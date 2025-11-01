«Слоеная» Казань и ее фантастические твари

«Город зилантов» Олеси Феоктистовой — слишком локальное подростковое фэнтези о Казани

Фото: Реальное время

Год назад в Казань приезжал писатель из Дагестана — Ислам Ханипаев. Тогда он отметил, что по городу «разбросано» множество драконов (имея в виду зилантов), но почему-то никто из местных писателей не додумался придумать историю, завязанную на драконах. Тема, которая очень популярна в фэнтези-литературе. И вот, эту лакуну закрыла казанская писательница Олеся Феоктистова с фэнтези-книгой для подростков «Город зилантов». Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, почему «Город зилантов» может остаться исключительно локальной историей.

Опасный символ города

В День города, 30 августа, жители Казани собрались на площади у Центра семьи «Казан», который больше известен как «Чаша». Празднование началось еще с утра, и если в реальности основное торжество заканчивается праздничным салютом, то в книге главное представление — полет зилантов. Идея написать про сосуществование людей и зилантов пришла Олесе Феоктистовой случайно. Здесь Ислам Ханипаев прав, в Казани на образ зилантов натыкаешься на каждом шагу, особенно в центре города. Вот и писательница, как она рассказывала на презентации книги в Национальной библиотеке РТ, оттолкнулась от очередного изображения и задалась вопросом: «Что было бы, если зиланты на самом деле существовали?!».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Зилант — символ Казани, изображение которого есть не только в городской айдентике, нескольких скульптурах, но и на гербе. По легенде, крылатый змей обитал на этих землях еще до появления города. А затем его изгнали. По одной версии, он был повержен героем, по другой — стал защитником города. А Феоктистова поместила несуществующих змей-драконов в современную Казань. Оживила легенду.

Всего зилантов трое — Зангар-Таш (Синий Камень), Алтын-Ай (Золотая Луна) и Нур-Шаян (Веселый Лучик). Отец, мать и их сын-подросток. Обычно они прилетали на праздник втроем, но в этот раз над «Чашей» кружила только Алтын-Ай.

На зрителей дохнуло горячим воздухом, и в небе словно из ниоткуда появилось пугающее и одновременно чарующее существо. Длинное, как у змеи, тело сияло красно-оранжевой чешуей, остромордая голова оканчивалась клыкастой пастью, из которой высовывался алый раздвоенный язык. Зубчатый гребень на спине и перепончатые крылья горели золотом.

Но Алтын-Ай вела себя странно. Она резко налетела на людей, чуть не обдав их горячим дыханием, а потом всполошила воду в реке Казанка, перевернула катер, устремилась в небо и улетела. Народ был напуган, начал разбегаться. В этой же толпе стояла Дилия с младшим братом Айратом. Когда появилась зилант-мать, они увидели маленького зилантика — черного с фиолетовыми глазами. Он кружился над людьми низко, а потом сел на плечо Айрата. Когда началась суета и зиланты исчезли, Дилия заметила, что Айрат пропал.

Писательница Олеся Феоктистова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Это не первый случай, когда пропадали дети на массовых мероприятиях. Первый ребенок исчез во время празднования Дня России в июне, потом — на Сабантуе. Отец одного из пропавших детей работает в Департаменте по делам зилантов, и он уверен: это зиланты похищают ребят. Дилия, Ильгиз (у него пропала сестренка Гузель), Руслан и Алина пытаются разобраться, что же происходит. Полиция не дает никаких ответов, поэтому ребята отправляются в опасное приключение, чтобы найти пропавших детей.

Слоеный мир

Писательница населяет пространство книги персонажами из татарской мифологии и городских легенд. Здесь встречается говорящий Кот Казанский по кличке Мырау-Батыр (Мурзик-Храбрец); Бичура, которая живет на чердаке и постоянно наводит беспорядок (аналог домового); водяной колдун Су-бабай; низкие демоны пери; духи леса Шурале (аналог лешего); водные девы Су-кызлары и их мать Су-анасы (аналог русалок); Юха — змей, доживший до тысячи лет и принявший облик красивой девушки, злобное и опасное существо; злой дух Див, способный принимать облик человека; женщина-демон Албасты. Но Феоктистова не стала делить мир людей и мифических существ. При этом в мире людей не видно существ, а в мире существ — людей. Напрашивается аналогия с параллельным миром, но Феоктистова словами говорящего кота объясняет это иначе:

