Орр в составе, Маск — на трибунах: как «Ак Барс» переиграл «Адмирал» в Казани

Девятая подряд победа «барсов» в чемпионате

«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, переиграв в Казани «Адмирал» со счетом 5:3. Шесть из восьми шайб матча команды забросили в неравных составах: пять — в большинстве, одну — в меньшинстве. В этой перестрелке казанцы оказались чуть точнее соперника. Как проходил матч — читайте в материале «Реального времени».

Команды те же, капитаны разные



После победы над «Локомотивом» тренерский штаб Анвара Гатиятулина произвел лишь одну перестановку в составе «Ак Барса». Перед игрой с «Адмиралом» не смог тренироваться капитан команды Алексей Марченко. Травмированного защитника заменил Константин Лучевников, который вышел в паре с Ильей Карпухиным. Капитанскую нашивку надел Михаил Фисенко, самый опытный в нынешнем коллективе «барсов».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Травма Марченко неприятна тем, что заранее угадывалась. Пытаясь наладить игру команды и выправить результаты, тренерский штаб «Ак Барса» максимально нагрузил лидеров. Под такими нагрузками долго выступать тяжело, поэтому эксперты предрекали возможные проблемы с будущими повреждениями игроков. Остается надеяться, что травма Марченко останется единичным случаем. Обойма «Ак Барса» не ограничена, в запасе и в фарм-клубах хватает квалифицированных хоккеистов. Однако многие из них находятся без игровой практики и могут быть не готовы к резкому возвращению в состав.

Капитанская нашивка сменилась и у «Адмирала». Но здесь причиной стала не травма. Либор Шулак остался в составе, а команду в статусе капитана на площадку вывел Павел Коледов. Дальневосточники проиграли два последних матча в чемпионате, пропустив в каждой из игр по четыре шайбы. После успешного старта сезона «моряки» чуть потерялись и в Казань ехали в ранге одного из аутсайдеров Восточной конференции.

Эррол Маск — гость вечера, Миллера сравнили с Орром

Счет был открыт уже в начале встречи, цели достиг первый же бросок хозяев. Илья Сафонов бросил издали, а шайба предательски выскочила из толчеи игроков и заскочила в ворота Адама Хуски — 1:0. Сразу же «барсы» должны были удвоить преимущество, однако казанцы упустили аж три опасных момента при реализации большинства. В ответ «лишнего» реализовал «Адмирал». Тимур Билялов справился с броском соперника, но на добивании оказались игроки гостей. Никита Тертышный был точен и сравнял счет — 1:1.

В концовке Митчелл Миллер в красивом проходе наказал «моряков» за долгую смену игроков, забросив свою шестую шайбу в сезоне — 2:1. Ярче всех своего партнера оценил после игры Александр Хмелевский. Форвард «Ак Барса» сравнил Миллера с легендарным игроком НХЛ Бобби Орром.

— Он действовал как Бобби Орр! Я всегда Митчу говорил, что он — один из лучших защитников, с кем я играл. Он должен брать игру на себя, потому что у него есть это мастерство. Он всегда должен так играть, если есть момент, он должен так играть, — сказал Хмелевский.

Первый период запомнился неигровым моментом. Выяснилось, что игру посетил отец миллиардера Илона Маска американец Эррол Маск. Американец на этой неделе прибыл в Казань по приглашению местного IT-сообщества. В своей поездке почетный гость нашел время прийти на матч «Ак Барса» и сидел на арене в шарфе казанской команды. И не просто сидел, а радовался каждой шайбе казанской команды. В перерыве встречи Эррол Маск поблагодарил за приглашение на хоккей и назвал столицу Татарстана красивым городом.

Дубль Хмелевского

Если «Ак Барс» завершал период в меньшинстве, то «Адмирал» удалился в начале второго периода. Но реализовать его сходу не удалось. Артем Галимов при розыгрыше шайбы обрезался, «Адмирал» убежал в контратаку и Дмитрий Завгородний поставил точку — 2:2. Но казанцы большинство все-таки реализовали: через пару секунд Хмелевский резким броском «прошил» голкипера — 3:2.

