Карпин на грани отставки, битва Черчесова с чемпионом и два столичных дерби

Интриги и прогнозы на матчи 11-го тура РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Предстоящий тур станет последним для команд перед очередной международной паузой. После субботне-воскресных матчей команды отправятся в мини-отпуск, а ведущие игроки — в сборные своих стран. Обычно в такие моменты многие руководители начинают делать первые выводы, и иногда у клубов меняются главные тренеры. Кто из рулевых находится в зоне риска и какие еще интриги ждут в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — читайте в материале «Реального времени».

«Рубин» — «Крылья Советов»: прервет ли Казань неудачную серию



«Рубин» одержал всего одну победу в восьми последних матчах сезона. При этом две игры подряд казанцы ни разу не забили — проиграли с одинаковым счетом 0:1 «Локомотиву» и «Зениту». Несмотря на это, Рашид Рахимов не считает, что команда находится в кризисе. Матч с «Крыльями Советов» должен либо подтвердить слова тренера, либо натолкнуть на определенные не очень приятные размышления. Самарцы отстают от «Рубина» всего на три очка и если по итогам тура обойдут казанцев, то у руководства клуба из Казани могут появиться вопросы к работе тренерского штаба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Крылья Советов» перед выездом в столицу Татарстана наконец прервали свою трехматчевую серию поражений. Подопечные Магомеда Адиева в среду по пенальти обыграли «Сочи» в рамках Кубка России. В чемпионате «крылышки» проиграли два последних матча, но и соперники у команды были непростые — московские «Спартак» и «Динамо». И, в отличие от «Рубина», самарцы в этих двух играх забили минимум один мяч.

В очном противостоянии в РПЛ с 2018 года превосходство у «Крыльев Советов». В десяти матчах на этом отрезке казанцы победили лишь дважды. И оба раза в Казани с одним и тем же счетом 2:1. Причем последняя победа была добыта в августе 2023-го, где перед началом матча в прессе активно муссировалась тема возможной отставки Рахимова. Сейчас «Рубину» тоже позарез нужно обыграть самарцев, чтобы снять с повестки вероятные слухи.

ЦСКА — «Спартак»: а точно ли армейцы — фавориты?

Главное дерби российского футбола состоится в воскресенье. ЦСКА подходит к очному противостоянию в ранге лидера турнирной таблицы. На сегодня армейцы являются самой стабильной командой РПЛ, но в последних матчах испытывали некоторые сложности с соперником. Невзрачные игры с «Балтикой» (дважды), с «Сочи» и «Локомотивом» мешают принять однозначное решение по вероятному фавориту предстоящей встречи. Есть ощущение, что молодые и амбициозные лидеры команды Фабио Челестини чуть «наелись» и им требуется отдых, чем может воспользоваться «Спартак».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Красно-белые» пока идут по прошлогоднему графику, выдавая аналогичный осенний спурт образца осени 2024 года. За последние десять матчей «Спартак» проиграл лишь однажды — «Ростову», причем только по пенальти, в Кубке России. Команда забивает в каждом матче (не считая того самого с ростовчанами) не менее двух голов. К тому же раззабивался лучший бомбардир прошлого сезона Манфред Угальде. Костариканец забил четыре гола в трех последних поединках во всех турнирах. Под стать напарнику и Жедсон Фернандеш, который и забивает, и ассистирует партнерам.

В таких дерби можно ожидать любого развития событий. На бумаге фаворит — ЦСКА, по факту же «Спартак» точно выглядит не хуже. А в случае победы «красно-белые» вернутся в чемпионскую гонку, откуда их успели вычеркнуть уже на старте чемпионата.

«Динамо» — «Локомотив»: последний матч Карпина за «бело-голубых»?

После поражения от махачкалинского «Динамо» московские «динамовцы» не проигрывают в чемпионате три тура подряд. Ничья со «Спартаком» (2:2) и две победы над «Оренбургом» (3:1) и «Крыльями Советов» (3:2) помогли «бело-голубым» подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Кажется, кризис со старта сезона потихоньку команду Валерия Карпина покидает. Однако вопросы к главному тренеру остаются. Накануне «Динамо» отправило в отставку председателя совета директоров клуба Дмитрия Гафина, который как раз согласовывал назначение нового рулевого команды на сезон. Причину мы не узнаем, но есть версия, что следующим на увольнение может пойти Карпин.

