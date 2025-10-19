УНИКС отправил «Локомотив» по рельсам обратно в Краснодар без победы

Казанцы разгромили кубанцев, одержав пятую победу подряд

Фото: Айдар Раманкулов

«Нам необходимо превзойти оппонентов в агрессии на обеих сторонах площадки, навязать плотную борьбу», — говорил перед матчем капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин. Его слова стали пророческими: в ожесточенном противостоянии с «Локомотивом-Кубань» казанцы вырвали победу 74:63 (22:18, 16:11, 11:21, 25:13). Пятая победа подряд далась тяжело, но тем ценнее результат. Подробнее о противостоянии двух топ-клубов — в материале «Реального времени».



«Железнодорожники» приехали испытать прочность УНИКСа

Центральный матч недели в Казани — это столкновение двух баскетбольных философий и проверка на прочность для двух непобежденных коллективов. С одной стороны — отлаженный механизм УНИКСа, демонстрирующий лучшую атаку лиги и идеальный старт. С другой — «Локомотив-Кубань», находящийся в стадии перестройки под руководством нового главного тренера Антона Юдина, человека, хорошо знакомого с казанской системой не понаслышке, ведь его игровая карьера была неразрывно связана с УНИКСом. Теперь он возвращается в «Баскет-Холл» в ином амплуа, чтобы попытаться переиграть свою бывшую команду.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Букмекеры безоговорочно верили в силу хозяев, предлагая на их победу минимальный коэффициент 1.18. Этот вердикт основан на безупречном старте УНИКСа (4-0), статусе самой результативной команды лиги (94.0 очка в среднем за матч) и историческом доминировании над «Локо» в плей-офф. Однако завышенный коэффициент 4.85 на успех гостей — не случайность. Это прямое указание на главную интригу матча: способен ли «Локомотив», несмотря на все проблемы, вновь воспользоваться уязвимостью фаворита, которую он неоднократно эксплуатировал в прошлом сезоне, одержав три победы в четырех очных встречах регулярного чемпионата.

Предлагаемая фора в -10.5 очка в пользу УНИКСа и низкий тотал (М 166.5) рисуют четкий прогноз от аналитиков: ожидается уверенная, но не разгромная победа хозяев в матче, где борьба будет вестись за каждое очко. Гости привозят в Казань серьезные проблемы — по признанию Анатолия Мещерякова, у команды «фактически три игрока стартовой пятерки с травмами», и им предстоит испытание глубиной скамейки против мощной ротации УНИКСа.

Победу в четверти куют в запасе



С первых же минут гости продемонстрировали готовность к сопротивлению. Агрессивная, «неуступчивая» защита в исполнении Кирилла Темирова и других игроков стартовой пятерки буквально парализовала игру лидеров УНИКСа в краске. Стартовый отрезок 0:5 в пользу «Локомотива» стал закономерным итогом этого напора. Особенно показательной стала атака Патрика Миллера, который, несмотря на контакт с Андреем Лопатиным, сумел завершить проход и заработать фол — точное попадание в общую тактическую установку Антона Юдина на создание проблем через индивидуальные действия.

Однако УНИКС ответил своим главным козырем — глубиной состава. В то время как ключевые игроки «Локо» были вынуждены играть большие отрезки, Велимир Перасович начал активные ротации, которые и принесли результат. Переломным моментом стал выход Джалена Рейнольдса. Его энергия, мощь и умение атаковать кольцо один-в-один, против которого, по признанию комментаторов, мало кто в лиге может устоять, моментально изменили расстановку сил. Он не только стал «огнетушителем» для атаки хозяев, но и задал новый темп, заставив оборону «Локомотива» отступать под натиском его проходов.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

На фоне этой борьбы проявились и яркие индивидуальные моменты, определившие эмоциональный фон четверти. Потрясающий блокшот Ройса Хэмма на летящего Рейнольдса стал настоящим шедевром оборонительного искусства. Возвращение Винса Хантера в Казань, сопровождавшееся воспоминаниями о его чемпионском сезоне и эмоциональном полуфинале против «Зенита», добавило матчу личной драмы. При этом «Локомотив» заплатил высокую цену за свою агрессию, быстро набрав четыре командных фола, что в дальнейшем могло создать проблемы.



