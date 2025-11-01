В Татарстане закончился чемпионат по футболу, но сезон продолжается

Полный триумф «Алабуги», выигравшей и Кубок, и чемпионат

Чемпионы. Фото: предоставлено федерацией футбола РТ

В минувшие выходные завершился чемпионат Татарстана по футболу. Досрочную победу одержала команда «Алабуга» из Елабуги, положившая золотые медали чемпионата в чашу Кубка республики, завоеванную ранее. Второе и третье места у ФК «Менделеевск» и «Элмет» из Альметьевска. «Реальное время» подводит итоги турниров.

«Стрела» передала бразды чемпионства регбистам

Чемпионат Татарстана по футболу завершился полным триумфом команд, представляющих регионы Татарстана. Уже четвертый год сезон проходит под тотальным преимуществом какой-либо команды. Начиная с 2022 года, чемпионат и Кубок республики выигрывала одна и та же команда. В 2022-м — это был «Нэфис», год спустя триумфатором стал «Сокол». Сразу после этого команды повысились в классе, перейдя на уровень профессионального футбола. Получается, что чемпионат Татарстана за последние пару-тройку лет дважды делегировал свои команды в профессиональный футбол, ведь, помимо «Сокола», еще и «Нэфис» стал основой для создания на его базе «Рубина-2».

В прошлом году безоговорочным чемпионом стала «Стрела». Правда, дружина Олега Миронова даже не замахивалась на профи-футбол, для нее главное было в восстановлении исторического имени этого клуба. До конца 60-х годов «стрелки» были одной из сильнейших команд города, о чем вспоминал нынешний председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев:

«Отучившись в КХТИ, с 1968 года я пошел работать на Пороховой завод, как и мой друг молодости Дамир Бикбов, будущий министр экономики Татарстана. А Пороховой завод — это футбольная команда «Стрела» (хотя с 1967 года в спортклубе была создана регбийная команда «Стрела»). Меня пригласили играть за клубную команду, но первый год я не смог ей помочь, по состоянию здоровья, а через год секретарь парткома уговорил сыграть за команду цеха. И на этом футбол для меня закончился как для игрока-любителя. В том числе и потому, что «Стрела» была очень сильна на тот момент, и Дамир Бикбов, и Альберт Файзуллин — футболисты с опытом выступлений за команду мастеров «Рубина».



Работал у нас ветеран казанского футбола Юрий Марков, многолетний начальник «Рубина». Тренером той заводской команды был Константин Мартьянов, ветеран войны, который сам поиграл и за «Рубин», и за «Стрелу», а приехал в Казань из Белоруссии. Таким было спортивное окружение, но я к тому времени стал секретарем комсомольской организации завода, а это влекло за собой огромный пласт общественной работы, и спортивной, культурно-массовой. Смета на развитие — дворец культуры, стадион, хоккейная коробка. После чего со временем стал секретарем парткома завода, уходя на пять лет в казанский городской комитет комсомола».

Чемпионат Татарстана по настоящему интернациональный. предоставлено федерацией футбола РТ

Закамье рулит

Сейчас уже сложно объяснить, по каким причинам «стрелки» сдали свои позиции еще во времена Союза, не исключено, что это связано с появлением в 1967 году в Кировском районе Казани регбийной команды. И ресурсы — финансовые, людские — были перераспределены на единственную городскую команду по регби, после чего футбол отошел на второй план. Собственно, как было в Дербышках, где превалировал хоккей с мячом. В случае если это предположение верно, то тогда вырисовывается красивая картина, как футбольная «Стрела» передала чемпионскую эстафету регбийной, хотя на данный момент они не имеют связи между собой.

На самом деле переход двух казанских команд в профи, понятные трудности роста молодых стрелков, привели к тому, что Казань в этом году не участвовала в борьбе за медали республиканского футбола. «Стрела» выиграла Суперкубок, одолев по пенальти «Алабугу», и далее бремя лидерства легло на представителей Закамской («Алабуга» и «Элмет» из Альметьевска) и Прикамской (вице-чемпион ФК «Менделеевск») зон республики.

