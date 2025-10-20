Татарстанец Даниел Маринов дебютирует на чемпионате мира по гимнастике

В Индонезии стартовал личный чемпионат мира по спортивной гимнастике

Даниел Маринов (крайний справа). Фото: Мария Зверева

В столице Индонезии Джакарте, стартовал личный чемпионат мира по спортивной гимнастике. Татарстан на этих соревнованиях представляет трехкратный чемпион России Даниел Маринов. «Реальное время» рассказывает о начавшемся старте.



В сборной три старожила: Мельникова, Поляшов и Якубов

Спустя ровно четыре года российские спортсмены вернулись на международную арену. Последним стал чемпионат мира в октябре 2021 года, который прошел в японском городе Китакусю спустя два с половиной месяца после олимпийских стартов в Токио. Чемпионат мира был личным, иными словами, без розыгрыша командных соревнований, как среди мужчин, так и у женщин.

Усталостью после Олимпиады объяснялось то, что россияне поехали в провинциальный японский город вторым составом, и у мужчин медалистом в итоге стал только Григорий Климентьев из Пензы, разделивший бронзовую медаль в упражнении на кольцах. Лучшим по сумме многоборья стал Никита Игнатьев (17 место). Еще двое из того состава, кто приехал ныне в Джакарту — это 30-летний Владислав Поляшов из Чебоксар и Мухаммаджон Якубов, 22-летний гимнаст из подмосковного Королёва. Единственной медалисткой стала Ангелина Мельникова, ставшая абсолютной чемпионкой мира по сумме многоборья, плюс завоевавшая серебро на вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке. Кстати, сразу после спортивной гимнастики Китакусю принял и чемпионат мира по художественной гимнастике.

Ангелина Мельникова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чемпионаты мира в Японии и стартовавший в Индонезии схожи тем, что они личного характера. Без розыгрыша командных медалей меняется сама структура старта. Когда есть командные соревнования, то спортсмены выступают и за страну, и, как бы, сами за себя. Их выступления позволят отобрать по восемь финалистов в финалы на отдельных снарядах. При отсутствии командных соревнований, спортсмены заранее знают, где они будут выступать. В многоборье будут стартовать Александр Карцев и татарстанец Даниел Маринов, упомянутый Поляшов будет задействован на коне и брусьях, Якубов — на вольных упражнениях и на перекладине.

На чемпионате мира выступят победительницы Игр БРИКС

Примечательно что почти всю основу российской женской сборной казанские болельщики могли видеть на прошлогодних Играх стран БРИКС, где они восхищались Мельниковой, плюс болели за Лейлу Васильеву и Анну Калмыкову. Увы, зарубежные страны-участницы обошлись тогда без лучших своих гимнастов, и Казань не увидела ни Ребекку Андраде из Бразилии, ни казахстанцев Милада Карими и Наримана Курбанова, ни турок Адема Асила и Ибрагима Чолака. С другой стороны: Асил (урожденный египтянин Абдельрахман эль-Гамаль) в нынешнем году выступал вне зачета на чемпионате России, и добился лучших оценок в упражнениях на кольцах, чем ставший чемпионом Илья Заика.

Кстати, абсолютное первенство на чемпионате России выиграл татарстанец Даниел Маринов, который мог бы стать второй легендой гимнастики Болгарии, после Стояна Делчева, воспетого в легендарной сценке команды КВН «Уральские пельмени», но решившего выполнить гораздо более тяжелую задачу — стать первым парнем в России. Несмотря на проблемы с травмированным плечом, заживание которого изрядно мешало атлету, он в третий раз показал себя лучшим в стране.

Старт ЧМ совпал с началом Гимнастической Премьер-Лиги

Если Маринов устоял перед соблазном начать международную карьеру, выступая за Болгарию, в которой родился, то уроженец городка Сельцо Воронежской области Матвей Петров, который, будучи российским спортсменом, представлял Калининградскую область, а сейчас выступает за Албанию. Он занял четвертое место в упражнениях на коне по итогам нынешнего чемпионата Европы. Экс-россияне, вице-чемпион Европы Никита Симонов и Иван Тихонов выступают за Азербайджан, в то время, как лучший в истории советского Азербайджана гимнаст Валерий Беленький, уже как тренер, подготовил на этот чемпионат мира Милана Хоссейни в составе сборной Германии, а сестры-близняшки Джессика и Дженифер Гадировы ранее выступали за Британию.

И этом в виде спорта, где не принято переманивание спортсменов, а финансовую поддержку лидеров зачастую обеспечивает служба в армии — зачастую номинальная. Тот же немец Хоссейни служащий Бундесвера, как и израильтянин Долгопят — военнослужащий в ЦАХАЛ, куда отправляются служить даже члены местной сборной по художественной гимнастике, включая олимпийскую чемпионку Линой Ашрам.