Несмотря на низкую реализацию бросков на периметре, постоянная угроза в лице элитного снайпера Кэшюса Робертсона заставляла защиту УНИКСа оставаться в напряжении, растягивая ее и открывая пространство для действий Миллера и других партнеров. В конечном итоге, первую четверть выиграла не стартовая пятерка УНИКСа, которая выглядела скованной, а его вторая смена, доказавшая свою эффективность.

Счет: 22:18 в пользу УНИКСа;

Лучший бомбардир: Джален Рэйнольдс (8 очков);

Командные фолы: «Локомотив-Кубань» — 4, УНИКС — 3;

Потери: УНИКС — 5, «Локомотив-Кубань» — 4.

Как УНИКС и Локо выжимали друг друга по капле

Если первая четверть прошла под знаком глубины скамейки УНИКСа, то вторая стала демонстрацией упорной борьбы на истощение, где ни одна из команд не могла надолго захватить инициативу. Период ознаменовался низкорезультативной, рваной игрой с обилием ошибок, в которой ключевые моменты создавались не системой, а индивидуальными всплесками характера.

Стартовые минуты задали тон: обе команды демонстрировали нервозность в атаке. Отметим странное нежелание снайперов УНИКСа, таких как Ли Пэрис и Си Джей Брайс, атаковать с периметра, предпочитая нерезультативные проходы в насыщенную зону. Это позволило «Локомотиву», несмотря на проблемы с реализацией Винса Хантера, оставаться на хвосте у хозяев. Кульминацией этого сопротивления стала смелая игра Ивана Самойленко. Молодой защитник, получивший редкий шанс в старте, не только показал «потрясающую защиту» против чемпиона Евролиги Пьера Дишона, но и, проявив хватку, сократил разрыв до минимума (26:25), заставив «Баскет-Холл» занервничать.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Однако УНИКС вновь нашел ответ в лице своих лидеров. Дмитрий Кулагин на несколько минут вернул матчу классические очертания, демонстрируя свою коронную игру спиной к кольцу, против которой защита «Локо» была бессильна. Но главным акцентом середины четверти стал настоящий шедевр от Джалена Рейнольдса. Его мощный данк перезапустил игру и заставил Антона Юдина взять тайм-аут для перегруппировки.

Несмотря на этот всплеск, УНИКС так и не смог уйти в отрыв. Атака «Локомотива» работала с перебоями, но периодически находила свои точки опоры. Патрик Миллер, будучи главным защитным специалистом против Брайса, периодически брал на себя инициативу в нападении, а Кэшюс Робертсон, несмотря на низкий процент, своей постоянной угрозой на периметре растягивал защиту.

Счет во второй четверти: 16:11 в пользу УНИКСа;

Ключевой момент: Данк Маркуса Бингема, вернувший УНИКСу психологическое преимущество;

Проблема УНИКСа: Низкая реализация трехочковых (1 из 6 во второй четверти).

Хантер против бывших: как экс-игрок казанцев обрушил оборону УНИКСа

Третья четверть стала переломным отрезком матча, где инициатива окончательно перешла к «Локомотиву-Кубани». Если первые два периода команды обменивались короткими рывками, то теперь гости за счет выверенных действий в защите и возросшей концентрации в решающие моменты не просто вернулись в игру, а захватили психологическое преимущество.

Ключевой фигурой в этом превращении стал Винс Хантер. Бывший игрок УНИКСа провел на площадке настоящий оборонительный мастер-класс, демонстрируя, почему в прошлом он признавался лучшим обороняющимся игроком Лиги ВТБ. Его четыре перехвата и доминирование под своим щитом, где он выигрывал «богатырские» дуэли даже у своего физически мощного друга из Детройта, как Джален Рейнольдс, стали фундаментом успеха «Локомотива».

