания лауреата конкурса им. Лонг и Тибо в Париже.



Хор ССМШ при Казанской консерватории

Людмила Губаева