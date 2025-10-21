Первое поражение чемпионов: «Крылатые барсы» уступили на старте

«Крылатые барсы» стартовали во втором сезоне . Фото: Агата Чир

В казанском Центре гимнастики прошел первый тур второго сезона Гимнастической премьер-лиги. К действующим победителям, команде «Крылатые барсы», прибыли гости из Санкт-Петербурга — команда «Таврос». Подробности первой дуэли — в репортаже «Реального времени».

Смена составов

В прошлогоднем финале «Крылатые барсы» выиграли золотые медали, будучи сильнее в дуэли с командой «Львы» из Владимира. Кстати, наши соперники по первому кругу — «Таврос» — стали бронзовыми призерами. Помимо этих команд и нашего прежнего соперника, в нынешнем сезоне стартовала команда «Динамо-Москва». Еще четыре команды финальной стадии присоединились по итогам весенних дуэлей. Это еще одна команда из Владимира — «Тигры», и три столичных коллектива: «Джентльмены», «Легенды спорта» и «Локомотив». Таким образом, премьер-лигу, по сравнению с первым сезоном, покинули команды Челябинска и Пензы, явные аутсайдеры прошлого сезона. К примеру, на домашней площадке «Крылатые барсы» разгромили соперников из Пензы со счетом 50:7, уверенно обыграли в Москве динамовцев — 20:11. Борьба была только на стадии плей-офф, когда в Москве обыграли все тот же «Таврос» (19:16) и с минимальным счетом преодолели сопротивление владимирских «Львов» (17:16).

Если дебютный сезон собрал шесть команд, то сейчас их количество увеличилось до восьми, что немного изменило регламент соревнований. Вместо двух предварительных кругов будет три, после чего все команды-участницы образуют пары четвертьфиналистов. И по итогам еще трех противостояний они определят победителя и призеров второго розыгрыша Гимнастической премьер-лиги.

Команды разделены на две группы — «А» и «B». Каждая проведет по три встречи с соперниками из противоположной группы. По итогам этих матчей будет сформирована турнирная таблица, на основании которой определятся пары четвертьфинала. Этап плей-офф пройдет по системе выбывания. Из-за увеличения числа команд и соревновательных раундов, число которых возросло до шести (вместо прошлогодних четырех), старт нынешнего сезона пришелся на конец октября, а не ноябрь, как было в дебютном сезоне.

В чемпионском составе Казани выступали Владислав Поляшов и Григорий Климентьев. Поляшов сейчас находится в столице Индонезии Джакарте, выступая на чемпионате мира, со стартом которого синхронизирован старт второго сезона Гимнастической премьер-лиги. Не было в составе и Григория Климентьева, бронзового призера чемпионата мира 2021 года, и казахстанца Асана Салимова, которого нет в числе участников ЧМ. Не было у казанцев и капитана Даниела Маринова, лидера сборной России на чемпионате мира. В итоге сама команда носит звание действующего чемпиона, но из того состава осталась только половина: Никита Андронов, Иван Антонихин, Станислав Исаев и Даниэль Шаров. Еще три места в составе заняли Никита Гурьянов, Артем Плешкин и член сборной России Ранель Сафиуллин. Помимо Плешкина, который родом из Саранска, все остальные члены команды — воспитанники местной школы гимнастики. А кроме них, среди сильнейших юниоров страны значатся Матвей Занин и Радмир Мусаев, в резерве — Азат Закиров.

Капитан казанцев Даниел Маринов сейчас на чемпионате мира. Агата Чир

После чемпионата мира в Индонезии состоится юниорский ЧМ на Филиппинах

Скорее всего, часть ребят находится сейчас на заключительных сборах перед участием в чемпионате мира среди юниоров, который запланирован с 20 по 24 ноября в столице Филиппин Маниле, на родине двукратного олимпийского чемпиона 2024 года Карлоса Юло.