Параллельно с этим Антон Юдин нашел способ вскрыть главную проблему УНИКСа в этой игре — небрежное владение мячом. Как точно подметил с тренерской скамейки Велимир Перасович, соперник «играет на самом деле довольно просто и примитивно. Они просто пользуются тем, что мы теряем мяч». Акцент гостей на агрессивной защите на периметре и в пасовых линиях приносил плоды раз за разом, приводя к опасным потерям казанцев и легким очкам «Локомотива» в быстром отрыве.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

На этом фоне все более заметной становилась усталость и снижение эффективности у ключевых игроков УНИКСа. Рейнольдс, несмотря на свои 11 очков в четверти, все чаще действовал в одиночку, а его знаменитая неуправляемость начала приносить не только пользу, но и вред, приводя к невыборным броскам и потере мяча. Системная игра хозяев дала сбой, атака свелась к индивидуальным попыткам, которые упирались в выстроенную оборону гостей. Результатом стала не только смена лидера на табло, но и смена атмосферы на площадке: «Локомотив» поверил в себя, а УНИКС начал нервничать, что особенно ярко проявилось в серии невынужденных потерь в концовке четверти.

Счет в четверти: 11:21 в пользу «Локомотива-Кубань»;

Герой четверти: Винс Хантер — четыре перехвата и результативные подборы;

Ключевой показатель:УНИКС допустил множественные потери, которые «Локомотив» целенаправленно превращал в очки.

Тактический итог: Гости переломили ход игры через оборону, вынудив УНИКС играть в несвойственный ему рваный и нервный баскетбол.

По-детройтски жестко: Рейнольдс против Хантера в битве за победу

Четвертая четверть стала финальным актом драмы, в котором сошлись все сюжетные линии матча: невероятный характер «Локомотива», индивидуальный гений игроков УНИКСа и нарастающее нервное напряжение, выплеснувшееся в финальные секунды.

Центровой «Локомотива» Винс Хантер, бывший до этого оборонительным столпом, в последней четверти добавил к своей игре еще и мощь в атаке, завершив встречу с впечатляющим дабл-даблом из 14 очков и 12 подборов. Именно его доминирование под щитами долгое время не позволяло УНИКСу уйти в отрыв, несмотря на общую подавляющую инициативу.

Однако ключевой фигурой финального отрезка вновь стал Джален Рейнольдс. Его два данка в исполнении «детройтского парня» — это был не просто набор очков, а демонстрация характера и физического превосходства, которые на несколько минут сломили сопротивление гостей.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Напряжение матча достигло пика в середине четверти, когда после попадания Андрея Лопатина со штрафного УНИКС впервые на заключительном отрезке вышел вперед (58:57). Однако вместо того чтобы дрогнуть, «Локомотив» проявил настоящую бойцовскую жилку, сумев не просто отыграться, но и совершить небольшой рывок. В эти минуты особенно ярко проявилась роль Патрика Миллера, который, несмотря на шесть потерь, оставался мозгом и сердцем команды.

Кульминацией всего матча стал эмоциональный взрыв Джалена Рейнольдса после жесткого фола со стороны Антона Квитковских. Этот эпизод, закончившийся техническими фолом для Рейнольдса за неспортивное поведение, высветил ту грань драйва и эмоций, которая всегда сопровождает принципиальные противостояния. В итоге, решающим фактором стала не тактика, а умение УНИКСа сохранять хладнокровие в самые горячие моменты и находить силы для финального рывка.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Два точных трехочковых броска подряд — сначала от Андрея Лопатина, а затем и от Маркуса Бингема, у которого матч в целом не сложился (5 фолов, 5 потерь) — поставили точку в этом противостоянии. Эти попадания, словно холодный душ, остудили пыл «Локомотива» и позволили казанцам на последних минутах установить комфортное преимущество.

Счет в четвертой четверти: 25:13 в пользу УНИКСа (общий счет: 74:63);

Герой финала: Джален Рэйнольдс — ключевые данки;

Символ сопротивления: Винс Хантер — дабл-дабл (14 очков, 12 подборов) и лидерство в краске.



Главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович заявил, что победу в матче против «Локомотива» обеспечила качественная игра в защите, несмотря на проблемы в атаке и большое количество потерь.

— Перед матчем мы, вероятно, считались фаворитами. Соперник играл без ряда ключевых игроков, и думаю, это заставило нас так нервничать. Отмечу, что мы совершили несвойственное нам количество потерь, — отметил Перасович.

Несмотря на трудности с открытыми бросками и плохую игру в нападении, тренер подчеркнул, что именно надежная защита помогла команде принимать верные решения в атаке.



Следующим соперником казанцев, который закрепился на первой строчке в Единой лиге ВТБ, пройдет также на домашней площадке против саратовского клуба «Автодор» — 22 октября в 19:00.