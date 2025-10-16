Эксперты по цифровизации расскажут, как создать надежную ИТ-инфраструктуру
23 октября в ИТ-парке им. Башира Рамеева состоится деловое мероприятие Timeweb Cloud для компаний Татарстана
Бизнес-завтрак станет площадкой профессионального нетворкинга. Будет полезно генеральным и техническим директорам и всем, кто отвечает за цифровизацию. Приглашены топовые предприниматели Татарстана, ИТ-директора, эксперты по технологическому развитию бизнеса. Информационный партнер — «Реальное время».
В программе
- Создание надежных ИТ-инфраструктур в самых разных сферах: от розничного бизнеса до образовательных платформ.
- Опыт компаний по использованию облаков, практические кейсы от крупного облачного провайдера, а также открытый диалог с ИТ-директорами и руководителями бизнеса Татарстана.
- Отдельное внимание — ИИ-агентам, которые становятся узкими экспертами в разных отраслях.
Кто будет говорить
- Айзат Фархутдинов, технический директор «Технократии», — о выборе оптимальной инфраструктуры для запуска ИИ-сервисов.
- Иван Крайнов, руководитель по автоматизации процессов iBOX, — на примере реального кейса покажет, как облачный провайдер стал стратегическим партнером компании.
- Кирилл Миленький, генеральный директор Kira & Rock, — о том, как с помощью облака они запустили и масштабировали городские и корпоративные сервисы.
- Михаил Шпаков, руководитель разработки Timeweb Cloud, — об автоматизации, лидерстве по ценам и выпуске 400+ релизов в месяц.
Программа и регистрация — по ссылке. Участие бесплатное.
Дата и время: 23 октября в 11:00.
Место: ИТ-парк им. Башира Рамеева, ул. Спартаковская, 2.
Справка
Timeweb Cloud — облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков. В экосистему входят решения на базе серверов любых конфигураций, услуги контейнеризации, управляемые базы данных, резервное копирование, а также AI-сервисы для бизнес-задач.
Провайдер реализует проекты на базе более чем 17 дата-центров по всему миру. Входит в топ-10 поставщиков IaaS в России, топ-4 провайдеров Kubernetes и топ-3 международных облачных провайдеров.
