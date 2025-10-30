Новый рекорд «Ак Барса», инцидент с Кузнецовым и трансферные вопросы к Валиуллину

Команда Гатиятулина «побила» лидера КХЛ «Металлург»

«Ак Барс» разгромил в Казани «Металлурга» со счетом 4:0 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанцы установили новый клубный рекорд, одержав 11-ю победу кряду в чемпионате. Самое приятное, что сделали они это в игре против лидера общей таблицы турнира. Что надо знать о победе над «Металлургом» — в материале «Реального времени».

Биро остался вне заявки



После тяжелой победы в овертайме над «Адмиралом» (3:2ОТ) в тренерском штабе Анвара Гатиятулина решились на изменения в составе. Главным образом выделялось отсутствие в заявке Брэндона Биро. Американский форвард ярко проявил себя в начале победной серии, но ближе к концу октября перестал быть эффективным. При этом его партнеры по третьей тройке атаки Илья Сафонов и Артем Галимов регулярно набирали очки, частенько победные. В результате Биро лишился места в составе, уступив его Алексею Пустозерову, который не играл с 3 октября.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Продолжает восстанавливаться от травмы капитан «Ак Барса» Алексей Марченко. Его в составе успешно заменяет Константин Лучевников, проведший обе игры с «Адмиралом» без больших ошибок. По причине повреждения отсутствовал Дмитрий Кателевский. Нападающий четвертого звена в последнем матче чемпионата забросил шайбу лицом. Хоккеист доиграл ту встречу, но по итогу выбыл на неопределенный срок.

В ворота ожидаемо вернулся Тимур Билялов. Его напарник Михаил Бердин пока не убеждает в своей надежности. Две ошибки голкипера едва не стоили «Ак Барсу» победы с «Адмиралом». А Билялов, в свою очередь, после возвращения к работе тренера вратарей Сергея Абрамова начал показывать игру пятилетней давности, когда его признали лучшим в лиге.

У «Металлурга» в составе были все сильнейшие игроки команды. В том числе, Владимир Ткачев и Дмитрий Силантьев — лидеры в списке лучших бомбардиров КХЛ. Андрей Разин даже выпустил форварда Евгения Кузнецова, за которым летом охотился и казанский «Ак Барс». Опальный экс-хоккеист клубов НХЛ и обладатель Кубка Стэнли значился во второй тройке атаки в компании с Даниилом Вовченко и Сергеем Толчинским.

Юбилейный матч

Матч был юбилейным сразу для нескольких хоккеистов обеих команд. У «Ак Барса» свою 700-ю игру в КХЛ провел Михаил Фисенко, а у Григория Денисенко эта встреча стала 100-й в лиге. В составе гостей поединок в КХЛ был 300-м для Робина Пресса и 150-м для Данилы Паливко. Да и сам «Металлург» праздновал мини-юбилей. Для магнитогорцев матч в Казани стал 1250-м в КХЛ. С учетом успешного выступления на выезде (в этом сезоне «Магнитка» выиграла семь из восьми игр в гостях), подопечные Андрея Разина ехали в столицу Татарстана за победой.

В первом периоде соперники долго присматривались друг к другу. Игра в стартовые минуты шла без преимущества одной из команд. Первыми активизировались гости, которые предпочитали действовать за счет индивидуального мастерства. Игроки «Металлурга» пару раз заканчивали броском свои сольные проходы, но Билялов справился. «Ак Барс» перехватил инициативу ближе к середине 20-минутки. Казанцы предпочитали бросать со средней и дальней дистанций, а магнитогорские защитники не позволяли «барсам» добивать, помогая своему вратарю оставаться «сухим».

Активность «Ак Барса» закончилась после удаления Никиты Дыняка. «Металлург» неплохо разыгрывал шайбу в большинстве и даже создал пару опасных моментов. Дважды на бросок выводили Робина Пресса, еще один эпизод был у Руслана Исхакова. Последний был наиболее заметным игроком в составе обеих команд. 22-й номер организовал за период два-три опасных подхода для партнеров и несколько раз мог забивать сам. Но татарскому хоккеисту «Металлурга» не удалось огорчить вратаря «барсов».

Опять гол в большинстве и «сухой» Билялов

Если по ходу первого периода ощущалась резкая нехватка скоростей у игроков «Ак Барса», то после перерыва многое поменялось. Казанцы с ходу начали играть гораздо агрессивнее, чем застали соперника врасплох. От динамичной и яркой игры «Металлурга» не осталось и следа. Правда, хозяева долго не могли реализовать свои моменты. Но от гола «Магнитка» не спаслась. В середине периода «барсы» заработали первое большинство и использовали его. Митчелл Миллер бросил с синей линии, а Дмитрий Яшкин добил шайбу в сетку.

Буквально тут же «Ак Барс» удвоил преимущество в счете. Хозяева подловили соперника на контратаке: Михаил Фисенко въехал в зону «Металлурга», оставил шайбу Радэлю Замалтдинову, а тот бросил точно в ворота — 2:0. Этот гол стал лишь вторым для нападающего в КХЛ и первым в текущем сезоне.

— Спасибо Мише Фисенко, он хорошо скинул — мне оставалось забить. Хорошо, что все так сложилось. Главное, что выиграли и продлили серию, — сказал Замалтдинов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Металлург» устроил шквал атак и бросков. Гости взвинтили темп игры, заставив «барсов» допускать ошибки. Казанцы перестали успевать за игроками «Магнитки» и были близки к тому, чтобы пропустить. Героем этого отрезка игры стал Тимур Билялов. Голкипер «Ак Барса» крутился как белка в колесе и даже терял шлем, но отразил все броски соперника. А в эпизоде с атакой Ярослава Хабарова шайба угодила в штангу.

