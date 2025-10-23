От отставки до спасения — одна победа в Кубке России: расклады для «Рубина» и Рахимова

Команда пробилась в плей-офф турнира и сохранила тренера

«Рубин» пробился в плей-офф Кубка России в Пути регионов. В решающем матче группового этапа казанцы дома переиграли «Ахмат». Основное время поединка закончилось вничью — 3:3, а в серии пенальти точнее оказались хозяева. Впереди команду Рашида Рахимова ждет непростая борьба в матчах на выбывание. Впрочем, сам тренер, похоже, избежал отставки. Расклады на плей-офф Кубка России и для «Рубина» в целом — читайте в материале «Реального времени».

Отыгрались с 0:2



После разгромного поражения в чемпионате от «Балтики» (0:3) для «Рубина» было важно не проиграть «Ахмату» в Кубке России. Во многом поэтому тренерский штаб казанцев не стал проводить большую ротацию, хотя в предыдущих кубковых матчах Рашид Рахимов частенько выпускал ближайший резерв. Так, в воротах с первых минут вышел Артур Нигматуллин вместо немного сдавшего Евгения Ставера, а ошибавшегося с «балтийцами» Дмитрия Кабутова сменил Константин Нижегородов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перестановки не слишком помогли «Рубину». Уже в первом тайме «Ахмат» повел со счетом 0:2. Причем в обоих случаях ошибки допустил Алексей Грицаенко, который появился с капитанской повязкой. Вначале на 21-й минуте неточной передачей защитника воспользовался Рифат Жемалетдинов, а затем в середине тайма Георгий Мелкадзе опередил капитана казанцев и отправил мяч в сетку. В концовке игрового отрезка Егор Тесленко один мяч отыграл, «зарядив» в ворота «Ахмата» после розыгрыша углового.

В перерыве Рахимов произвел сразу тройную замену. В первую очередь, тренер казанцев снял с игры Грицаенко. Защитник в очередной раз подвел команду своими неубедительными действиями в обороне, хотя наставник казанцев не стал акцентировать на этом внимание после игры. Во-вторых, на поле вышли Руслан Безруков и Велдин Ходжа, впоследствии сыгравшие немаловажную роль в победе «Рубина».

Второй тайм получился «бешеным» на события. Все началось с точного удара Безрукова с линии штрафной и продолжилось голом Дардана Шабанхаджая, который вывел казанцев вперед — 3:2. Грозненцы быстро отыгрались: Усман Ндонг оказался наиболее расторопным во вратарской Нигматуллина — 3:3. Счет продержался до самого финального свистка арбитра, и команды выясняли победителя в серии пенальти. Нигматуллин отразил два удара соперника, что позволило «Рубину» пройти в плей-офф Кубка России. А вот «Ахмат» под руководством Станислава Черчесова закончил свое выступление в турнире.

Какие расклады

С 2022 года Кубок России разыгрывается по новой схеме. Отныне все участники турнира поделены на два пути. 16 команд Российской премьер-лиги (РПЛ) в первом раунде проводят групповой этап, поделившись на четыре квартета. Они заявлены в Пути РПЛ. В Пути регионов выступают команды из оставшихся дивизионов страны. Главное отличие этой ветки турнира в том, что в случае поражения клуб завершает свое выступление в Кубке России. В Пути РПЛ, при поражении в плей-офф, команды получают возможность продолжить играть в Пути регионов.

«Рубин» на групповом этапе Кубка России набрал шесть очков в шести матчах. Команда Рахимова финишировала в группе А на третьем месте и вышла в плей-офф, но упала в Путь регионов. В Пути РПЛ от «казанского» квартета пробились «Зенит» и «Оренбург», занявшие первое и второе место соответственно. «Ахмат» с четвертой позицией завершил выступление. «Коллегами» грозненцев стали из других групп «Сочи», «Акрон» и «Пари НН».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В плей-офф Пути регионов «Рубин» начнет с четвертьфинала. При этом 1/4 финала состоит из двух этапов. На первом этапе казанцам предстоит сыграть с победителем пары «Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула), представители Первой лиги проведут свой матч 30 октября. В случае победы «Рубин» выйдет во второй этап, где соперником станет клуб Премьер-лиги, вылетевший из плей-офф Пути РПЛ. На первом этапе команда Рахимова проведет игру в гостях, на втором (при надобности) — в Казани.

Самого тренера после матча с «Ахматом» спросили, кого из соперников он хотел бы получить в четвертьфинале. Точного ответа, «Факел» или «Арсенал», не последовало.

— И там, и там будет тяжело. В Воронеже искусственное поле, они на подъеме. И в Туле всегда играть тяжело. Везде футболисты, которые уже проходили Премьер-лигу. У нас до этой игры еще тяжелые матчи, — сказал Рахимов.

В прошлом сезоне «Рубин» также вышел в плей-офф после группового раунда. Но в том розыгрыше казанцы пробились со второго места и в четвертьфинале начинали с Пути РПЛ. Затем команда свалилась в Путь регионов (из-за поражения в двухматчевом противостоянии ЦСКА — 0:0 и 0:3), где на втором этапе проиграла «Уралу» со счетом 0:1.

Болельщики требуют отставки

Но отношение к результатам в Кубке России ярче иллюстрируют другие слова Рахимова с той же пресс-конференции. Тренер «Рубина» намекнул, что предпочел бы вовсе не играть в кубковом плей-офф, но обстоятельства вынудили команду продолжить игру в турнире.

— Мне хочется и в Кубке двигаться дальше, и в чемпионате. Я должен быть реалистом. Я не должен фантазировать, но я очень хочу. Но тренер один не решает, никак. Я вчера вообще не нервничал. Ну и что, если бы даже не прошли. Значит, должны были сконцентрироваться на чемпионате. Может быть, с той обоймой, которая есть, было бы даже лучше. Но держал в голове, что надо сделать все возможное, чтобы пройти дальше, — заявил Рахимов.

Ситуация в «Рубине» сейчас такая, что тренеру приходится выжимать максимум из таких матчей. Вылет из Кубка России мог дорого обойтись Рахимову. После крупного поражения от «Балтики» (0:3) некоторые СМИ начали вбрасывать идею отставки главного тренера. Были подключены и болельщики, которые всю вчерашнюю игру скандировали кричалки с призывом к Рахимову уйти со своего поста. Неудача с «Ахматом» могла укрепить эти разговоры и привести к печальным для коуча последствиям, однако игроки сплотились и выдали «матч жизни».

На самом деле, глобальных поводов для отставки Рахимова нет. Даже если бы «Рубин» вылетел из Кубка России, решительно ничего бы не поменялось. Нынешний состав не позволяет команде биться за высшие награды, а ниже своего уровня команда не падает уже третий сезон. Летом клуб мог купить более квалифицированных футболистов, но обошелся подписаниями игроков из низших дивизионов европейских чемпионатов. Как в таком случае требовать большего от тренера — большой вопрос.

Объяснение этим процессам, конечно же, есть. Ни для кого уже не секрет, что в руководстве «Рубина» на сегодняшний день действует два лагеря. Одна сторона всецело доверяет Рахимову, а другая — топит за скорейшую отставку. Пока первые побеждают, но вторые, по всей видимости, уже готовы перехватить инициативу.