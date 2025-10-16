Эксперты по цифровизации расскажут, как создать надежную ИТ-инфраструктуру

23 октября в ИТ-парке им. Башира Рамеева состоится деловое мероприятие Timeweb Cloud для компаний Татарстана

Бизнес-завтрак станет площадкой профессионального нетворкинга. Будет полезно генеральным и техническим директорам и всем, кто отвечает за цифровизацию. Приглашены топовые предприниматели Татарстана, ИТ-директора, эксперты по технологическому развитию бизнеса. Информационный партнер — «Реальное время».

Программа и регистрация — по ссылке . Участие бесплатное.

Дата и время: 23 октября в 11:00.

Место: ИТ-парк им. Башира Рамеева, ул. Спартаковская, 2.

Реклама. ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД». 18+



Интернет-газета «Реальное время»

Справка

Timeweb Cloud — облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков. В экосистему входят решения на базе серверов любых конфигураций, услуги контейнеризации, управляемые базы данных, резервное копирование, а также AI-сервисы для бизнес-задач.

Провайдер реализует проекты на базе более чем 17 дата-центров по всему миру. Входит в топ-10 поставщиков IaaS в России, топ-4 провайдеров Kubernetes и топ-3 международных облачных провайдеров.

Транскрипция англоязычных названий:

iBOX — Айбокс

Kira & Rock — Кира энд Рок

Timeweb Cloud — Таймвэб Клауд

