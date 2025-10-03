Ждем от Далера Кузяева в «Рубине» повторения пути Семака

Рассказ о семействе новичка «Рубина», в котором много воинов и футболистов

Новичка «Рубина» Далера Кузяева можно по праву именовать представителем самого спортивного семейства. Четыре фронтовика, родственники по женским линиям, логично дополняются с футбольным квинтетом Кузяевых. Подробнее о новом игроке казанского клуба, который оказался потомственным футболистом в третьем поколении, — в материале «Реального времени».

Фронтовики в родне

Род Кузяевых составляют футболисты и воины. В год 80-летия Великой Победы необходимо сказать о Закижане Рафикове, тесте Кабира Кузяева. Он уроженец села Старая Яндовка Старокулаткинского района Куйбышевской области (ныне Ульяновская область). В 1941 году был призван в ряды Красной армии. В 1943-м пропал без вести. В результате супругу Кабира Кузяева воспитывал брат ее отца, дядя Шакир Рафиков, прошедший Финскую войну, а в Великую Отечественную служивший минометчиком в воинской части, которая в 1943 году впервые начала использовать минометы БМ-13, знаменитые «Катюши».

Возможно, по этой линии Кузяев связан родственными узами с бывшим футболистом «КАМАЗа» Алимжаном Рафиковым, который рассказывал в интервью нашему изданию, что его «родичи жили в деревне Атлаш Старокулаткинского района Ульяновской области, между Сызранью и Ульяновском». У Алимжана Рафикова отец тоже фронтовик, комиссовался после четвертого ранения в 1943 году под Сталинградом.

Фронтовиками были и двое дедушек супруги Кабира Кузяева, уроженцы деревни Нижние Карамалы, что в Башкирии. Зарип Минуллин был младшим сержантом, командиром отделения артиллерии, пропал без вести в декабре 1942 года. Мугаллим Басыров служил разведчиком, будучи демобилизован по ранению.

Советский футбол в Душанбе. предоставлено Алимжаном Рафиковымго тенниса России

С футболом это семейство сдружилось благодаря Кабиру Кузяеву, дедушке Далера Кузяева. Когда он начинал играть в футбол, сборная его республики — Таджикской ССР, была слабейшей в Советском Союзе. Такой вывод приходится делать по итогам Первой летней Спартакиады народов СССР 1956 года, где сборная Таджикской ССР заняла 18-е место в футбольном турнире, став последней среди команд союзных республик, команд Москвы и Ленинграда. Ее опередила даже команда Карело-Финской ССР с Николаем Марковым в составе, будущим футболистом и начальником команды «Рубин», служившим срочную службу в тех краях. «Карело-финны» стали 14-ми, но вскоре их республика была выведена из состава союзных республик решением генсека Никиты Хрущева.

В 1959 году Класс А чемпионата СССР по футболу насчитывал 12 команд, а в 1960-м его количество увеличилось до 22, за счет приглашения туда трех команд из Прибалтики, двух из Закавказья (Азербайджанской и Армянской ССР, поскольку Грузинская ССР уже имела место в высшем дивизионе), и двух из Средней Азии — Казахской и Узбекской ССР.

Первая команда «Энергетик»

Почему в число команд высшей лиги 1960 года не включили Киргизию, Таджикистан и Туркменистан? Якобы они не проходили по требованию: иметь стадион с количеством зрительских мест не менее 10 тысяч. Даже таллинский, построенный в 1955-56 годах, вмещал десять тысяч, при количестве населения столицы Эстонии в 282 тысяч человек. Душанбе (227 тысяч), Фрунзе (223 тысяч) и Ашхабад (160 тысяч) на тот момент уступали в количестве населения. Впрочем, после страшного землетрясения в Ашхабаде 1948 года, когда погибло порядка 37 тысяч человек, речи о строительстве стадиона быть не может, и юные Курбан Бердыев, Якуб Уразсахатов, Иван Данильянц, вырастут в условиях, близких к спартанским, а вот на таллинском стадионе имени Комсомола, по сути, так ни одного стоящего футболиста и не воспитают.

Команда из Курган-Тюбе. Предоставлено Алимжаном Рафиковым

Любопытным выглядит и прирост населения в столицах. С 227 тысяч до 1 миллиона 228 тысяч в Душанбе, который сейчас едва уступает по численности всей Эстонии (1 миллион 370 тысяч жителей, из них 457 тысяч живут в Таллине).

