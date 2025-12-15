Зеленский отверг мирные предложения США по Донбассу

США предлагают создать там демилитаризованную свободную экономическую зону

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В ходе недавних переговоров в Берлине, где собрались представители американской и украинской делегаций, президент Украины Владимир Зеленский, по данным газеты Politico, со ссылкой на неназванного французского чиновника, отверг предложения США. Эти инициативы включали вывод украинских и российских войск с Донбасса и последующее создание там демилитаризованной свободной экономической зоны. Выводы издания передает ТАСС.

Американские представители продолжают настаивать на территориальных уступках со стороны Киева как условии для завершения конфликта. Однако европейские страны сохраняют свою позицию, считая, что обсуждение территориальных вопросов неприемлемо до тех пор, пока Украине не будут предоставлены надежные гарантии безопасности.

Предстоящие дипломатические встречи, включая запланированную на 15 декабря встречу Зеленского с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, а также последующее расширение круга участников за счет чиновников ЕС и НАТО, будут использованы европейскими партнерами. Издание отмечает, что целью этих консультаций, как и возможных переговоров в формате «евротройки» (Германия, Великобритания и Франция), является попытка добиться от США изменения их позиции по мирному урегулированию.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что украинские власти в целом согласны с концепцией создания демилитаризованной буферной зоны в Донбассе, но при условии взаимного отвода сил по текущей линии фронта. В публикации утверждалось, что данное предложение было частью нового мирного плана из 20 пунктов, переданного Вашингтону, и его авторами выступили Украина при поддержке Великобритании, Франции и Германии, а не США.



Рената Валеева