Касаемо казанских команд, то они устроили «рубилово» в рамках первой лиги, когда три коллектива — «Электроспектр», «Кукмара бабай» и «Рубин-медиа» — разделило в итоговой таблице всего лишь одно очко.

Про триумф «Алабуги», которая два сезона подряд занимала второе место, а сейчас совершила качественный подъем, наше издание уже писало, взяв интервью у главного тренера триумфаторов Владимира Барышева. Кстати, Владимир Леонидович обмолвился, что ФК «Менделеевск», возможно, обладает даже большим бюджетом.

Студенческий футбол — важная составляющая республиканского футбола. предоставлено федерацией футбола РТ

Исторический успех ФК «Менделеевск»

Для менделеевцев нынешнее второе место — это исторический успех, поскольку представители этого города никогда не были ни в числе призеров чемпионата, ни даже финалистами Кубка республики. Шанс был в нынешнем сезоне, но менделеевцы упустили его в послематчевых пенальти, пробив их в полуфинале хуже, чем «Элмет». Альметьевцы, в свою очередь, могут переживать по поводу того, что, выйдя в финал, не смогли завоевать Кубок республики, а под занавес чемпионата уступили второе место менделеевцам. Последние начнут следующий сезон матчем за Суперкубок республики, в противостоянии с «Алабугой».

Что касается альметьевцев, то у части из них сезон еще продолжается. Дело в том, что сразу четыре татарстанские команды примут участие в чемпионате России по мини-футболу 8х8. Турнир пройдет в Сочи с 2 по 7 ноября на полях спорткомплекса «Территория спорта» с участием 112 сильнейших команд из 82 регионов. В числе «Профкам» и «О2Рус-Тишина», представляющие Набережные Челны, казанский «Теплый дом — Na farte» и альметьевский «Элмет».

По поводу его существования есть разные мнения. Например, председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев высказался следующим образом: «Есть опасения, что это может разрушить систему развития классического футбола. Между тем в этих турнирах принимают участие те же самые люди, что играют в чемпионатах по классическому футболу. А уже там есть серьезная конкуренция, и студенческий футбол, и ветеранский, медиафутбол и футзал (мини-футбол). Понятно же, что 6Х6, 7Х7, 8Х8 создать команду и играть легче. И есть опасения, что и футболисты будут выбирать турниры там, при прочих равных. Там динамики больше, голы чаще забиваются».

Игры в стиле 6Х6, 7Х7, 8Х8 стали важнейшей составляющей нынешнего футбола. предоставлено федерацией футбола РТ

Победа команды Байрамова — плюс в карму татарстанского футбола

Опасения Гусева, заметившего, что в разные разновидности футбола зачастую играют одни и те же, можно понять. У альметьевцев в составе более десяти футболистов во главе с главным тренером Рафаэлем Хисамовым, успешно совмещавших по ходу сезона футбол классический с его разновидностью 8Х8. При этом сам Хисамов, как и его помощник по тренерскому штабу Денис Зайнуллин, будучи играющими тренерами, плюс их подопечные Гузаиров, Чернышев, Шляпкин, тандем братьев Ягудиных, перешагнули за 30-летний возраст.

Корпоративные и ветеранские соревнования, мини-футбол в привычном формате 5Х5 — все это нагрузка, с которой с каждым годом сложнее справляться, особенно учитывая, что речь идет о любительском футболе. Правда, нет-нет, но и у любителей происходят истории из разряда «они возвращаются». Так, Марат Хайруллин, который был активно вовлечен в различные разновидности футбола плюс участвовал в чемпионате Татарстана как игрок ветеранских футбольных и мини-футбольных коллективов, вернулся в профессиональный футбол. Он стал спортивным директором казахстанского «Актобе», в котором провел лучшие годы игровой карьеры.

Причем Хайруллин не первый татарстанский футболист, возвращающийся в профи, самой яркой историей этого года стало завоевание Владимиром Байрамовым и его туркменистанской командой «Аркадаг» Кубка Вызова, третьего по рангу клубного турнира на Азиатском континенте. Триумфально вернуться в международный профессиональный футбол из республиканского, а Байрамов до того времени возглавлял детскую команду «Трудовых резервов», дорогого стоит. Так же, как и тот факт, что подопечные Юрия Солано из Эквадора будут участвовать в чемпионате мира, а сам тренер был и продолжает оставаться активным участником любительского футбола республики.

