Когда будущее можно потрогать: «Ак Барс Дом» представил новый формат продаж жилья

Дом, где начинается завтра

В Казани открыл двери новый офис продаж «Ак Барс Дом». Это не просто здание — это место, где выбор квартиры превращается в путешествие в будущее. Подробнее — в материале «Реального времени».

Место, где мечта становится реальностью

Офис разместился в самом сердце одного из наиболее узнаваемых жилых комплексов Казани — «Мой Ритм». Проект получил многократное федеральное признание в конкурсе «ТОП ЖК» от ЕРЗ.РФ. И теперь именно здесь появился «дом для недвижимости» — новое пространство, отражающее эстетику бренда «Ак Барс Дом»: зеркальные фасады, плавные линии, архитектурный ритм и устремленность в будущее.

В портфеле застройщика масштабные проекты комплексного развития, и все больше становится домов бизнес и премиум-класса. Новый офис стал символом этого движения вперед: современного, уверенного, основанного на философии качества и доверия.

Иммерсивный шоурум: квартира, в которую можно войти прямо сейчас

Интерьер офиса будто говорит языком «Ак Барс Дом». Спокойные фирменные оттенки, мягкие формы, натуральные материалы. Здесь все продумано до мелочей: домашний уют гармонично соседствует с технологичностью, а дизайн будто рассказывает историю о будущем, которое уже наступило.

— Новый офис продаж — гораздо больше, чем точка на карте. Главная изюминка — иммерсивный шоурум, где воссоздана настоящая квартира, идентичная тем, что можно приобрести в «Моем Ритме». Здесь можно буквально ощутить, каково это жить в новом доме: пройтись по просторной ванной и кухне-гостиной, заглянуть в постирочную и вместительную гардеробную, почувствовать уют спальни и атмосферу детской, — рассказала заместитель генерального директора «Ак Барс Девелопмент» Айгуль Латыпова.

Иммерсивный шоурум переносит в будущее жилье, позволяя ощутить его целиком — от игры света и фактуры поверхностей до ароматов, которые передают настроение дома. Посетители могут выглянуть из окна квартиры или отправиться на виртуальную прогулку по территории комплекса и дворам в VR-очках.

Жизнь на ваш выбор — в городе или его пределами

Сегодня «Мой Ритм» — это не просто место для жизни, а целая экосистема, где все под рукой: транспорт, школы и детские сады, магазины и кафе, пространства для отдыха и прогулок. Территория продолжает развиваться. В 2027 году запланировано открытие станции метро «Тулпар», появятся игровой парк «Озеро дракона» площадью более гектара и еще один пешеходный бульвар длиной около километра.

Рядом к реализации готовится новый масштабный проект «Ак Барс Дом» — будущий микрорайон на территории первого аэропорта Казани. Почти 28 гектаров земли станут площадкой для современного жилого квартала с яркой архитектурной идентичностью. Концепцию разработало бюро Sergey Skuratov Architects, и проект уже называют «бутиком современной архитектуры».

Здесь появится школа на 1 600 мест, два детских сада и вся необходимая инфраструктура, чтобы семьи могли буквально расти вместе с районом. Центральный бульвар соединит кварталы в единое живое пространство, словно река, разделяющая территорию на два берега — крутой и пологий. Этот проект завершит формирование района «Седьмое небо» и задаст новый стандарт городского развития в Казани.

«Ак Барс Дом» создает жилые пространства и за пределами Казани. В Лаишевском направлении строятся квартал-сад «Дома у сада» и малоэтажный комплекс «Новый свет». Эти проекты, располагаясь в экологически чистой локации, сочетают комфорт городской жизни с тишиной и красотой природы. Каждый из проектов обладает своим неповторимым стилем и особой атмосферой, где хочется жить и отдыхать.

Ближе, чем кажется

Новый офис продаж — это не просто начало новой главы компании, а дверь в будущее, в котором можно оказаться уже сегодня. Даже если покупка квартиры еще не запланирована — в офис продаж точно стоит заглянуть— чтобы увидеть, почувствовать и вдохновиться будущим домом.

Адрес: Казань, пр. Победы, 151а

Телефон: 8 (843) 244-80-64

Сайт: akbars-dom.ru