В этом плане матч с «Локомотивом» должен в какой-то мере стать определяющим. «Железнодорожники» также находятся в числе претендентов на медали, хотя до уровня фаворита и недотягивают. Подопечные Михаила Галактионова в нынешнем чемпионате РПЛ пока не проигрывали и идут с показателем в пять побед и пять ничьих. Причем в последнем туре «Локомотив» прервал пятиматчевую ничейную серию, обыграв дома «Рубин» (1:0). Победный гол во многом получился случайным, а затем судьи еще и отменили взятие ворот хозяев.

Если «Динамо» не сможет одолеть «Локомотив», то у боссов клуба наверняка будут вопросы. Результат игры с одним из пяти конкурентов за медали станет отличным способом понять, есть ли у команды перспективы с Карпиным.

«Краснодар» — «Ахмат»: Черчесов против чемпиона

Действующие чемпионы страны протестируют «Ахмат» Станислава Черчесова. Заголовок матча выглядит интригующе. Сама игра также обещает стать одним из украшений тура. «Краснодар» после поражения от «Зенита» (0:2) и ничьей с «Ростовом» (0:0) потерял первую строчку в чемпионате. «Быки» сейчас находятся на спаде, прежде всего из-за потери формы лидеров. После возвращения из своих сборных никак не найдут себя Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Главные бомбардиры «Краснодара» не забивают уже четыре матча подряд. Поэтому в предстоящей игре от них стоит ждать особой активности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ахмат» с Черчесовым продолжает наводить шороху. Чеченская команда не проигрывает в чемпионате уже семь матчей подряд. С момента назначения Черчесова грозненцы набрали 15 очков, что является лучшим результатом в лиге. У «Краснодара» и ЦСКА по 13 баллов, но у них и статус повыше, чем у «Ахмата». Чуть подпортило впечатление поражение в Кубке России от «Оренбурга» (0:1). Теперь грозненцам необходимо победить в Казани «Рубин», чтобы досрочно не завершить выступление в турнире.

Вряд ли пока стоит говорить о каком-то надвигающемся кризисе у «Ахмата». Подопечные Черчесова по-прежнему сильны и готовы испортить настроение любой команде РПЛ. Ближайший претендент на подобное — «Краснодар». Легко чемпиону точно не будет.

Короткой строкой

При определенных раскладах «Зенит» может вернуть себе первое место в таблице РПЛ. Питерцы в предстоящем туре играют с «Акроном» в гостях и выглядят фаворитами встречи. Единственный довод тольяттинцев — Артем Дзюба, который всегда максимально заряжен в играх против своей бывшей команды. Между тем «Зенит» за счет побед над «Краснодаром» (2:0) и «Оренбургом» (5:2) приблизился к лидеру турнира на расстояние в два очка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Сочи ожидается противостояние двух главных неудачников сезона РПЛ. Хозяева поля в нынешнем чемпионате не одержали ни одной победы и замыкают турнирную таблицу с двумя очками. У «Пари НН» в активе на четыре балла больше, но позиция — соседская, 15-я. Маловероятно, что в «Сочи» рискнут уволить тренера в случае поражения, а вот нижегородцы могут не простить Алексею Шпилевскому очередную потерю очков.

«Балтика» набрала на два очка больше «Рубина», но при этом эксперты восхваляют балтийцев, одновременно критикуя казанскую команду. В матче с махачкалинским «Динамо» подопечные Андрея Талалаева обязаны победить, если хотят избежать первой волны критики с начала сезона. Дагестанцы очень хороши в домашних поединках и теряются в гостях. Отличная возможность исправить статистику, пока «Балтика» находится в состоянии грогги от первого в сезоне поражения в минувшем туре.

Расписание матчей 11-го тура РПЛ:

Суббота, 4 октября:

13.00 — «Акрон» –:— «Зенит»;

15.15 — «Рубин» –:— «Крылья Советов»;

17.30 — «Краснодар» –:— «Ахмат»;

19.45 — «Динамо» –:— «Локомотив»;

Воскресенье, 5 октября:

12.00 — «Оренбург» –:— «Ростов»;

14.15 — «Сочи» –:— «Пари НН»;

16.30 — ЦСКА –:— «Спартак»;

19.00 — «Балтика» –:— «Динамо» Махачкала.