Упражнение на параллельных брусьях . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что любопытно: 19 октября, в первый день старта чемпионата мира, когда в Индонезии завершатся предварительные соревнования, в казанском Центре гимнастики состоится матчевое противостояние победителя первого сезона 2024 года Гимнастической Премьер-лиги — «Крылатые Барсы» (капитан Даниел Маринов, в его отсутствии лидерами команды будут члены сборной России Даниил Новиков и Ранель Сафиуллин) и питерской команды «Таврос», занявшей 3-е место в прошлом сезоне (капитан — серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, чемпион мира Иван Стретович). В составах команд — молодые спортсмены, гимнасты сборных России (основного и молодежного состава), а также профессиональные спортсмены, завершившие карьеру и специально восстановившие форму ради участия в Премьер-Лиге.

«Большой удар по гимнастической школе был нанесен в 90 годы»

Маринов — как лидер сборной России, сам по себе факт удивительный для гимнастики Татарстана. Тем более удивительно, что за его спиной еще два российских сборника Новиков и Сафиуллин, а на ближайших подступах юниоры Матвей Занин и Радмир Мусаев. В прошлом воспитанник татарстанской гимнастики Роберт Бикмухаметов, ныне возглавляющий институт спорта в Поволжском университете спорта, объяснял этот феномен следующим образом:

— Почему раньше не заработала казанская школа, начав давать результат только в последние годы? Знаете, я вспоминаю картину из 90-х годов, когда приходил в первую школу, и видел, что тренеры сами по себе, ученики — сами. И на этом фоне удивительным выглядит то, что наш ведущий наставник Радик Курмангалин в эти времена, будучи по складу своего характера трудягой, начал работать, невзирая ни на что. Постепенно вокруг него образовалась тренерская бригада, улучшились условия для проведения учебно-тренировочного процесса, отсюда и результат, вначале на уровне ПФО, затем России. Всех ведущих гимнастов Татарстана последних лет я видел, и Шамиля Гиниятова, и Чичерова, и Максима Синичкина, поскольку их спортивный рост происходил у меня на глазах. Увы, двоим пришлось рано завершить свои спортивные карьеры из-за травм.

Многое зависит от тренерского таланта. К примеру, я наблюдал за тем, как работает тренер из Набережных Челнов Андрей Копылов, наша Любовь Ботова, которая сейчас возглавляет кафедру гимнастики, это ученица Андрея Тимофеевича. В работе он требователен, у него ученицы по струнке ходят, но закончилось время тренировок, как те же девочки облепляют наставника, валяются с ними на матах, дурачатся.

Кверху ногами к чемпионству Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Трагические потери перед стартом чемпионата мира

Возвращение российской спортивной гимнастики на международную арену — радостное для российских болельщиков событие, которое, увы, сочетается с двумя трагическими. Во-первых, 28 сентября погиб на тренировке Науфал Такдир аль Бари, 19-летний индонезийский гимнаст, проводивший сборы в спортивном центре «Буртасы», находящемся в городе Пенза. Кстати, упомянутый турок Асил тоже выбрал Россию, как место подготовки для чемпионата мира. Только у него была другая локация: база сборной России на «Озере Круглом». Увы, беда не приходит одна, и 14 октября на 69 году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин, до последнего времени заведовавший кафедрой гимнастики и фитнес-технологий Герценовского университета в Санкт-Петербурге.

Дитятин выиграл олимпийское золото Москвы 1980 года, за 16 дней до старта его партнерша по женской сборной страны Елена Мухина сделала сальто, после чего получила травму позвоночника. В Минске, где она травмировалась, не нашлось специалиста — в итоге оперировали Мухину по одним сведением, через день после падения, по другим — через три. Мухина проведет в инвалидной коляске 26 лет, в то время, как ее наставник Михаил Клименко, доведший подопечную до этой травмы, после развала СССР уедет в Италию, поднимать местную гимнастику, весь такой заслуженный-перезаслуженный. Через три года, после трагедии Елены Мухиной, в 1983-м трехлетняя девочка из Литовской ССР Расе Прасцевичуте попала под комбайн-косилку своего отца и ей отрезало ступни обеих ног. При этом сама семья проживала в отдаленном районе республики.

Спустя 45 лет сложилась ситуация, напоминающая о той трагедии, хотя «мировая общественность» посчитала знаковым событием не вышеописанное, а неучастие гимнастов из Израиля. Власти Индонезии не выдали въездные визы представителям Земли Обетованной, лишив возможности побороться за награды лидера тамошней сборной Артема Долгопята. В отказе индонезийцев нет ничего странного, поскольку это государство является самой большой мусульманской страной в мире.