При этом команда Анвара Гатиятулина заканчивала период с пятью защитниками. Во время розыгрыша большинства Дмитрий Силантьев угодил клюшкой в лицо Константину Лучевникову. Игрок «Ак Барса» получил рваную рану губы и отправился в раздевалку, а судьи продолжили матч без удаления форварда «Металлурга». По новым правилам, хоккеист не удаляется, если игра высоко поднятой клюшкой произошла по касательной после удара по шайбе. В итоге гости получили дополнительную выгоду с этого эпизода, оставив «барсов» в ограниченном составе.

По конспектам Билялетдинова

В заключительной трети матча «Металлург» сразу же стал отыгрываться. Чтобы быстрее вернуться в игру, уральцам необходимо было забить быстрый гол. Однако «Ак Барс» выдержал натиск гостей и ответил своей заброшенной шайбой. Александр Хмелевский и Степан Фальковский вывели на бросок Илью Карпухина, а тот с синей линии рикошетом от защитника отправил шайбу в сетку — 3:0. При такой игре такой счет выглядел уже не-отыгрываемым.

К тому же, «Ак Барс» окончательно закрылся в своей зоне. В оставшейся части третьего периода одно время даже казалось, что казанской командой снова рулит Зинэтула Билялетдинов. Именно в духе его конспектов доигрывали «барсы»: строго в обороне, не давая противнику развернуться. Впрочем, «Металлург» свой 31 бросок по воротам Тимура Билялова за матч все равно нанесли.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но пробить голкипера казанцев гости не смогли. Не помогла даже смена вратаря на шестого полевого игрока. Более того, «Ак Барс» забил четвертый гол и довел дело до разгрома. При этом в пустые ворота дважды промахнулся Дмитрий Яшкин, один раз Григорий Денисенко, а шайбу забросил Илья Карпухин. Так, защитник хозяев оформил в этой игре дубль и установил окончательный счет на табло — 4:0.

Кузнецов и трансферные вопросы

Одним из важнейших эпизодов матча стало отстранение Евгения Кузнецова от команды прямо по ходу встречи. Нападающий провалил начало игры: ничем не выделялся, проиграл все пять вбрасываний и отметился лишь тем, что один раз пробежался до шайбы быстрее всех остальных. На третий период Разин оставил игрока в раздевалке. К концу матча Кузнецов уже стоял у борта в повседневной одежде, будто и вовсе не выходил на лед в этот день.

Разин на пресс-конференции не стал озвучивать детали случившегося, ограничившись дежурной фразой: «Следующий вопрос». Кузнецов же немного раскрыл «кухню» и сказал, что все прояснится через два дня. Сроки любопытные, потому что после Казани у «Металлурга» намечен перерыв в матчах до 3 ноября. В прессе уже появились слухи о скором расставании уральцев с игроком. В этом плане все совпадает, через два дня заканчивается октябрь и, видимо, контракт Кузнецова.

Интересно, что в матче с «Металлургом» свое 200-е очко в КХЛ набрал Александр Хмелевский. Нападающий «Ак Барса» отдал партнерам две голевые передачи и довел лицевой счет в лиге до круглой отметки. Американец в последние недели по-настоящему раскрылся, набрав 5 (3+2) очков в трех играх за «барсов». А ведь еще недавно казалось, что его обмен из «Салавата Юлаева» — ошибка.

На самом деле ошибкой была трансферная кампания «Ак Барса» летом. Марат Валиуллин в межсезонье привел в команду четверых новичков: Фисенко, Бердина, Биро и Уайатта Калинюка. Последнего в «Ак Барсе» уже нет — ушел в «Салават Юлаев» по обмену на Хмелевского. По трем другим нет вопросов только к Фисенко, от которого изначально не ждали многого. А вот Бердин, Биро и Калинюк — настоящий провал казанской селекции. И как тут не вспомнить, что летом в «Ак Барс» сватали и Евгения Кузнецова. Теперь же получается: в Казани выиграли от отказа нападающего.

«Сейчас только октябрь»

В сентябре шли разговоры об отставке Анвара Гатиятулина из «Ак Барса». А уже в октябре команда не проиграла ни разу. Казанцы за этот месяц набрали максимум очков — 22 из 22 возможных, победив во всех матчах. И главное, «Ак Барс» Гатиятулина побил рекорд, установленный в сезоне 2020/21 коллективом Дмитрия Квартальнова. Пять лет назад команда одержала 10 побед подряд, финишировала в «регулярке» второй, но до финала Кубка Гагарина дойти не смогла.

Сейчас у «Ак Барса» уже 11 побед кряду. Но Гатиятулин на пресс-конференции после рекорда справедливо заметил — за такое титулы не дают.

— Нас мотивируют фотографии, которые висят на базе клуба. Но победными сериями в регулярных чемпионатах на эти стены не попасть. Поэтому продолжаем работу, сейчас только октябрь, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Металлург» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы:

1:0 — Яшкин (Миллер, Хмелевский, 30:30, 5х4);

2:0 — Замалтдинов (Фисенко, Карпухин, 31:23);

3:0 — Карпухин (Хмелевский, Фальковский, 44:25);

4:0 — Карпухин (Алистров, 58:34, в пустые ворота).

«Ак Барс» продолжает погоню за первым местом в общей турнирной таблице КХЛ. После победы над «Металлургом», лидером чемпионата, казанцы укрепились на второй строчке. Впереди команду ждет последний домашний поединок, после чего подопечные Гатиятулина отправятся на выезд. Следующий матч «Ак Барс» проведет 1 ноября в Казани с «Ладой» в 19:00 по московскому времени.