При благоприятном развитии событий у главного тренера сборной Татарстана Игоря Белуженкова со временем может быть сформирована завидная глубина состава. При дополнительном финансировании и желании можно было бы сформировать еще один состав команды, как произошло сейчас у команд города Владимира.

Но пока казанцы уступили. Крайне неудачно для них сложилась дуэль в вольных упражнениях, по итогам которой Питер вышел вперед со счетом 9:0. Первая же дуэль на коне сократила разрыв в счете. Татарстанец Иван Антонихин получил более высокую оценку, чем питерец Федор Борзых, которому судьи поставили 12,85.

Татарстанцы сократили разрыв по итогам дуэлей на коне. Что было особенно важно, наш лидер Сафиуллин обыграл питерца Сергея Найдина, члена национальной сборной.

Второй номер казанской команды Владислав Поляшов пока не выступал, хотя значится в заявке. Агата Чир

Первым выступлением на кольцах татарстанцы максимально приблизились к соперникам — 8:12, но далее начались некие качели. Проигранная микродуэль на кольцах — разрыв снова увеличивается до 8:15, наш гимнаст лучше исполняет прыжок — и 11:15. Снова проиграли и отыграли разрыв выступлением на параллельных брусьях — 14:18.

Касаемо «Тавроса», они также потеряли одного из лидеров — Алексея Ростова, который уже весной этого года защищал цвета команды «Львы» из Владимира. Кстати, помог им тогда одолеть в Суперкубке «Крылатых барсов» с таким же минимальным преимуществом — 27:26, с каким Казань была сильнее в финале первого розыгрыша Гимнастической премьер-лиги.

Сейчас из бронзового состава Питера в Казань приехали упомянутый Борзых, Даниил Иванов (забегая вперед: его признают лучшим гимнастом по итогам противостояния, — прим. авт.), что еще меньше, чем у хозяев помоста. Но сравнивать гимнастические ресурсы Питера и Казани пока рановато. Понятно, что сейчас они строятся на фундаменте местных спортивных вузов, когда студенты-гимнасты Поволжского университета спорта конкурируют со знаменитым ГЦОЛИФК из Питера. Но за Питером еще и огромный запас прочности, заложенный со времен Советского Союза — Иосиф Бердиев и Наталья Кучинская, Александр Дитятин и Елена Шушунова.

Вспоминаем «олимпийский коммунизм» 1980 года

Для сравнения: одним из лучших гимнастов Советской Татарии был Роберт Бикмухаметов, нынешний декан факультета спорта Поволжского университета спорта. Только когда ленинградцы Дитятин и Шушунова выигрывали абсолютное первенство московской Олимпиады, Роберт Кабирович мог принять участие в ней в массовке.

Роберт Бикмухаметов.

Вот как он вспоминает те события: «Я мог поехать в Москву для участия в массовке на Олимпиаде-80, как сделал ряд моих сокурсников. В то время, как я тренировался и выступал на соревнованиях для подтверждения звания мастера спорта, они выступали на торжественных церемониях открытия и закрытия Игр. Среди них Галина Шавалеева, Светлана Тукова, переехавшая затем в Воронеж, Ильгиз Хисамов, кстати ныне действующий тренер из Зеленодольска, с которым мы учились, сидя за одной партой (Хисамов и Валерия Дашевская работают с членом юниорской сборной страны Радмиром Мусаевым, — прим. авт.). Вот они в составе большой группы участвовали в открытии и закрытии московской Олимпиады, вернулись довольные и счастливые, пожив все это время при коммунизме, наступления которого обещал к 1980 году Никита Хрущев. Невиданное на тот момент питание с дефицитными продуктами, интересные знакомства со спортсменами, в том числе и со звездами того времени. Причем для самих участников не было ничего сложного, они люди, подготовленные к куда большим нагрузкам и физической активности, просто делали определенные движения, после чего переходили к другой группе, взаимодействуя уже с ними. Зато на долю режиссеров и постановщиков приходился огромный труд по синхронизации процесса слияния больших групп.

