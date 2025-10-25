Орр в составе, Маск — на трибунах: как «Ак Барс» переиграл «Адмирал» в Казани
Девятая подряд победа «барсов» в чемпионате
«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, переиграв в Казани «Адмирал» со счетом 5:3. Шесть из восьми шайб матча команды забросили в неравных составах: пять — в большинстве, одну — в меньшинстве. В этой перестрелке казанцы оказались чуть точнее соперника. Как проходил матч — читайте в материале «Реального времени».
Команды те же, капитаны разные
После победы над «Локомотивом» тренерский штаб Анвара Гатиятулина произвел лишь одну перестановку в составе «Ак Барса». Перед игрой с «Адмиралом» не смог тренироваться капитан команды Алексей Марченко. Травмированного защитника заменил Константин Лучевников, который вышел в паре с Ильей Карпухиным. Капитанскую нашивку надел Михаил Фисенко, самый опытный в нынешнем коллективе «барсов».
Травма Марченко неприятна тем, что заранее угадывалась. Пытаясь наладить игру команды и выправить результаты, тренерский штаб «Ак Барса» максимально нагрузил лидеров. Под такими нагрузками долго выступать тяжело, поэтому эксперты предрекали возможные проблемы с будущими повреждениями игроков. Остается надеяться, что травма Марченко останется единичным случаем. Обойма «Ак Барса» не ограничена, в запасе и в фарм-клубах хватает квалифицированных хоккеистов. Однако многие из них находятся без игровой практики и могут быть не готовы к резкому возвращению в состав.
Капитанская нашивка сменилась и у «Адмирала». Но здесь причиной стала не травма. Либор Шулак остался в составе, а команду в статусе капитана на площадку вывел Павел Коледов. Дальневосточники проиграли два последних матча в чемпионате, пропустив в каждой из игр по четыре шайбы. После успешного старта сезона «моряки» чуть потерялись и в Казань ехали в ранге одного из аутсайдеров Восточной конференции.
Эррол Маск — гость вечера, Миллера сравнили с Орром
Счет был открыт уже в начале встречи, цели достиг первый же бросок хозяев. Илья Сафонов бросил издали, а шайба предательски выскочила из толчеи игроков и заскочила в ворота Адама Хуски — 1:0. Сразу же «барсы» должны были удвоить преимущество, однако казанцы упустили аж три опасных момента при реализации большинства. В ответ «лишнего» реализовал «Адмирал». Тимур Билялов справился с броском соперника, но на добивании оказались игроки гостей. Никита Тертышный был точен и сравнял счет — 1:1.
В концовке Митчелл Миллер в красивом проходе наказал «моряков» за долгую смену игроков, забросив свою шестую шайбу в сезоне — 2:1. Ярче всех своего партнера оценил после игры Александр Хмелевский. Форвард «Ак Барса» сравнил Миллера с легендарным игроком НХЛ Бобби Орром.
— Он действовал как Бобби Орр! Я всегда Митчу говорил, что он — один из лучших защитников, с кем я играл. Он должен брать игру на себя, потому что у него есть это мастерство. Он всегда должен так играть, если есть момент, он должен так играть, — сказал Хмелевский.
Первый период запомнился неигровым моментом. Выяснилось, что игру посетил отец миллиардера Илона Маска американец Эррол Маск. Американец на этой неделе прибыл в Казань по приглашению местного IT-сообщества. В своей поездке почетный гость нашел время прийти на матч «Ак Барса» и сидел на арене в шарфе казанской команды. И не просто сидел, а радовался каждой шайбе казанской команды. В перерыве встречи Эррол Маск поблагодарил за приглашение на хоккей и назвал столицу Татарстана красивым городом.
Дубль Хмелевского
Если «Ак Барс» завершал период в меньшинстве, то «Адмирал» удалился в начале второго периода. Но реализовать его сходу не удалось. Артем Галимов при розыгрыше шайбы обрезался, «Адмирал» убежал в контратаку и Дмитрий Завгородний поставил точку — 2:2. Но казанцы большинство все-таки реализовали: через пару секунд Хмелевский резким броском «прошил» голкипера — 3:2.
