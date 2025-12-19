30 декабря сохранится полный рабочий день

Новогодние каникулы официально стартуют 31 декабря 2025 года и завершатся 11 января 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов напомнил, что 30 декабря 2025 года останется обычным полным рабочим днем. Сокращение рабочей смены на час предусмотрено российским трудовым законодательством исключительно перед официальными государственными праздниками, однако 31 декабря является дополнительным выходным согласно правительственным постановлениям, пишет ТАСС.

Парламентарий выразил мнение, что целесообразно внести изменения в законодательство, закрепив статус 31 декабря как постоянного официального выходного дня. Для сохранения баланса трудовых нагрузок предлагается уменьшить длительность январских каникул, исключив из числа праздничных дней 8 января.

Новогодние каникулы официально стартуют 31 декабря 2025 года и завершатся 11 января 2026 года, обеспечив гражданам России двенадцатидневный перерыв. Следующим коротким рабочим днем в 2026 году станет четверг 30 апреля, непосредственно перед майскими праздниками.

Ранее «Реальное время» писало, что казанцы предпочитают остаться дома на Новый год.



Ариана Ранцева