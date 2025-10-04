Рахимов ответил за слова: «Рубин» победил, кризиса нет, но, кажется, есть проблема с Даку

Обыграли дома «Крылья Советов» перед паузой на матчи сборных

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани. Команда Рашида Рахимова прервала свою неудачную серию из четырех игр без побед, показав классный футбол. Но проблемы у казанцев все же остаются. Например, лучший бомбардир коллектива Мирлинд Даку перестал забивать. Подробнее — читайте в материале «Реального времени».

75-летний ветеран остался вне игры



После двух поражений подряд в составе «Рубина» произошли любопытные изменения. Впервые с момента перехода в старте появился полузащитник Далер Кузяев, который до этого лишь выходил на замену. А вот форвард Жак Сиве снова оказался в запасе. Француз две игры подряд играл с первых минут в связке с Мирлиндом Даку, но во вторник в кубковом поединке с «Зенитом» остался в числе резервных. Также в центре обороны значился Константин Нижегородов, заменивший Илью Рожкова. Воспитанник казанской академии не попал даже в заявку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В отсутствие Сиве впереди у «Рубина» вышла привычная связка из Дардана Шабанхаджая и Мирлинда Даку. В последних матчах команде не хватало движения в атаке, что постоянно подмечали различные эксперты. Из-за этого менее полезно играл Даку, лучший бомбардир казанцев оставался в тени большую часть времени, что вредило результатам «Рубина». Шабанхаджай своими открываниями и забеганиями создаёт пустые зоны для албанского напарника. Сиве этим похвастаться не может, они с Даку выполняют на поле примерно одинаковые функции.

У «Крыльев Советов» с первых минут вышел воспитанник «Рубина» Ильзат Ахметов. По задумке тренера полузащитник должен быть связующим звеном между опорной зоной и атакой самарцев. Также на месте оказался Иван Олейников, от которого исходит большинство опасных моментов «Крыльев». А вот 75-летний Валерьян Панфилов в заявку не попал. Как объяснил главный тренер Магомед Адиев легенду клуба не планировали заигрывать, а поездка в Казань для ветерана была подарком на юбилей.

Федорищев «крылышкам» не помог

Поддержать «Крылья Советов» в Казань приехал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Чиновник в субботу прибыл в столицу Татарстана для обсуждения с властями республики вопросов сотрудничества между регионами. На стадионе Федорищев сидел в компании раиса Рустама Минниханова, который, в отличие от своего самарского коллеги, был в полной экипировке «Рубина».

Казанцы начали игру в ощутимым превосходством. Опасные подходы к воротам гостей стали возникать с 10-й минуты. Мог забивать Шабанхаджай, имел момент Даку, несколько острых подач сделал Дмитрий Кабутов. Такое преимущество вылилось в итоге в забитый гол. Андерсон Арройо подловил оборону «Крыльев» на ошибке, обыграл вратаря, двух защитников и на паузе отправил мяч в сетку — 1:0. Дебютный гол колумбийского новичка «Рубина» получился просто шикарным!

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем, на поле шла отчаянная борьба, которая в некоторых эпизодах становилась чересчур жесткой. Так, из-за травмы уже в середине тайма покинул поле футболист «Крыльев» Иван Лепский, а Далеру Кузяеву разбили локтем лицо. Полузащитник «Рубина» тоже закончил матч раньше времени, но все же сумел доиграть до перерыва. Долго «колдовали» врачи казанцев и над Даку после его неудачного падения. Мирлинд оправился и остался до финального свистка.

«Рубин» уверенно вел игру, контролируя темп матча. За весь первый тайм самарцы ни разу всерьез не угрожали воротам хозяев. Евгений Ставер откровенно скучал в своей вратарской, изредка включаясь на эпизодические появления игроков соперника в штрафной.

«Рубин» выключил соперника из игры

На второй тайм Рахимов вместо Кузяева выпустил Велдина Ходжу. Легионер казанцев сходу освежил игру команды. С его активностью «Рубин» заработал подряд несколько «стандартов», которые позволили прижать самарцев в их половине поля. Когда «Крылья Советов» разжали «пружину атак» соперника, «рубиновые» забили вновь. Ходжа, Дардан и Даку выбежали в контратаку «три на два», где первые двое двухходовкой организовали второй гол в матче — 2:0.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По сути, исход игры был предрешен. Казанцы полностью контролировали ход встречи. В оставшиеся полчаса матча подопечным Рахимова оставалось лишь без лишних перекосов довести дело до победы. А еще позволить Ставеру оформить «шатаут», но в этом вратарь и сам был достаточно хорош. На 60-й минуте голкипер казанцев отразил удар в упор от Никиты Чернова.

Еще один момент, в котором болельщикам на «Ак Барс Арене» пришлось поволноваться за любимую команду случился в самом конце поединка. Мяч в одном из эпизодов отскочил в руку защитнику «рубиновых» Игору Вуячичу и арбитры принялись смотреть ВАР-повторы. После долгих разбирательств судейский корпус решил не назначать пенальти в ворота Ставера, чем избавил концовку игры от «ненужной» драмы.

Даку перестал забивать из-за конкуренции с Сиве?

В целом, «Рубин» отлично справился с задачей победить «Крылья Советов». Футболисты доказали слова своего тренера с открытой тренировки, который утверждал, что никакого кризиса в команде нет. Казанцы играли уверенно, без больших провалов, будто и не было этой дурацкой серии из одной победы в восьми последних матчах.

— Я команде сказал: если вы автоматизируете реакцию на переходные моменты, вы будете очень опасны. Сегодня было много хороших правильных эпизодов. Даже при счете 2:0 пытались атаковать. Успевали накрывать соперника, им приходилось мяч терять, мы контролировали ход игры. В первом тайме ни одной угрозы у наших ворот, забили один, могли забить еще парочку, были хорошие выходы в атаку. Во втором тайме хороший гол — выход из переходной фазы. Хорошая атака в темп и отличное завершение. После этого еще были похожие эпизоды, но последний пас не проходил. Тот же Ходжа мог дать 3-4 таких передачи. Но один эпизод в концовке мог внести нервозность в игру, — сказал Рахимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем, Даку снова ушел с поля без забитого гола. Лучший бомбардир «Рубина» провел четвертый невзрачный матч подряд. По удивительному стечению обстоятельств, игра албанца ухудшилась после прихода Жака Сиве. На первых порах казалось, что Даку просто некомфортно играть в связке с другим габаритным форвардом. Но сейчас уже понятно — проблема в самом игроке. Рахимов после игры тонко намекнул: на первом месте коллектив, а отдельно взятому футболисту надо перестать упираться. Пока это не конкретно про Даку, но нападающему необходимо прислушаться к тренеру.

— Я могу и спровоцировать. Иногда ты задеваешь игрока специально, чтобы он дал реакцию и показал тебе. Я буду только рад. Это аспекты психологии. Я через все это прошел, у меня таких моментов было много в карьере. Иногда игрок упирается, тогда ты ставишь на первое место коллектив, а не игрока, — сказал Рахимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0 (1:0, 1:0)

Голы:

1:0 — 19, Арройо;

2:0 — 54, Ходжа (Шабанхаджай)

Следующий матч «Рубин» проведет 19 октября в Казани с «Балтикой» в 17.00 по московскому времени. До этой игры у казанцев есть более двух недель из-за международной паузы. Предыдущий перерыв на матчи сборных выбил команду Рахимова из колеи. На этот раз такой провал будет совсем не к месту. Очкового запаса для борьбы за топ-5 больше нет.