Марат Фаляхов, НКНХ: «Промышленники должны формировать аппетит у МТК»

Глава ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложил ввести налоговые льготы для малых технологических компаний

Фото: Динар Фатыхов

«Игла зависимости от инженерии европейских стран была абсолютно неправильной, ошибочной. Осознав ущербность, за последние три года мы перестроили отношения с поставщиками спецхимии — по 750 позициям произошла замена либо на собственные разработки, либо на поставки из дружественных стран», — рассказывал гендиректор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Марат Фаляхов о результатах импортозамещения на заседании Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Он предложил ввести понятие «малая технологическая компания» в республиканский закон «Об инновационной деятельности в РТ» и предусмотреть налоговые льготы. По сути, речь идет о сближении с ФЗ №478 «О развитии МТК», но различия, видимо, будут в наборе налоговых стимулов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Технологические «газели» забегают в Татарстане

В республике нацелились стимулировать рост появления технологических «газелей» — тех, кто «вывозит» НИОКР-прорыв на повышенных скоростях. Правда, обратили внимание на малые технологические компании (МТК) не сами власти, а крупный бизнес, который вынужден был взаимодействовать с ними в условиях санкций. Острее всего в инновациях по замещению зарубежных технологий и продуктах, похоже, нуждалась нефтехимия, поэтому флаг в пользу достижения технологического суверенитета подняли представители отрасли.

Сегодня руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит к ГК «СИБУР») в рамках парламентского обсуждения бюджета РТ на 2026—2028 годы выступило с законодательной инициативой по развитию малых технологических компаний (МТК). Ее изложил гендиректор НКНХ Марат Фаляхов на заседании Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Он предложил внести поправки в республиканский закон «Об инновационной деятельности в РТ», предусмотрев в нем предоставление налоговых льгот.

— Основная суть поправок сводится к созданию условий для развития МТК на территории Татарстана. Мы предлагаем включить в республиканский закон «Об инновационной деятельности в РТ» понятие МТК и предусмотреть для них меры регионального стимулирования, — сообщил он.

По его мнению, законодательное закрепление нового статуса для инновационных компаний ускорит разработку и внедрение новых технологий для достижения технологического суверенитета в промышленности.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

К примеру, у СИБУРа есть лаборатория инноваций, куда было подано порядка тысячи инициатив. Их внедрение требует особого режима. «Без науки и НИОКР-прорыва невозможно проходить», — уверен Фаляхов. Какие именно налоговые льготы установят для МТК в Татарстане, не уточнялось. Видимо, их определят ближе ко второму чтению.

У молодых технологических компаний всегда есть запрос на заказчиков

Ключевую роль в инновационной деятельности малых технологических компаний глава НКНХ отводит крупным предприятиям. Он считает, что основными заказчиками для МТК должны выступать крупные предприятия. «Кроме базовой классической поддержки по налогообложению, нужно смотреть и по запросу МТК. Условно говоря, кто должен «хотеть», то есть заказывать, разработку. Я считаю, что промышленники должны формировать аппетит для МТК. Собственно, в этом я вижу ключевую поддержку. Но в своем регионе мы можем поддержать налоговой и ресурсной базой», — пояснил он позднее в разговоре с «Реальным временем».

Добавим, понятие МТК — не новое. Оно было введено в практику два года назад с принятием ФЗ №478 «О развитии МТК». Тогда государство поставило задачу увеличить число технологических компаний для достижения технологического лидерства.

Слезть с иглы технологической зависимости

Для большей убедительности глава НКНХ поделился с депутатами, как нефтехимикам пришлось преодолевать сложности по замещению зарубежных технологий. Наиболее ярко это проявилось при запуске этиленового комплекса ЭП-600, который изначально строился по проекту европейских и японских лицензиаров. «В один момент нас просто кинули», — в сердцах признался он.

— Мы поняли, что игла зависимости от инженерии европейских стран была абсолютно неправильной, ошибочной. Осознав ущербность, мы за три года перестроили отношения с поставщиками спецхимии — по 750 позициям произошла замена либо на собственные разработки, либо на поставки из дружественных стран, — сообщил Фаляхов.

Напомним, что в июне 2025 года началось строительство фабрики катализаторов на площадке «Казаньоргсинтеза». В церемонии заливки первого кубометра бетона приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

— Это вопрос технологического суверенитета, освобождение от поставщиков катализаторов. Фабрика будет запущена в 2027 году, снимет зависимость НКНХ и КОСа на 90%», — напомнил глава НКНХ.

Адель Гайнуллин

Сбыт полимеров переориентирован на внутренний рынок. Это стабильно с точки зрения поставок — они расширились на 20—30%. К примеру, продукция полистирола полностью реализуется на внутреннем рынке. При развитии следующих проектов НКНХ делает ставку на отечественных подрядчиков. «Это касается поставок оборудования — это стабильно и предсказуемо, и большого количества партнеров, которые вместе с нами создают новые производства», — рассказал Фаляхов. И указал на вторичный эффект — отечественные подрядчики выплатили налогов на 4—5 млрд рублей.