Казань-то на самом деле одна. Просто… представьте себе пирог с начинкой. Весь город людей, все, что вы считаете обычной окружающей действительностью, — это корочка пирога, в крайнем случае — тесто. А есть еще начинка. В ней вы, собственно говоря, вчера и побывали. Это место, где живут зиланты, пери, говорящие коты… И еще много всякого.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Получился такой слоеный мир, устроенный по принципу торта «Наполеон». При этом все коты и кошки, зиланты и колдуны могут перемещаться между этими слоями. Больше никто. Фактически это примерно такое же построение мира, как в книгах о Гарри Поттере, где магический мир существует одновременно с миром маглов. Маглы не могли попасть в магический мир, только при помощи волшебников, например, родители Гермионы проходили с ней в Косой переулок. А сам Косой переулок был своеобразным мостиком между мирами. Именно эта часть книги Феоктистовой дала слабину. Чтобы перейти из мира людей в мир мифических существ Дилие и Ильгизу нужно было просто зажмуриться, представить, куда они шагают, и собственно сделать этот шаг. Слишком простое решение для такого слоеного пирога.

Объяснение, как два мира пересеклись, тоже хромает. По словам того же говорящего кота, «много столетий назад что-то произошло — и в пироге кто-то прогрыз дырку. Зиланты попали в мир людей». В общем, объяснение «что-то пошло не так» спасает любую патовую ситуацию. Еще один странный момент — это взаимодействия людей и зилантов. При правительстве существует Департамент по делам зилантов. С ними связываются через высокопоставленного колдуна. Но при этом про зилантов никто ничего не знает: где они живут, что делают и чем питаются (уж не детьми ли, случайно?). Вопросы о надобности такого комитета должны возникнуть как у жителей Казани в книге, так и у читателей: чем же занимается этот департамент и зачем он тогда нужен, если ничего не знает?

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Это основные слабые стороны выстроенного писательницей мира. В остальном же — книга захватывает с первых страниц. Здесь полноценный подростковый экшен с приключениями: ночной беготней по опустевшему городу (в мифическом мире нет ни людей, ни машин), кражами волшебных артефактов, побегами из леса, полетами на зилантах и эпической битвой добра и зла в финале.

Локальный «пирог»

Олеся Феоктистова очень гармонично собрала мифических персонажей в одном месте и разместила их по городу. Герои книги перемещаются между «Чашей», Казанским кремлем, улицами Баумана и Петербургской, старым зданием театра Камала, Булаком, озером Кабан и парком Горького. Это очень узнаваемая и понятная территория. Но только для жителей Казани. Книга, безусловно, будет интересна казанским подросткам, которые смогут больше узнать о собственном городе, легенде о его основании и мифологии татар. Но вот с читателями из других городов — сложнее. Они просто не представляют, где все происходит, и между чем и чем перемещаются герои истории. Книге не хватает иллюстраций, а точнее — карт с расположением локаций. Часто такие карты рисуют в начале книги, чтобы читатели могли визуализировать территорию и перемещения персонажей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На презентации писательница отметила, что ей важно было показать не только фэнтезийную историю, но и поднять проблемы, которые волнуют современных подростков в реальности. В книге наметились две второстепенные сюжетные линии — отношения Дилии с матерью и друзьями. Мама Дилии — довольно странный персонаж. Она воспитывала двоих детей одна, муж ушел из семьи, когда родился Айрат, отправился на Урал, и после этого о нем никто ничего не слышал. Дилия — копия отца, за что мать ее любила меньше брата. Поэтому после пропажи Айрата обвинила во всем дочь, а после вообще оставила ее одну и уехала переживать свое горе к сестре. К слову, в книге нет ни одного положительного образа матери, кроме зиланта Алтын-Ай. Мать Ильгиза после исчезновения дочери Гузель тоже уехала, только в этом случае к бабушке в Зеленодольск (соседний с Казанью город).

Дружба Дилии с Алиной довольна типична для подростков. Алина — красивая и популярная в классе девочка, ей удобно дружить с Дилией. Их дружбу нельзя назвать настоящей, потому что с первых страниц Алина показывает свое пренебрежение и отворачивается от подруги, когда та пришла на праздник немодно одетой, а потом еще заставляет ждать у подъезда сорок минут в день исчезновения Айрата, потому что Алине нужно было поужинать с семьей и помыть посуду. В середине книги они ругаются в пух и прах из-за Руслана, который нравится обеим девочкам.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Обе эти сюжетные линии даны в книге лишь набросками и не получают полноценного развития. Но, возможно, они раскроются в полной мере в продолжении истории. В финале книги автор ясно дает понять, что это далеко не конец, а у Дилии есть еще дела в «начинке» Казани.

«Город зилантов» — захватывающее подростковое фэнтези, основанное на мифологии татар. Если говорить метафорой книги о пирогах, то пирог удался. Ему не хватило лишь красивой подачи в виде карт и небольших пояснений, чтобы эта история вышла за пределы Казани и стала такой же понятной для подростков из других регионов.

Издательство: «Издательский дом Мещерякова»

Количество страниц: 240

Год: 2025

Возрастное ограничение: 6+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».