Пока Кристиан Ансалди раздает автографы, Юрий Солано (позади, в центре) скромно стоит в сторонке. предоставлено федерацией футбола РТ

В этом сезоне прекратил существование ФК «Сокол», чемпион республики и обладатель Кубка Татарстана 2023 года. Возможно, футбольное сообщество Татарстана просто не выдержало перехода двух любительских команд в статус профи. Ветеран татарстанского футбола Искандер Шайхов на момент, когда в чемпионате республики выступала команда «Нэфис», высказывал предположение, что игрокам его команды, а также другим татарстанским воспитанникам дали второй шанс на то, чтобы попасть в большой футбол: «У нас нет этого шанса с момента, когда был упразднен «Рубин 2», а ведь эта команда, играя во второй лиге, дала возможность заявить о себе и Руслану, и Рустему Мухаметшиным, Иреку Ганиеву, Марату Ситдикову, Марату Сагирову, Марату Хайруллину. Плюс тренерами стали Роберт Евдокимов, Рустем Хузин, работавшие с этой командой, и Илья Ульянин, игравший там».

«Не бывает такого, что футболист раскрылся в 18 лет, и все, он уже в обойме»

Нэфисовцам удалось осуществить эту идею в кооперации с футбольным клубом «Рубин». У «соколов» подобного надежного тыла за спиной не было, а конечная цель команды — стать неким форпостом, который даст шанс перспективным футболистам вернуться в профи, — уже была взята на вооружение нэфисовцами. Все тот же Шайхов рассуждал: «Не бывает такого, что футболист раскрылся в 18 лет, и все, он уже в обойме. Взять того же Илью Самошникова, ставшего игроком сборной России, или футболиста сборной Армении Хорена Байрамяна. Его в «Ростове» вообще не видели в составе, пока туда не приехал Курбан Бердыев. Курбану Бекиевичу предлагали: «Возьмите парня на просмотр, ему денег не надо, никому платить за него не надо, просто он хочет играть». Взяли, и он уже через некоторое время «Баварии» забивал».

Будем надеяться, что бывшие «соколы» воспользуются тем опытом, что приобрели, полтора года варясь в котле профессионального футбола, куда переходили из футбола республиканского.

Тренер «Рубин-Медиа» Роман Шапшинский занял с командой третье место в первой лиге. предоставлено федерацией футбола РТ

Подходящий к концу сезон был насыщен разными событиями, имеющими непосредственное отношение к республиканскому футболу. Из печальных: ушли из жизни ветераны «Рубина» Владимир Зайцев и Юрий Ибраев, скончался бывший генеральный директор челнинского «КАМАЗа» Яков Брегман и бывший наставник зеленодольского «Позиса» Александр Клобуков. На СВО погиб экс-футболист республиканских любительских команд «Технология» (футбол) и «Кирпичный ряд» (мини-футбол, Рустем Шамсутдинов). Буквально на днях пришло сообщение о кончине нижнекамца Сергея Ситчихина, члена большой футбольной семьи Ситчихиных, самый известный в которой Андрей Ситчихин, ныне работающий с молодежной командой «Нефтехимика».

Ветераны «Рубина» (60 лет и старше) стали третьими на всероссийском Кубке Союза РФС. Соревнования были приурочены к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Под эгидой «Рубина» собрались ветераны республиканского футбола, активно задействованные в соревнованиях Федерации футбола республики. И у части ветеранов в прошедшем сезоне были свои юбилеи. Под занавес прошлого года 70-летие отметил Ильгизар Гайнутдинов, а в этом году к нему добавились еще два юбиляра: 80-летние Альберт Файзуллин и Александр Иванов. Роман Шаронов спас юного вратаря во время матча первенства между детскими командами, в одной из которых играл его сын Лев. В конце сезона Лев Шаронов, сын многолетнего капитана и тренера «Рубина», стал чемпионом республики вместе с партнерами по команде «Трудовые резервы». Кстати, эта команда до середины сезона выступала под названием «Трудовые резервы — Сокол», будучи детской командой в структуре этого клуба.

