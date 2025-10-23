«Упрощенцам» — время, налоговым льготам — сроки, банки — неприкасаемые

В Госдуме развернулась дискуссия о переносе тяжести налоговой нагрузки на маржинальные отрасли — ТЭК, ретейл, финансы

«Высокая ставка ЦБ увеличивает количество компаний, находящихся в предбанкротном состоянии. Обрабатывающие предприятия переходят на четырехдневку. Может, увеличить налоговую нагрузку на сырьевые сферы, на сверхбогатых?», — настойчиво предлагали Антону Силуанову «распаковать» резервы в высокодоходных отраслях экономики во время обсуждения проекта бюджета на 2026-й и плановый период 2027—2028 годов. Минфин РФ согласился пойти на уступки лишь МСП — ко второму чтению будут внесены смягчающие поправки для «упрощенцев» в части уплаты НДС и для сельской торговли на патенте. В остальном в бюджетной политике наметился отчетливый разворот в сторону ужесточения. Налоговым льготам грозят строгие правила, а сметы на капстрой «опустят на землю». «Не может школа на селе стоить 1 млрд рублей», — призывал спикер Госдумы Володин не раздувать расходы.

Мишустин поручил переписать правила для «упрощенцев»

Госдума сегодня приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. В его основе — три приоритета страны. Это выполнение социальных гарантий перед гражданами, укрепление обороноспособности страны, включая поддержку участников СВО и их семей, а также достижение технологического суверенитета. Почти 80% расходов казны заложено на социальные нужды и социально-инфраструктурные проекты. «Социальная политика — наш первый приоритет», — подчеркнул министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя законопроект.

Но в последний момент, до вынесения проекта бюджета на слушания, федеральные власти откликнулись на встревоженные обращения деловых сообществ и бизнес-объединений, недовольных изменением налоговых режимов. Поздно вечером премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение «оперативно проработать обращения», сообщил в начале заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Как правило, к первому чтению мы получаем большой массив обращений, потому что принимается не только бюджет, но и налоговые изменения», — рассказал он. По его словам, на этот раз налоговые новации затронули МСП и IT-индустрию. Профессиональные сообщества выступили с обращениями, которые нельзя было оставлять без внимания. «В итоге председатель правительства выразил готовность к конструктивному диалогу, и Минфину будет дано поручение оперативно проработать наши обращения», — сообщил Володин.

Володин о поправках: «Можем, когда хотим»

Вместе с тем бюджетный комитет Госдумы уже успел изучить предложения и вынести некоторые решения. По словам Володина, комитет предложил «упрощенцам» и бизнесу на патенте «плавно» переходить на новые пороговые значения. Какой переходный период предлагается установить, не прозвучало. «По каким-то вопросам решили дополнительно проработать, по каким-то нужны дополнительные данные, все это будет выполнено ко второму чтению и найдет отражение в поправках к законопроекту», — пообещал глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров. «Можем, когда хотим», — резюмировал Володин.

Еще в середине октября крупнейшие ИТ-ассоциации направили Владимиру Путину письмо с просьбой пересмотреть повышение налогов отрасли. С 1 января 2026 года отменяется нулевая ставка НДС и в два раза вырастут льготные тарифы по страховым взносам. В регионах представители ТПП встали на защиту малого и среднего бизнеса, работающего на упрощенной системе налогообложения и патенте. Общественные объединения предупредили, что в результате нововведений произойдет банкротство или уход с рынка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Антон Силуанов говорил не о самом бюджете, а как вырастут пенсии и пособия. Общий тренд — заработная плата бюджетникам и социальные выплаты вырастут на 7,6 и 6,8% соответственно. Средний размер пенсии вырастет до 27,2 тысячи рублей, МРОТ — до 27 093 рублей. Более того, его планируют довести до 35 тысяч рублей к 2030-му. Вообще, в течение трех лет планируется проводить ежегодные индексации социальных выплат. «Эти цели подкреплены бюджетом, деньги есть?», — спросил позднее представитель «Единой России» Андрей Исаев. «Да», — утвердительно кивнул Силуанов.

Регионам утвердили межбюджетные трансферты в сумме 3,6 трлн рублей. Впервые их распределили в сентябре, чтобы местные власти заблаговременно могли планировать расходы, добавил Силуанов. Счетная плата РФ дала положительное заключение, подтвердив сбалансированность бюджета. Представители партий фракций его поддержали.

Школа за миллиард? Не будет таких денег!

«С одной стороны, средств в бюджете становится больше, но с другой стороны, стоимость социальных объектов раздувается», — обратил внимание главы СП Вячеслав Володин. Виной тому — СНИПы, САНПИНы, экологические требования. По его словам, их введение приводит к удорожанию сметы строительства, что «крошит бюджет». В пример он привел требование вывозить землю и старый асфальт на полигон ТБО. Талон на вывоз на полигон обходится школе в 26 млн рублей.

«Мы не настолько богато живем», — заметил он. Другая беда — в проекте закладываются огромные коридоры и холлы. В результате стоимость одного ученического места обходится в 5 млн рублей. «Это нереально. Школа на селе стоит миллиард. Ну не будет таких средств!», — заявил он и поручил СП оценить эффективность бюджетных расходов.

Если изъять деньги у банков, то лишим их капитала для кредитов

Между тем депутаты завели дискуссию о возможности переноса налоговой нагрузки на высокодоходные отрасли экономики — ТЭК, банки, ретейл, а не пытаться стричь МСБ. Нефтегазовый экспорт дает 16 трлн рублей, из них в бюджет попадает только 9 трлн рублей, прибыль банков в 2025—2026 годах — 3,8 трлн рублей, ретейл с помощью сверхприбыли организовал целую отрасль доставки. При этом обрабатывающие предприятия переходят на четырехдневку с понижением заработной платы. «Высокая ставка ЦБ увеличивает количество компаний, находящихся в предбанкротном состоянии. Может, увеличить налоговую нагрузку на сырьевые сферы, на сверхбогатых? Поднять ставку НДФЛ до 40% и уменьшить налогообложение производства», — предложил парламентарий.

— Если проводить изъятия из банков, то лишим их возможности увеличивать капитал, необходимый для кредитования экономики. Нам нужны кредиты. И в условиях действительно сегодняшних высоких процентных ставок мы понимаем, что эти ставки нужно снижать с тем, чтобы кредиты были более доступными, — заявил Силуанов.

скриншот с трансляции на сайте duma.gov.ru

— Смотрите, даже госбанки направляют 50% прибыли на дивиденды. Это вам для расчета, — не согласился другой депутат с тем, что нельзя повышать налоги для банков.

— Если мы не платим дивиденды, ну кто тогда будет вкладываться на финансовом рынке? — настоял на своем Силуанов.

Где еще взять средства? Депутаты увидели возможность в пересмотре налоговых льгот. Объем налоговых расходов на следующий год оценивается почти в 16 трлн. К 2028 году он вырастет до 20 трлн рублей. Но в материалах к законопроекту нет результатов оценки налоговых расходов. Планирует ли правительство начать формировать предложения по уточнению или отмене неэффективных льгот, спросили у Силуанова. «Льготы должны иметь срочный характер. Предоставили льготу, посмотрели как она работает: если эффективно — продолжается, если неэффективно — соответственно, мы ее прекращаем», — ответил он.