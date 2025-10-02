Владимир Путин выступил на пленарной сессии «Валдая» — главное

Путин обратился к западным элитам с призывом «уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами»

Россия заинтересована в возобновлении отношений с США, но исходит из того, что каждая страна руководствуется своими национальными интересами. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что нынешняя администрация США высказывается прямо, что, по его мнению, лучше, чем туманные намеки. При этом он отметил, что взгляды России и США во многом расходятся и важно, чтобы противоречия решались мирным путем.

— Администрация Трампа руководствуется интересами США, это рациональный подход. Но и Россия руководствуется своими интересами. Один из них — возобновление отношений с США, — сказал Путин.

Президент также отметил, что мир пережил десятилетия попыток навязать систему, противоречащую большинству мировых традиций, и сейчас наступает новая волна деколонизации, когда бывшие колонии получают реальный суверенитет. Он подчеркнул, что большинство стран и народов осознают свои интересы и чувствуют в себе силы отстаивать их вопреки внешнему давлению.

Путин обратился к западным элитам с призывом «уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами».

Коснувшись темы конфликта, Путин заявил, что вина за невозможность его прекращения лежит на Европе, которая постоянно пытается его разжечь. Однако он выразил уверенность, что добрая воля возьмет верх и изменения происходят даже в общественном сознании на Украине.

Российский лидер подчеркнул, что страны мирового большинства не принимают чью-либо сторону и искренне пытаются помочь в урегулировании конфликта, за что Россия им благодарна.

Путин также затронул тему реформирования ООН, отметив, что потенциал этой организации только начинает раскрываться и руководящие органы ООН необходимо реформировать с учетом того, что страны мирового большинства занимают в ней решительное большинство. При этом он подчеркнул принципиальную важность сохранения основного смысла Организации Объединенных Наций.

Рената Валеева