Для телезрителей самым запоминающимся моментом была слеза из глаз огромного Мишки, скатившаяся по трибунам «Лужников», но на самом деле там была проделана колоссальная работа. Режиссер-постановщик парадов и подобных церемоний — легендарный в те времена Василий Алексеевич Губанов, привлекавший к сотрудничеству заведующего нашей кафедрой Владислава Червякова, у которого мы учились, и поэтому мои сокурсники и попали в число избранных, поскольку Владислав Михайлович привлекал к постановкам студентов вначале Смоленского института спорта, где работал, затем и нашего, казанского, куда переехал на работу, вернувшись на родину. Он ведь тоже казанский, как и названные вами гимнасты.

Что касается меня, то на тот момент ощущался пик спортивного роста, я поступил на обучение, уже будучи кандидатом в мастера спорта, а к окончанию первого курса добился вожделенного звания мастера спорта СССР, причем в то время необходимо было подтвердить уровень мастера спорта вначале на республиканском уровне, первенстве РСФСР, затем на союзном, чемпионате СССР. И все это в промежутке полугода. Поэтому в ответ на предложение поехать в Москву я, положив на разные чаши весов участие в Олимпиаде в качестве статиста и получение звания мастера спорта, выбрал второй вариант».

Зрители на трибунах активно поддерживали обе команды. Агата Чир

«Крылатые барсы» впервые вырвались вперед, но не удержали преимущества

У капитана питерцев Ивана Стретовича не возникало проблем при смене состава при имеющейся глубине. В актуальном составе у Питера много гимнастов армянской национальности. Ранее выступал Оганес Овсепян, сейчас в Казань приехали Андраник Нагапетян и Валерий Петросян. Если бы нынешняя сборная Армении была слабее, то они могли бы претендовать на место в составе ее сборной.

Микродуэль Ранеля Сафиуллина и питерца Федора Борзых на параллельных брусьях в корне поменяла ситуацию на табло. Казанская команда впервые вышла вперед — 19:18. Увы, и на брусьях наши гимнасты уступили в следующей микродуэли, изменив счет на 19:23, и не смогли приблизиться, важно выглядели на перекладине, уступив в итоге со счетом 24:30. Выиграй казанцы хотя бы в одной из трех дуэлей по итогам вольных упражнений, то счет был бы ничейным.

Уже через неделю казанцы примут на своей площадке команду «Джентльмены» из Москвы с Иваном Куляком, и 9 ноября групповой этап завершится для них в Москве поединком с местным «Локомотивом», в составе которого заявлен зеленодолец Даниил Новиков, кандидат в сборную страны. Далее все восемь команд продолжат выступления в соревнованиях с командами другой группы, которую возглавляют финалисты прошлого года «Львы» из Владимира. Они тоже были вынуждены стартовать в новом сезоне без своего лидера Артура Давтяна, выступающего сейчас на чемпионате мира в Индонезии в составе сборной Армении. Финал сезона пройдет 7 декабря, как и в прошлом году, в Москве на малой ледовой арене «ЦСКА Арены».

Главный тренер сборной Татарстана Игорь Белуженков (крайний справа) с подопечными. Агата Чир

В рамках стартового дня Гимнастической премьер-лиги во Владимире состоялись и два противостояния местных команд со столичными оппонентами из другой группы. «Львы» одолели московское «Динамо» — 32:24, а «Тигры» уступили «Легендам спорта» — 21:32. Кстати, за «Легенд» заявлен 26-летний воспитанник чистопольской школы гимнастики Александр Чичеров.

Поэтому поражение казанской команды выглядит некритичным, как, собственно, и итоги группового турнира, который можно использовать как тренинг перед четвертьфинальными поединками. Только к этому этапу команды должны подойти в сильнейших составах, когда освободятся те же юниоры, среди которых, между прочим, неофициальный чемпион России 2025 года, московский динамовец Арсений Духно. Выступая вне зачета на чемпионате страны в Сочи, Духно набрал больше баллов, чем татарстанец Даниел Маринов, объявленный в итоге победителем.