Но итоги Спартакиады напоминают, что таджикистанский футбол был в те годы слаб. И в 1960 году его лучшая команда «Энергетик» получила право стартовать только на уровне класса Б. В составе команды был и 23-летний Кабир Кузяев.

Город тогда носил название Сталинабад, и только в 1961 году, в рамках проводимой политики десталинизации, вернул себе название Душанбе. Слегка подкорректировав его, ранее он носил название ДЮшаМбе, второй день после субботы (Шимбя).

В таджикском, впрочем, как и в татарском языках, душамбе означает понедельник. В столице Таджикской ССР футбол прогрессировал большими темпами. Из состава, плохо выступившего на Спартакиаде, в команде остались только Геннадий Колотов и Юрий Чоп, приезжали «легионеры» азербайджанец Аствацатуров, немец Церр из Одессы, калмык Сулейман Демирджи, экс-вратарь ташкентского «Пахтакора». В футбол он заиграл только в армии, служа в частях Туркестанского военного округа, а до этого занимался боксом и хоккеем с мячом. Затем Демирджи переберется в Сибирь и будет играть в составе красноярского «Автомобилиста» на позиции форварда. Внук Сулеймана Демирджи Дмитрий в 2022 году погиб на СВО.

ФК «Памир», Душанбе. Предоставлено Алимжаном Рафиковым

Партнер казанца Геннадия Еврюжихина

Рядом с ними и Кабиром Кузяевым в это время подрастала талантливая молодежь из местных воспитанников: Олег Хаби, Владимир Гулямхайдаров, Леонид Кириленко, Шариф Назаров. В итоге, начиная на уровне класса «Б», «Энергетик» совершил путь наверх, в 1964 году дебютировал во 2-й группе. И это был последний сезон Кабира Кузяева в «Энергетике», после чего он сыграет в команде мастеров еще сезон 1966 года, защищая цвета душанбинской команды «Волга», сформированной на базе местного таксопарка.

Зато на передний план выйдет его брат Мукаддас Кузяев, с легкой руки и языка Геннадия Орлова переименованный в Макадеста.

Геннадий Сергеевич с молодости не утруждал себя правильным произношением сложных имен, пронеся эту традицию до конца карьеры телекомментатора. В начале сентября нынешнего года закончил карьеру любимчик ГСО — Стив Манданда, но в середине 60-х Мукаддас Кузяев блистал в составе питерского состава. Кстати, в одно время с будущим легендарным тренером Юрием Морозовым, будущим телекомментатором Владимиром Перетуриным и бывшим казанцем Геннадием Еврюжихиным. В связке с ним они забивали гол на уровне Кубка СССР в ворота земляков-зенитовцев, когда состоялось очередное «Ленинградское дерби». 25 мая 1965 года, 40 лет назад, в начале той игры Мукаддас Кузяев сделал передачу, которую Еврюжихин воплотил в гол. В составе динамовцев был Василий Данилов, который стал первым заслуженным мастером спорта в истории России. Ему дали это звание «за выслугу лет», в 1997 году, решив, что во времена СССР его обделили. В составе зенитовцев был будущий наставник «Рубина» Павел Садырин.

Возвращаясь к Кабиру Кузяеву, он в этот период женится, причем, на уроженке Ленинграда, и в том же 1965 году у пары родился сын Адьям — в будущем третий футболист из рода Кузяевых.

Тренер Адьям Кузяев в Мурманске. взято с сайта fcsever.murmansk.ru

Если во времена Кабира Кузяева таджикистанский футбол был слаб, не позволяя проявить себя, то во времена его сына Адьяма Кузяева этот спорт в республике уже стал невероятно силен. Достаточно сказать, что сборная Таджикской ССР, составленная из молодых футболистов, дважды выигрывала очень почетный во времена СССР турнир под названием «Переправа». В 1980 году, когда среди его победителей были Алексей Чередник — в будущем олимпийский чемпион Сеула, Владимир Сысенко — в будущем игрок «Рубина», Рашид Рахимов — нынешний наставник казанцев, плюс Александр Пилюгин, Сергей Салов и Юрий Торопов. В 1983 году в составе сборной будут Сергей Ибадуллаев, в будущем сменивший фамилию на Горбачев, а также Салов — оба выиграли турнир уже во второй раз в карьере. В сборной также играли Алимжан Рафиков, Игорь Омельченко.