Чуть позже американский форвард «барсов» снова отличился. И снова в большинстве. Нападающего оставили на свободном льду, и тот точным броском отправил шайбу в дальнюю «девятку» — 4:2. Такую активность Хмелевского объяснить трудно, но, по всей видимости, хоккеисту в перерыве рассказали о присутствии на трибунах его соотечественника Эррола Маска. Примечательно, что за «Ак Барс» новичок забивает исключительно в неравных составах. Свою первую шайбу в составе казанцев (в ворота «Салавата Юлаева») он также забил в большинстве.
Тут же «Адмирал» получил шикарную возможность отыграться. «Ак Барс» удалился дважды подряд, и гости некоторое время поиграли в формате «5 на 3». За этот отрезок «моряки» устроили настоящую бомбардировку ворот Билялова, но голкипер и оборона выдержали натиск соперника. После этого два удаления кряду заработали хоккеисты «Адмирала». Однако и «Ак Барс» не воспользовался своими шансами огорчить вратаря владивостокцев. В итоге результативным оказалось лишь следующее большинство гостей. Степан Старков бросил, а шайба рикошетом от защитника «барсов» влетела в сетку — 4:3.
Второй период завершился двумя яркими эпизодами. За секунду до сирены Миллер выскочил «1 в 0» с вратарем, но не сумел переиграть Хуску. Сразу после этого вспыхнула потасовка, где Кирилл Семенов повздорил с Аркадием Шестаковым.
Хит Хуски
Третий период стартовал с большинства «Ак Барса». В предыдущем эпизоде судьи выписали Шестакову двойной штраф, поэтому гостям предстояло начинать заключительную двадцатиминутку в меньшинстве. Реализовать «лишнего» казанцы не смогли, но сделали это в середине периода. Сафонов подправил дальний бросок Лямкина в большинстве за 8 минут до конца матча — 5:3. Тут же Семен Кошелев мог сократить отставание, но с метра не поразил ворота, добивая после отраженного Биляловым броска Гераськина.
В оставшееся время «Адмирал» еще несколько раз хватал удаления, заработав за всю игру 22 минуты штрафа. Самым эффектным выдался момент с Адамом Хуской. Вратарь гостей хитанул за воротами Сафонова и получил не только удаление от судей, но и овацию от зрителей. Все-таки не каждый день увидишь такое, чтобы голкипер применял силовой прием против полевого игрока.
В итоге «Ак Барс» добился трудовой победы над «Адмиралом» со счетом 5:3. Победная серия казанской команды продлилась до девяти матчей подряд. В октябре «барсы» еще не проигрывали. При этом Гатиятулин призвал не обращать внимания на серию побед, по крайней мере в клубе за этим стараются не следить.
— Важно обращать внимание не на серии, а на то, как мы реагируем на удачные игры. С этим у нас была проблема раньше. И мы видим, что ребята правильно это делают, с полной концентрацией выходят на каждый следующий матч. Но, конечно, сложно доминировать на протяжении всего матча. И здесь нужно правильно играть, когда инициатива переходит к сопернику. То же самое и в сезоне — нужно смотреть на свое текущее состояние и от этого отталкиваться. Мы будем следить, у нас и тренеры ОФП, и доктора следят за состоянием, — сказал Гатиятулин.
«Ак Барс» — «Адмирал» — 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
Голы:
1:0 — Сафонов (Фальковский, 02:19);
1:1 — Тертышный (Олсон, Гераськин, 10:34, 5х4);
2:1 — Миллер (Сафонов, 17:38);
2:2 — Завгородний (23:08, 4х5);
3:2 — Хмелевский (Денисенко, Барабанов, 23:41, 5х4);
4:2 — Хмелевский (Барабанов, Миллер, 26:41, 5х4);
4:3 — Старков (Гутик, Шулак, 36:55, 5х4);
5:3 — Сафонов (Лямкин, Галимов, 52:00, 5х4)
Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 октября в Казани с «Адмиралом» в 19.00 по московскому времени. Затем команду Гатиятулина ждет главное испытание с начала октября — встреча с «Металлургом». «Магнитка» лидирует в таблице Восточной конференции и держит отрыв от «Ак Барса» в три очка. Проверкой этот матч не станет, но казанцам наверняка захочется закончить месяц без поражений.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».