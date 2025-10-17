«Инвесторы не хотят «светить» своими деньгами»: проблемы и тренды венчурного рынка Татарстана и России

Эксперты уверены: инвесторов и капитала больше, чем качественных стартапов

Фото: Мария Зверева

Многие проекты сами готовы релоцироваться в Татарстан и воплощать свои идеи здесь, заявил директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев. Однако на рынке наблюдается парадоксальная ситуация: инвесторов и капитала больше, чем качественных стартапов. Согласно данным за первое полугодие, инвесторы заключили лишь 62 сделки на общую сумму $83 млн, причем интерес к проектам на поздних стадиях (B, C+) становится все популярнее: объем инвестиций вырос на 90%, а количество сделок — на 44%. Что происходит на рынке Татарстана и России и чего ждать в будущем — в материале издания.

Некоторые сделки совершаются «под ковром»

Российский венчурный рынок второй год подряд восстанавливается после десятикратного падения в 2023 году. Объем инвестиций увеличился на 81% при одновременном сокращении числа сделок на 16%. Это обусловлено перераспределением капитала в пользу более зрелых проектов, обсудили на Moscow Startup Summit.

Согласно данным исследования фонда «Московский инновационный кластер», столица России остается лидером венчурного рынка. Компании там совершили 46 сделок на общую сумму $42,9 млн. Это 74% от всего количества сделок в России. Татарстан даже не вошел в топ-3.

Однако управляющий венчурным синдикатом «ИНВЕСТ ХАБ» Алексей Таранов рассказал, почему не стоит слепо доверять такой статистике.

— Официальная информация в основном опирается на открытые источники. Реальный рынок инвестиций на 60% больше, чем это отражено в официальной статистике. Множество сделок совершается «под ковром», то есть о них не сообщается публично, поэтому получить информацию крайне сложно. Основная причина — инвесторы не хотят «светить» своими деньгами, особенно это касается частных, негосударственных инвесторов, которых сейчас большинство, — рассказал Таранов в разговоре с «Реальным временем».

Венчурный рынок можно назвать «серым», а соотношение «белых» к «черным» инвесторам будет равняться 60/40 в процентном соотношении. Он связал это с тем, что опытные стартапы избегают публичности, а частные инвестиции сложно отследить.

— Во-первых, стартапы, у которых уже есть опыт привлечения инвестиций, при создании нового продукта не выходят на публику, не участвуют в питчингах. Они дорабатывают продукт, тестируют гипотезы и, убедившись в его перспективности, напрямую связываются с известными инвесторами или фондами. Эти сделки, как правило, не афишируются. Во-вторых, много частных инвестиций, поступающих от Family Offices, топ-менеджеров или просто от частных лиц, которые заходят в стартап в качестве физлиц. Эти данные сложно отследить даже налоговой, потому что не всегда понятно, является ли это инвестицией или просто финансовой поддержкой, — объяснил Таранов, добавив, что «за кулисами происходит гораздо больше интересного».

«Не могу сказать, что Татарстан прямо рулит»

По итогам первого полугодия Татарстан не вошел в тройку лидеров по объему венчурных инвестиций среди регионов России. Топ-3 сформировали Санкт-Петербург (43%), Архангельская (2%) и Воронежская области (0,7%). Если говорить о сфере IT, то, по мнению Таранова, Татарстан может претендовать здесь на топ-5.

— Что касается Татарстана, я думаю, что по количеству сделок мы точно входим в топ-5 регионов России. Конечно, Москва вне конкуренции. В Сибири тоже есть интересные проекты, но важно понимать, на что мы смотрим: на IT-сектор или на рынок в целом? Это влияет на суммы сделок. В любом случае я не могу сказать, что Татарстан прямо рулит, думаю, что в топ-3 мы не войдем, — рассказал эксперт.

На Moscow Startup Summit директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев рассказал, что в РТ за первое полугодие на развитие 18 проектов направили 1,1 млрд рублей. Сумма финансирования превысила аналогичный период 2024 года на 270 млн рублей. Работа в этом направлении ведется в партнерстве с институтами развития, в том числе с Академией наук Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы целенаправленно делаем ставку на наукоемкие и технологические стартапы. Также важно понимать, что сегодня IT — это не только софт и программы, но и интеграция с другими отраслями. Мы видим мощный синергетический эффект, когда IT-решения становятся основой для прорывов в медицине, приборостроении и промышленности. Именно на такие кросс-отраслевые, наукоемкие проекты мы и делаем ключевой акцент, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ИВФ РТ.

Состав портфеля за первое полугодие выглядит так:

Медицина — 37,5%; Приборостроение — 25%; Информационно-коммуникационные технологии —12,5%; Промышленность — 12,5%; Энергетика и автомобилестроение — по 6,25%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Динамика развития стартап-экосистемы Татарстана позитивная, с явным акцентом не только на количественный, но и на качественный рост. И об этом говорит несколько факторов. Во-первых, это рост инвестиционной активности. Во-вторых, усиление «университетской» составляющей. Совместно с Университетской стартап-студией и фондом «Лобачевский» мы уже профинансировали 13 студенческих и научных стартапов на сумму 55,9 млн рублей. Еще один фактор — укрепление инфраструктуры, — рассказали в Фонде.



Директор ИВФ РТ на саммите в Москве объяснил, что у Татарстана есть не только меры поддержки для венчурных проектов, но и естественные преимущества, связанные с логистикой и доступом к сырью, которые могут быть более привлекательными для некоторых компаний, чем финансовые льготы.

— Многие проекты сами готовы релоцироваться. Наши основные источники сырья — Нижнекамск и Менделеевск, туда органически выгодно переезжать проектам. На логистическом плече иногда можно сэкономить даже больше, чем на мерах поддержки и налоговых льготах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На рынке инвестиций не все так однозначно

Число сделок за первое полугодие 2025 года оказалось даже меньше, чем в 2024 и 2023 годах — 62 против 74 и 69 соответственно. В I полугодии 2025 года объем инвестиций на поздних стадиях вырос с $33 млн до $63 млн. Число сделок увеличилось до 13 шт. (+44%). Такая динамика связана с фокусом инвесторов на снижение рисков и поддержку масштабируемых, уже зарекомендовавших себя бизнес-моделей.

— Когда стартап смотрит на рынок инвестиций, ему кажется, что стартапов много, а инвесторов мало. Однако, когда я перешел на сторону инвестора и начал искать стартапы, мое мнение кардинально изменилось. Все наоборот: инвесторов и доступных инвестиций гораздо больше, чем хороших стартапов. Конкуренция в России ниже как среди бизнеса, так и среди стартапов. Привлекательный стартап — это тот, у которого есть хоть какая-то подтвержденная бизнес-модель, приносящая деньги не разово, а системно. Пусть это даже MVP, но он должен генерировать доход. В большинстве случаев стартапы переоценивают свои возможности и перспективы, не подкрепляя это реальными результатами. Их выручка либо не растет, либо стагнирует, либо нестабильна. Это не делает их инвестиционно привлекательными, и инвесторы не готовы вкладывать в них деньги. Они говорят: «Подрастите немного, и мы вам дадим денег», — рассказал Таранов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Спикер отметил, что в последнее время набирает популярность формат синдицированных инвестиций, также известных как «свое инвестирование». Он пояснил, что это ситуация, когда в один стартап инвестируют сразу несколько инвесторов. Это выгодно, поскольку позволяет фондам диверсифицировать свои риски, так как лучше разделить инвестицию между несколькими инвесторами, чем рисковать одному. Именно это делает такие сделки очень популярными.

Спикер добавил, что, на его взгляд, в этом году было заключено больше всего именно синдицированных сделок, и этому есть объяснение. Он упомянул, что в законодательстве существует такой механизм как долевое инвестиционное товарищество (ДИТ), который получил регулирование только в прошлом году и сейчас набирает обороты.

«Зачем инвестировать в компанию, собирающую этих агентов в Татарстане?»

Таранов поделился основными трендами, которые стали заметны на рынке инвестиций в этом году:

У инвесторов сейчас наблюдается перекос от классических IT-продуктов. Раньше, разработчик придумывал программу, решающую какую-либо проблему, писал код, запускал ее и получал выручку. Сейчас интерес к этому снизился, потому что никто не хочет инвестировать в то, что можно создать с помощью ИИ. Зачем инвестировать в софт, который так легко повторить?

Инвесторы выжидают, потому что стартапы, использующие ИИ, часто представляют собой лишь «фичу» — добавление алгоритма к существующей платформе. Например, маркетплейсы ИИ-агентов. Но зачем инвестировать в компанию, собирающую этих агентов в Татарстане, если через месяц OpenAI запустит свой маркетплейс, где можно будет просто купить и интегрировать готовые решения?

Инвестиции возможны, если у вас технологически сложный продукт с использованием сложных алгоритмов обработки данных, но нужно понимать, каким будет конечный продукт. Наблюдается перекос в сторону DeepTech: все, что связано с наукой, подтвержденными технологиями и «железом» — роботы, дроны и т. д. Это долгая и дорогая история, но в нее инвестируют.

Реальное время / realnoevremya.ru

Еще один тренд — корпоративные инновации. Компании осознают необходимость быть в тренде и понимают, что конкурентное преимущество достигается за счет внутренних инноваций или их приобретения. Например, раньше на стартап-студии смотрели с пренебрежением, а сейчас это инструмент, на который инвесторы могут смотреть с меньшим риском. Инвестировать в стартап из известной стартап-студии безопаснее, чем в стартап «с улицы», потому что понятен процесс его создания и есть понятие репутации. В Татарстане есть университетская стартап-студия при Университете Лобачевского, которая входит в венчурный фонд республики Татарстан. Там сильные команды, и в конце года можно ожидать новых инвестиций.

