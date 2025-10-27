Вспышки вируса в городах-миллионниках: опасен ли для татарстанцев конец бархатного сезона?

В нескольких крупных городах зафиксировали масштабные вспышки вируса Коксаки после конца бархатного сезона

Осенний отдых у моря грозит обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Вместо загара и сувениров россияне все чаще привозят из отпусков вирус Коксаки, известный как «турецкая ветрянка». Энтеровирус, проявляющийся болезненной сыпью и высокой температурой, атакует в основном детей и опасен тяжелыми осложнениями. Вспышки заболевания уже зафиксированы в нескольких регионах страны, включая соседний Башкортостан. А фиксируются ли в Татарстане случаи заболевания вирусом? Подробнее — в материале «Реального времени».

Не море и песок, а сыпь и температура

Бархатный сезон традиционно считался идеальным временем для отдыха: палящий зной отступает, а море еще сохраняет летнее тепло. Тысячи россиян стремятся использовать последнюю возможность уехать в отпуск к морю. Однако в этом году осенний курортный рай оказался омрачен неприятным сюрпризом — стремительным распространением энтеровирусных инфекций, и в частности вируса Коксаки. Как сообщают «Известия», вспышки этого заболевания зафиксированы в нескольких городах России, включая Владимир, Тюмень и даже соседнюю Уфу. Регистрируются они в Архангельской области и Красноярском крае. Все случаи — завозные, а это значит, что вирус в прямом смысле слова был «привезен в чемоданах» из популярных курортов.

Что же такое Коксаки? Это не один вирус, а целая группа энтеровирусов, которые преимущественно размножаются в желудочно-кишечном тракте, но способны поражать и другие органы. Неофициальное название болезни — «рука-нога-рот» — точно описывает ее главные симптомы: болезненную сыпь в виде пузырьков именно на этих частях тела.

— К ним добавляются высокая температура, которая может держаться несколько дней, боль в горле, слабость и симптомы, похожие на грипп. Особенно тяжело инфекцию переносят дети, которые и являются основной группой риска. Вирус Коксаки — не новичок на курортах. Вспышки происходят регулярно, особенно в странах с теплым климатом и в местах большого скопления людей, — сообщил врач-реаниматолог-анестезиолог Руслан Артемьев.



Конец бархатного сезона лишь подчеркивает эту проблему: поток туристов все еще высок, а бдительность у многих притупляется — отпуск же на исходе. Основной зоной риска традиционно считаются Турция и другие популярные курорты Средиземноморья.

— Главная опасность — в возможных осложнениях, таких как серозный менингит, миокардит или ангина. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют не переносить болезнь «на ногах» и при первых же симптомах обращаться за медицинской помощью, — отметил Артемьев.

Под риском ли Татарстан?

В Татарстане, если верить официальным данным, царит спокойствие. Управление Роспотребнадзора по республике на запрос о завозных случаях инфекционных заболеваний дает однозначный ответ: «Завозные случаи инфекционных болезней среди жителей региона, вернувшихся из туристических стран, за последний месяц не зарегистрированы».

Более того, в ведомстве подчеркивают, что в текущем эпидсезоне завозных случаев из-за рубежа также нет. Эта же участь постигла и COVID-19: в 2025 году в республике не выявлено ни одного завозного случая среди возвращающихся туристов.

— Возможно, здесь имеет значение несколько факторов. Во-первых, далеко не все заболевшие, особенно взрослые, обращаются к врачу с симптомами, которые можно принять за ОРВИ или аллергию. Во-вторых, для постановки точного диагноза «вирус Коксаки» требуются специальные лабораторные тесты, которые назначаются не в каждом случае. Часто врач ставит общий диагноз «энтеровирусная инфекция», не уточняя тип вируса. В-третьих, статус «завозного» случая устанавливается при эпидемиологическом расследовании, когда четко устанавливается связь с пребыванием за рубежом. Если турист не сообщил эту информацию или обратился к врачу через неделю-две после возвращения, связь может быть не такой очевидной, — рассказал Артемьев.



Профилактика же заключается в строгом соблюдении правил гигиены: мытье рук, фруктов и овощей, использование антисептиков и, по возможности, избегание больших скоплений людей.

Так стоит ли жителям Татарстана бояться вируса Коксаки? Опасность существует, если судить по другим городам-миллионикам, и отрицать ее не стоит. Осведомленность — лучшее оружие. Зная о симптомах и путях передачи вируса, туристы могут быть более бдительными на отдыхе, а вернувшись домой — внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью детей, вовремя обращаясь к врачу, даже если в официальных сводках тишина.

