Следком возбудил дело по факту исчезновения туристов в Пермском крае

14 декабря стало известно о пропаже 13 человек из незарегистрированной туристической группы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения группы туристов в Пермском крае у горы Ослянка. Цель следствия — установить все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным краевого ГУ МЧС, 14 декабря стало известно о пропаже 13 человек из незарегистрированной туристической группы. Группа состояла из мужчин, прибывших из Свердловской области. Из 15 участников похода к точке сбора у горы Ослянка к назначенному времени в субботу добрались лишь двое — местонахождение остальных остается неизвестным.

Поиски пропавших ведутся в крайне сложных условиях. Как сообщили в региональном отряде «ЛизаАлерт», местность в районе горы Ослянка представляет собой гористую территорию, покрытую лесом. Пермский край отличается сложной ландшафтной структурой, что существенно затрудняет поисковую операцию. Дополнительную сложность создает нестабильная связь в районе поисков.

Для обследования территории задействованы 24 снегохода — иной способ передвижения в данных условиях невозможен.

Гора Ослянка — одна из самых высоких и живописных точек Среднего Урала. Ее высота составляет 1119 метров. Географически объект расположен в 50 километрах от города Кизел и примерно в 300 километрах от Перми.

Рената Валеева