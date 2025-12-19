Бронь отелей в России осенью увеличилась на 62%

Причинами роста являются привлекательные осенние тарифы

Фото: Динар Фатыхов

Количество забронированных номеров гостиниц в период октябрь-ноябрь текущего года возросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пояснил директор по развитию отельного бизнеса сервиса Юрий Вьюшин, причинами роста являются привлекательные осенние тарифы и увеличенная продолжительность школьных каникул в 2025 году, сообщил сервис путешествий «Туту».

Больше половины туристов выбирают размещение именно в отелях, тогда как каждый четвертый предпочитает аренду апартаментов. Только 6% гостей остаются в хостелах, а оставшиеся пользуются услугами мини-гостиниц и частных домовладений.



Среди популярных направлений лидируют Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Нижний Новгород и Калининград. Помимо этого, значительно вырос интерес к путешествиям в менее традиционные места: Новгородскую область (+32%), Калужскую область (+27%) и Республику Алтай (+23%).

Ранее «Реальное время» писало, что лишь 5% жителей столицы Татарстана планируют путешествовать по России в новогодние праздники.





Ариана Ранцева