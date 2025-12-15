Лоукостер «Победа» разрешил перевозить питомцев в салоне самолета

По условиям перевозки животного, оно должно находиться исключительно в специальной клетке-переноске

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания «Победа» анонсировала новую услугу, позволяющую пассажирам путешествовать совместно с домашними животными рядом с собой. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Клиенты смогут воспользоваться новым предложением лишь при покупке авиабилета заранее, оплачивая дополнительную услугу отдельно. По условиям перевозки животного, оно должно находиться исключительно в специальной клетке-переноске размером, не превышающим стандартные габариты 55×35×30 сантиметров, общий вес клетки и питомца не должен превышать 15 килограммов.

При оформлении билетов пассажир обязан выбрать центральное место блока сидений, поскольку переноска с животным размещается у окна возле иллюминатора самолета.

Ариана Ранцева