Чуть позже американский форвард «барсов» снова отличился. И снова в большинстве. Нападающего оставили на свободном льду, и тот точным броском отправил шайбу в дальнюю «девятку» — 4:2. Такую активность Хмелевского объяснить трудно, но, по всей видимости, хоккеисту в перерыве рассказали о присутствии на трибунах его соотечественника Эррола Маска. Примечательно, что за «Ак Барс» новичок забивает исключительно в неравных составах. Свою первую шайбу в составе казанцев (в ворота «Салавата Юлаева») он также забил в большинстве.

Тут же «Адмирал» получил шикарную возможность отыграться. «Ак Барс» удалился дважды подряд, и гости некоторое время поиграли в формате «5 на 3». За этот отрезок «моряки» устроили настоящую бомбардировку ворот Билялова, но голкипер и оборона выдержали натиск соперника. После этого два удаления кряду заработали хоккеисты «Адмирала». Однако и «Ак Барс» не воспользовался своими шансами огорчить вратаря владивостокцев. В итоге результативным оказалось лишь следующее большинство гостей. Степан Старков бросил, а шайба рикошетом от защитника «барсов» влетела в сетку — 4:3.

Второй период завершился двумя яркими эпизодами. За секунду до сирены Миллер выскочил «1 в 0» с вратарем, но не сумел переиграть Хуску. Сразу после этого вспыхнула потасовка, где Кирилл Семенов повздорил с Аркадием Шестаковым.

Хит Хуски

Третий период стартовал с большинства «Ак Барса». В предыдущем эпизоде судьи выписали Шестакову двойной штраф, поэтому гостям предстояло начинать заключительную двадцатиминутку в меньшинстве. Реализовать «лишнего» казанцы не смогли, но сделали это в середине периода. Сафонов подправил дальний бросок Лямкина в большинстве за 8 минут до конца матча — 5:3. Тут же Семен Кошелев мог сократить отставание, но с метра не поразил ворота, добивая после отраженного Биляловым броска Гераськина.

В оставшееся время «Адмирал» еще несколько раз хватал удаления, заработав за всю игру 22 минуты штрафа. Самым эффектным выдался момент с Адамом Хуской. Вратарь гостей хитанул за воротами Сафонова и получил не только удаление от судей, но и овацию от зрителей. Все-таки не каждый день увидишь такое, чтобы голкипер применял силовой прием против полевого игрока.

В итоге «Ак Барс» добился трудовой победы над «Адмиралом» со счетом 5:3. Победная серия казанской команды продлилась до девяти матчей подряд. В октябре «барсы» еще не проигрывали. При этом Гатиятулин призвал не обращать внимания на серию побед, по крайней мере в клубе за этим стараются не следить.

— Важно обращать внимание не на серии, а на то, как мы реагируем на удачные игры. С этим у нас была проблема раньше. И мы видим, что ребята правильно это делают, с полной концентрацией выходят на каждый следующий матч. Но, конечно, сложно доминировать на протяжении всего матча. И здесь нужно правильно играть, когда инициатива переходит к сопернику. То же самое и в сезоне — нужно смотреть на свое текущее состояние и от этого отталкиваться. Мы будем следить, у нас и тренеры ОФП, и доктора следят за состоянием, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Адмирал» — 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

Голы:

1:0 — Сафонов (Фальковский, 02:19);

1:1 — Тертышный (Олсон, Гераськин, 10:34, 5х4);

2:1 — Миллер (Сафонов, 17:38);

2:2 — Завгородний (23:08, 4х5);

3:2 — Хмелевский (Денисенко, Барабанов, 23:41, 5х4);

4:2 — Хмелевский (Барабанов, Миллер, 26:41, 5х4);

4:3 — Старков (Гутик, Шулак, 36:55, 5х4);

5:3 — Сафонов (Лямкин, Галимов, 52:00, 5х4)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 октября в Казани с «Адмиралом» в 19.00 по московскому времени. Затем команду Гатиятулина ждет главное испытание с начала октября — встреча с «Металлургом». «Магнитка» лидирует в таблице Восточной конференции и держит отрыв от «Ак Барса» в три очка. Проверкой этот матч не станет, но казанцам наверняка захочется закончить месяц без поражений.

1 / 46 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов