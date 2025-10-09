Гранты против рака, аюверда и дружба с «аптекой мира»: что объединит медицину Татарстана и Индии

Индийские поставщики лекарственных препараторов предлагают создавать рабочие группы для обсуждения локализации производства в Татарстане

Фото: Реальное время

«Профессия врача в Индии считается самой престижной, а медицина стала высокотехнологичной», — рассказал выпускник КГМУ, врач-терапевт из Индии Равикант Давхале на панельной сессии, посвященной сотрудничеству Татарстана и Индии в здравоохранении. Дальше всего в этом направлении продвинулись ученые: команда профессора Сергея Бойчука из КГМУ выиграла грант Российского научного фонда и Министерства науки и технологий Индии (DST) на создание лекарства против рака, а команда КФУ Ирека Ризванова готовится подать заявку на получение гранта РФ, Индии и КНР. Тем временем Индия остается крупнейшим поставщиком дженериков в нашу страну, поэтому представитель «аптеки мира» Сатия Карм Пуния предложил собрать в Казани форум индийской «фармы», чтобы обсудить возможность локализации.

Альмир Абашев: аюверда — хороший способ профилактики болезней

Индию часто называют «аптекой мира» — страна остается крупнейшим поставщиком дженериков (дешевых аналогов оригинальных препаратов), которые Россия закупает все больше и больше после ухода западных производителей. Поэтому «медицинская» или фармацевтическая сессия стала одной из главных на первом бизнес-форуме «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность». Здесь собрались светила татарстанской медицины и науки, индийские врачи и фармацевты, и конечно, индийские студенты, обучающиеся в медицинских вузах Казани. Им представилась редкая возможность увидеть «первых лиц» медицинских наук страны, послушать их выступления. Молодым студенткам-красавицам, уверенно говорящим на русском языке, так нравится жить в Казани, что они сильно раздумывают, а нужно ли возвращаться на родину, поделились они в разговоре с «Реальным временем».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Панельная сессия проходила под названием «Традиции и инновации: как опыт прошлого формирует будущее медицины в Татарстане и Индии». Какие древние традиции могут оказать влияние на тренды в современной медицине, рассказал журналистам министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Указ о его назначении был подписан за несколько часов до начала этой сессии, поэтому он слегка волновался.

— Индия традиционно сильна аюрведической медициной (т. е. альтернативная система врачевания, основанная на применении трав, растительных масел, массажа и йоги). Ими пользуется до 70% населения страны. Для нас они интересны с точки зрения профилактики болезней, так как доступны для большинства населения, — поделился он, добавив, что нетрадиционная медицина существовала давно.



Особенно популярна она была в Казани. Министр считает, что сейчас есть смысл возродить это движение, так как аюверда основана на культивировании здорового образа жизни. Говоря о подходах в системе здравоохранения Татарстана и Индии, он отметил, что «взгляды на то, как нужно развивать медицину, несколько разнятся», но в целом «диалог конструктивный».

Журналисты не смогли не спросить и о задачах на посту министра. «Главная цель — забота о здоровье людей, проживающих в Татарстане», — емко обозначил он. Кроме того, он считает необходимым укреплять диалог в медицинской среде и достигать новых высот в лечении болезней.

«Это нам близко»

«Здоровье и отношение к здоровью — это часть культуры человека. Древний народ Индии является носителем традиционной индийской медицины, и ее принципы нам близки — это диета, образ жизни, сон», — заявил модератор сессии Алексей Созинов в начале сессии, как бы продвигая «аювердическую» практику. Он напомнил, что ровно 70 лет назад великий индийский общественный деятель — премьер-министр Джавахарлал Неру совершил визит в Москву, что положило начало диалогу СССР и Индии. И сейчас отношения лидеров двух стран Путина и Монди на подъеме, а системы здравоохранения схожи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Секретарь Министерства здравоохранения и благосостояния семьи (AYUSH) Раджеш Кумар Котеча несколько развеял миф о том, что жители Индии опираются только на древние практики в лечении. Три четверти населения практикуют традиционные способы. Он предложил сблизить российские и индийские стандарты в лечении и хирургии.

При этом в Индии не отказываются от аюверды. По его словам, индийские врачи готовы помочь татарстанским коллегам в расширении превентивной (или профилактической) медицины, так как имеют богатый опыт. В России это направление в медицине, нацеленное на предотвращение болезней и замедление процессов старения, пока не получило широкого распространения.

Другим перспективным направлением он назвал создание цифровых сервисов для мониторинга здоровья человека. Тут же он предложил создать платформу для проведения хакатонов и стартапов в области традиционной медицины. «Из тысячи стартапов могут вырасти три единорога», — полагает он. Его уверенность основана на постоянном росте спроса на фармацевтические и медицинские услуги разного рода. По его прогнозу, спрос на них к 2028 году вырастет до $9 трлн. Кстати, чуть позже глава «Фарммедполиса» Линар Гарифуллин удивил его разработкой программно-аппаратного комплекса, который устанавливается на любой аппарат по контролю артериального давления и работы сердца. Разработка проходит сертификацию.

КГМУ получил грант от РФ и Индии, КФУ рассчитывает и на КНР

Гораздо теснее идет сотрудничество между учеными. Главный научный сотрудник, профессор кафедры генетики, заведующий лабораторией OpenLab «Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и биологии «Казанского (Приволжского) федерального университета» Альберт Ризванов рассказал о реализации совместных грантовых программ в разработке диагностических систем в процессах регенерации кожи. В настоящее время его лаборатория готовится к подаче заявки на получение гранта России, Индии и КНР для проведения исследовательских работ в области инфекционных заболеваний. «Вы помните, как мир столкнулся с пандемией», — заметил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Команда Казанского медицинского университета под руководством профессора Сергея Бойчука уже выиграла грант на разработку препарата для лечения опухолей желудочно-кишечного тракта, устойчивых к современным лекарственным средствам, сообщила и. о. ректора КГМУ Диана Абдулганиева. Грант был выигран в рамках V совместного конкурса Российского научного фонда и Министерства науки и технологий Индии (DST). Авторы проекта будут получать финансирование в размере 7 млн рублей ежегодно в течение трех лет. Проект университета стал одним из 24 победителей конкурса.

Ученые из лаборатории молекулярной онкологии КГМУ будут вести исследования совместно с коллегами из Индийского научно-исследовательского и образовательного института в Калькутте под руководством профессора Ариндама Мукхерджи. В рамках реализации совместного проекта на базе Казанского ГМУ будут проведены исследования, направленные на изучение механизмов цитотоксической и противоопухолевой активности химических соединений, синтезированных учеными из Индии. Ожидается, что разработка и внедрение нового подхода помогут преодолеть вторичную резистентность злокачественных опухолей к таргетным препаратам. Внедрение результатов проекта в практическую онкологию улучшит прогноз для пациентов со злокачественными новообразованиями, прогрессирующими на фоне современной химиотерапии, уверены разработчики.

Русский язык дался тяжелее всего, а говорю — на татарском

«Профессия врача в Индии считается самой престижной, а медицина стала высокотехнологичной», — рассказал на сессии выпускник КГМУ врач-терапевт из Индии Равикант Давхале. После учебы он не вернулся на родину, а остался работать в Татарстане. Уроженец небольшого города Яватмал закончил КГМУ, исполнив мечту отца, потом работал в РБК. В последние годы занимает пост заместителя главного врача «Спасской ЦРБ». «Русский язык дался мне с большим трудом», — признался он. Но теперь говорит на татарском, потому что жена-татарка.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Дивеш Кумар, почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии не просто говорил о радужных возможностях, а даже спел с трибуны. Он исполнил популярную в стране песню Zindagi Ke Safar Mein о том, что время вернуть нельзя. Впрочем, как и здоровье. По его словам, оборот торговли лекарственными препаратами с Россией растет, и есть необходимость локализовать «фасовку» в нашей стране. Он предложил создать рабочие группы. В конце выступил другой представитель «аптеки мира» Сатия Карм Пуния — он предложил собрать в Казани форум индийской «фармы», чтобы обсудить возможность локализации.