«Рекорды — хорошо, но победы добываются весной»: как «Ак Барс» готовится к битве с лидером Востока

Казанцы обыграли «Адмирала» и одержали десятую победу подряд в чемпионате КХЛ

«Ак Барс» размялся перед битвой с лидером Восточной конференции, дважды обыграв в Казани команду «Адмирал» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На этот раз в овертайме со счетом 3:2, отыгравшись по ходу встречи с 1:2. К очному противостоянию с «Магниткой» казанцы подходят с отставанием от соперника в три очка, а также с историческим клубным рекордом. Подробнее — в материале «Реального времени».

Передышка Билялову или шанс Бердину



Два матча с «Адмиралом» окончательно утвердили состав атакующих троек «Ак Барса». Запросто можно было бы использовать слово «звенья», если бы не травма Алексея Марченко. Капитан «барсов» из-за повреждения остался вне заявки в соперничестве с гостями с Дальнего Востока. Вместо него дважды сыграл Константин Лучевников в паре с Артемием Князевым. А с Ильей Карпухиным выходил Степан Фальковский.

На вторую игру с «Адмиралом» в ворота казанцев с первых минут встал Михаил Бердин, сменивший Тимура Билялова. Новичок «барсов» пока выглядит хуже своего напарника в борьбе за пост «номер один». По всей видимости, тренерский штаб Анвара Гатиятулина решил, что основному вратарю «Ак Барса» необходимо взять передышку перед битвой с «Металлургом».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У гостей тоже самое интересное в составе произошло на позиции голкипера. С первых минут в заявке команды значился Арсений Цыба. Для 23-летнего вратаря эта игра стала дебютной в КХЛ. Ранее он играл в системе «Адмирала» лишь на уровне фарм-клуба. Стоит заметить, что для дебютанта страж ворот выглядел очень убедительно. У иностранца Адама Хуски теперь есть достойная замена.

Гол ценою травмы

Начало второго матча с «Адмиралом» выдалось таким, словно было продолжением концовки первого поединка в Казани. Уже в стартовые минуты гости удалились, но «Ак Барс» не сумел реализовать большинство. В субботу команды забросили шесть шайб из восьми в неравных составах. Сейчас же было логично предположить, что соперники будут внимательнее относиться к удалениям.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» ощутимо владел преимуществом и в середине периода открыл счет. Никита Дыняк бросил с зоны вбрасывания, Цыба отразил, но прямо на Дмитрия Кателевского, от лица которого шайба отскочила в ворота — 1:0. Форвард казанцев даже не успел порадоваться, из-за травмы хоккеист сразу отправился в раздевалку. Тут же гости получили возможность отыграться — Александр Хмелевский отправился сидеть в штрафном боксе. Большинство «Адмирал» не реализовал и скорее, наоборот, мог пропустить, однако Цыба не подкачал.

В конце 20-минутки «барсы» должны были удваивать счет. Владимир Алистров выдал классную передачу из-за ворот, Дмитрий Яшкин выиграл борьбу на «пятаке», но с близкого расстояния бросил рядом со штангой.

Герои все те же

Второй период получился «низовым» по эмоциональности. В соцсетях за это время накопилось куча постов про «скукоту» и мемов с засыпающими котиками. Заснул, видимо, и Бердин. Вратарь «Ак Барса» пропустил с не слишком опасного броска Кайла Олсона. Шайба проскочила через амуницию голкипера и заползла в ворота — 1:1. Все надежды болельщиков оставались на последние 20 минут.

Хоккеисты «Ак Барса» могли бы пойти по стопам своего вратаря, но Бердин помог им вовремя прийти в себя. Правда, для этого пришлось глупо пропустить: голкипер казанцев запустил шайбу зашиворот и после небольшого видеопросмотра судьи засчитали гол. «Адмирал» повел, а «барсы» рисковали прервать свою победную серию в «беспроигрышном матче». Именно так назвали маркетологи «Ак Барса» вечер в «Татнефть Арене» и разыгрывали подарки среди болельщиков, пока команда уступала в счете.

Спаслись казанцы усилиями двух нападающих, устроивших феерию в предыдущем очном поединке, — Александра Хмелевского и Ильи Сафонова. Американский нападающий сравнял результат за 1:22 до финальной сирены, хлестким броском поразив ворота «Адмирала». Игра ушла в овертайм, где солировал Сафонов. Российский форвард «барсов» взял шайбу в своей зоне, прошел дальше и в борьбе с Даниилом Гутиком забил победный гол — 3:2.

«Победы добываются весной»

«Ак Барс» победой над «Адмиралом» повторил свой клубный рекорд по победной серии. До этого казанцы столько же игр не проигрывали в сезоне 2020/21, когда команду тренировал Дмитрий Квартальнов. Тогда «барсы» дошли в плей-офф до финала конференции, где уступили «Авангарду» в семи матчах, а в «регулярке» заняли первое место на Востоке и второе в общей таблице КХЛ. Сейчас «Ак Барс» с Гатиятулиным идет вторым в конференции и пока не проиграл ни разу за весь октябрь.

Для сплошь победного месяца команде осталось одержать всего одну победу. Но эта игра против лидера Востока магнитогорского «Металлурга». Возможно, чтобы было легче справиться с давлением на результат, стоило проиграть «Адмиралу». Матч, откровенно говоря, у «Ак Барса» не сложился. И Гатиятулин признал, что игра получилась не лучшей в исполнении его подопечных. А еще справедливо подметил — серии важнее в плей-офф, а не в «регулярке».

— Не лучшая игра в нашем исполнении, было много потерь, неверных решений. Но сезон длинный, и такие игры еще будут, наверное. Нужно уметь их тоже выигрывать. Рекорды — это хорошо, конечно. Но мы и в том году их обновляли. А победы добываются весной. Поэтому на серии внимания не обращаем, следующий матч у нас будет с сильным соперником, поэтому все мысли о нем, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Адмирал» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 — Кателевский (Дыняк, Фисенко, 09:04);

1:1 — Олсон (Муранов, 33:44);

1:2 — Шэн (Старков, Завгородний, 41:56);

2:2 — Хмелевский (58:35, 6х5);

3:2 — Сафонов (Фальковский, Денисенко, 62:40).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 29 октября в Казани с «Металлургом» в 19:00 по московскому времени. Это будет битва двух лидеров Восточной конференции, «барсы» пока отстают от «Магнитки» на три очка.