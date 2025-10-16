Новости технологий

Эксперты по цифровизации расскажут, как создать надежную ИТ-инфраструктуру

13:30, 16.10.2025

23 октября в ИТ-парке им. Башира Рамеева состоится деловое мероприятие Timeweb Cloud для компаний Татарстана

Фото: ООО ТАЙМВЭБ.КЛАУД

Бизнес-завтрак станет площадкой профессионального нетворкинга. Будет полезно генеральным и техническим директорам и всем, кто отвечает за цифровизацию. Приглашены топовые предприниматели Татарстана, ИТ-директора, эксперты по технологическому развитию бизнеса. Информационный партнер — «Реальное время».

В программе

  • Создание надежных ИТ-инфраструктур в самых разных сферах: от розничного бизнеса до образовательных платформ.
  • Опыт компаний по использованию облаков, практические кейсы от крупного облачного провайдера, а также открытый диалог с ИТ-директорами и руководителями бизнеса Татарстана.
  • Отдельное внимание — ИИ-агентам, которые становятся узкими экспертами в разных отраслях.

Кто будет говорить

  • Айзат Фархутдинов, технический директор «Технократии», — о выборе оптимальной инфраструктуры для запуска ИИ-сервисов.
  • Иван Крайнов, руководитель по автоматизации процессов iBOX, — на примере реального кейса покажет, как облачный провайдер стал стратегическим партнером компании.
  • Кирилл Миленький, генеральный директор Kira & Rock, — о том, как с помощью облака они запустили и масштабировали городские и корпоративные сервисы.
  • Михаил Шпаков, руководитель разработки Timeweb Cloud, — об автоматизации, лидерстве по ценам и выпуске 400+ релизов в месяц.

Программа и регистрация — по ссылке. Участие бесплатное.

Дата и время: 23 октября в 11:00.
Место: ИТ-парк им. Башира Рамеева, ул. Спартаковская, 2.

Реклама. ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД». 18+

Интернет-газета «Реальное время»

Справка

Timeweb Cloud — облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков. В экосистему входят решения на базе серверов любых конфигураций, услуги контейнеризации, управляемые базы данных, резервное копирование, а также AI-сервисы для бизнес-задач.

Провайдер реализует проекты на базе более чем 17 дата-центров по всему миру. Входит в топ-10 поставщиков IaaS в России, топ-4 провайдеров Kubernetes и топ-3 международных облачных провайдеров.

Транскрипция англоязычных названий:

iBOX — Айбокс

Kira & Rock — Кира энд Рок

Timeweb Cloud — Таймвэб Клауд

ТехнологииIT Татарстан

