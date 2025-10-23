Новости спорта

От отставки до спасения — одна победа в Кубке России: расклады для «Рубина» и Рахимова

11:07, 23.10.2025

Команда пробилась в плей-офф турнира и сохранила тренера

Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

«Рубин» пробился в плей-офф Кубка России в Пути регионов. В решающем матче группового этапа казанцы дома переиграли «Ахмат». Основное время поединка закончилось вничью — 3:3, а в серии пенальти точнее оказались хозяева. Впереди команду Рашида Рахимова ждет непростая борьба в матчах на выбывание. Впрочем, сам тренер, похоже, избежал отставки. Расклады на плей-офф Кубка России и для «Рубина» в целом — читайте в материале «Реального времени».

Отыгрались с 0:2

После разгромного поражения в чемпионате от «Балтики» (0:3) для «Рубина» было важно не проиграть «Ахмату» в Кубке России. Во многом поэтому тренерский штаб казанцев не стал проводить большую ротацию, хотя в предыдущих кубковых матчах Рашид Рахимов частенько выпускал ближайший резерв. Так, в воротах с первых минут вышел Артур Нигматуллин вместо немного сдавшего Евгения Ставера, а ошибавшегося с «балтийцами» Дмитрия Кабутова сменил Константин Нижегородов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перестановки не слишком помогли «Рубину». Уже в первом тайме «Ахмат» повел со счетом 0:2. Причем в обоих случаях ошибки допустил Алексей Грицаенко, который появился с капитанской повязкой. Вначале на 21-й минуте неточной передачей защитника воспользовался Рифат Жемалетдинов, а затем в середине тайма Георгий Мелкадзе опередил капитана казанцев и отправил мяч в сетку. В концовке игрового отрезка Егор Тесленко один мяч отыграл, «зарядив» в ворота «Ахмата» после розыгрыша углового.

В перерыве Рахимов произвел сразу тройную замену. В первую очередь, тренер казанцев снял с игры Грицаенко. Защитник в очередной раз подвел команду своими неубедительными действиями в обороне, хотя наставник казанцев не стал акцентировать на этом внимание после игры. Во-вторых, на поле вышли Руслан Безруков и Велдин Ходжа, впоследствии сыгравшие немаловажную роль в победе «Рубина».

взято с сайта rubin-kazan.ru

Второй тайм получился «бешеным» на события. Все началось с точного удара Безрукова с линии штрафной и продолжилось голом Дардана Шабанхаджая, который вывел казанцев вперед — 3:2. Грозненцы быстро отыгрались: Усман Ндонг оказался наиболее расторопным во вратарской Нигматуллина — 3:3. Счет продержался до самого финального свистка арбитра, и команды выясняли победителя в серии пенальти. Нигматуллин отразил два удара соперника, что позволило «Рубину» пройти в плей-офф Кубка России. А вот «Ахмат» под руководством Станислава Черчесова закончил свое выступление в турнире.

Какие расклады

С 2022 года Кубок России разыгрывается по новой схеме. Отныне все участники турнира поделены на два пути. 16 команд Российской премьер-лиги (РПЛ) в первом раунде проводят групповой этап, поделившись на четыре квартета. Они заявлены в Пути РПЛ. В Пути регионов выступают команды из оставшихся дивизионов страны. Главное отличие этой ветки турнира в том, что в случае поражения клуб завершает свое выступление в Кубке России. В Пути РПЛ, при поражении в плей-офф, команды получают возможность продолжить играть в Пути регионов.

«Рубин» на групповом этапе Кубка России набрал шесть очков в шести матчах. Команда Рахимова финишировала в группе А на третьем месте и вышла в плей-офф, но упала в Путь регионов. В Пути РПЛ от «казанского» квартета пробились «Зенит» и «Оренбург», занявшие первое и второе место соответственно. «Ахмат» с четвертой позицией завершил выступление. «Коллегами» грозненцев стали из других групп «Сочи», «Акрон» и «Пари НН».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В плей-офф Пути регионов «Рубин» начнет с четвертьфинала. При этом 1/4 финала состоит из двух этапов. На первом этапе казанцам предстоит сыграть с победителем пары «Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула), представители Первой лиги проведут свой матч 30 октября. В случае победы «Рубин» выйдет во второй этап, где соперником станет клуб Премьер-лиги, вылетевший из плей-офф Пути РПЛ. На первом этапе команда Рахимова проведет игру в гостях, на втором (при надобности) — в Казани.

Самого тренера после матча с «Ахматом» спросили, кого из соперников он хотел бы получить в четвертьфинале. Точного ответа, «Факел» или «Арсенал», не последовало.

— И там, и там будет тяжело. В Воронеже искусственное поле, они на подъеме. И в Туле всегда играть тяжело. Везде футболисты, которые уже проходили Премьер-лигу. У нас до этой игры еще тяжелые матчи, — сказал Рахимов.

взято с сайта rubin-kazan.ru

В прошлом сезоне «Рубин» также вышел в плей-офф после группового раунда. Но в том розыгрыше казанцы пробились со второго места и в четвертьфинале начинали с Пути РПЛ. Затем команда свалилась в Путь регионов (из-за поражения в двухматчевом противостоянии ЦСКА — 0:0 и 0:3), где на втором этапе проиграла «Уралу» со счетом 0:1.

Болельщики требуют отставки

Но отношение к результатам в Кубке России ярче иллюстрируют другие слова Рахимова с той же пресс-конференции. Тренер «Рубина» намекнул, что предпочел бы вовсе не играть в кубковом плей-офф, но обстоятельства вынудили команду продолжить игру в турнире.

— Мне хочется и в Кубке двигаться дальше, и в чемпионате. Я должен быть реалистом. Я не должен фантазировать, но я очень хочу. Но тренер один не решает, никак. Я вчера вообще не нервничал. Ну и что, если бы даже не прошли. Значит, должны были сконцентрироваться на чемпионате. Может быть, с той обоймой, которая есть, было бы даже лучше. Но держал в голове, что надо сделать все возможное, чтобы пройти дальше, — заявил Рахимов.

Ситуация в «Рубине» сейчас такая, что тренеру приходится выжимать максимум из таких матчей. Вылет из Кубка России мог дорого обойтись Рахимову. После крупного поражения от «Балтики» (0:3) некоторые СМИ начали вбрасывать идею отставки главного тренера. Были подключены и болельщики, которые всю вчерашнюю игру скандировали кричалки с призывом к Рахимову уйти со своего поста. Неудача с «Ахматом» могла укрепить эти разговоры и привести к печальным для коуча последствиям, однако игроки сплотились и выдали «матч жизни».

взято с сайта rubin-kazan.ru

На самом деле, глобальных поводов для отставки Рахимова нет. Даже если бы «Рубин» вылетел из Кубка России, решительно ничего бы не поменялось. Нынешний состав не позволяет команде биться за высшие награды, а ниже своего уровня команда не падает уже третий сезон. Летом клуб мог купить более квалифицированных футболистов, но обошелся подписаниями игроков из низших дивизионов европейских чемпионатов. Как в таком случае требовать большего от тренера — большой вопрос.

Объяснение этим процессам, конечно же, есть. Ни для кого уже не секрет, что в руководстве «Рубина» на сегодняшний день действует два лагеря. Одна сторона всецело доверяет Рахимову, а другая — топит за скорейшую отставку. Пока первые побеждают, но вторые, по всей видимости, уже готовы перехватить инициативу.

Зульфат Шафигуллин