Таджикский футбол и переезд в Татарстан

С некоторыми из перечисленных (Омельченко, Пилюгин, Салов) плюс Виктором Демидовым Адьям Кузяев окажется в составе команды «Вахш» из Курган-Тюбе. Она была создана в 1960 году, когда его отец Кабир Кузяев дебютировал в составе команды мастеров «Энергетик», а в 1986 году вернулась в состав участников второй лиги чемпионата СССР, за год до того выиграв чемпионат республики. Выступала в седьмой (среднеазиатской) Зоне второй лиги чемпионата СССР. Касаемо Адьяма Кузяева, то по итогу он так и не сыграет в составе «Памира», лучшей республиканской команды, хотя ранее стал серебряным призёром в составе сборной Таджикской ССР на Всесоюзных молодёжных играх 1982 года. Ранее игравший в команде Рафиков стал играть с другом, корейцем по национальности Федором Паком, благодаря возрастному цензу. Будучи номинально школьниками, но зарабатывая при этом 320 рублей, в два с половиной раза больше среднестатистической зарплаты в СССР.

Но даже при таких шикарных условиях, «Вахш» не мог выбраться в число лидеров своей Зоны. Еще один футболист из Курган-Тюбе Дамир Камалетдинов объяснял это следующим образом: «Мы с Адьямом вместе перешли в «Вахш» из Курган-Тюбе, выступавший во второй лиге и многое давший таджикистанскому футболу в качестве команды, где обкатывалась молодежь. Тем более что федерация футбола СССР приняла на тот момент новый регламент, согласно которому в командах второй лиги обязательно должны были играть молодые футболисты, если не ошибаюсь, до 18 лет, и я как раз подходил под этот пункт регламента. Основная масса команд-соперников представляла Узбекистан. У нашей команды не было никаких шансов на то, чтобы побороться за лидерство с мощными узбекскими командами Бухары, Самарканда, Ферганы, но у нас и не ставилось такой цели. Мы существовали в качестве команд, где обкатывались молодые воспитанники таджикистанского футбола для подпитки «Памира».

В 1986 году Кузяев наконец-то доберется до сборной Таджикской ССР, сыграв на Спартакиаде народов СССР. С упомянутым Камалетдиновым, будущим спортивным директором «Рубина» Мухсином Мухамадиевым, и будущим селекционером казанского клуба Асаном Мустафаевым. Поражение от сборной Москвы под руководством Игоря Волчка со счетом 0:8, само по себе, выглядело пощечиной для некогда мощной в футбольном плане республики.

Дамир Камалетдинов. предоставлено Дамиром Камалетдиновым

Камалетдинов объяснил причины этого поражения. «Там нелепая ситуация произошла прямо за считанные минуты до начала игры. Наш основной вратарь, кстати, татарин Искандар Сингатуллин, получил травму, и нанес ее товарищ по команде Асан Мустафаев. Он выбил кисть Искандару, и в ворота пришлось становиться резервному голкиперу. Москва успела призвать в армию игроков уровня юниорской сборной СССР, а мы, наоборот, получили демобилизованных футболистов, как тех же Виталия Ручкина и Виктора Тупейко. Причем реально служивших, а не игравших там в футбол за армейские команды. Причем Тупейко служил в десантных войсках, приехал весь такой накачанный, с редкими для того времени наколками типа «ВДВ», «Пуля» и так далее. Он потом в заключительном матче с Грузией (2:2) повздорил с кем-то из соперников, пообещав с ним разобраться после игры. Тот реально был напуган».

Кратковременный срок обучения Адьяма Кузяева в политехническом институте в Душанбе привел к знакомству с будущей супругой и рождению первенца Руслана. Между первым сыном, появившимся на свет в 1987 году, и вторым, Далером, рожденным в 1993 году, прошло всего шесть лет, и произошло огромное количество страшных событий.

Адьяму Кузяеву вместе с семьей пришлось уехать в Россию, хотя у семьи не было ни денег, ни жилплощади. Всему виной гражданская война в Таджикистане.



Алимжан Рафиков. Предоставлено Алимжаном Рафиковым

Россия, как старший брат

Адьям Кузяев переехал в Набережные Челны, как, поначалу, сделал это и Алимжан Рафиков, который играл в ведущей команде города — «Камазе». Кузяеву нашлось место во второй челнинской команде «КАЦ-СКИФ», команде представлявшей одновременно и предприятие КамазАвтоЦентр, и местный филиал института физкультуры. В 1993 году в Челнах родился Далер. Покойный Владимир Ряузов, действующий тренер «Алабуги» Владимир Барышев, руководитель стадиона «Трудовые резервы» Руслан Минабутдинов — состав КАЦ-СКИФ был вполне боевым.

Закончил карьеру в любительской команде «Нефтяник» из Приютово, что в Белебейском районе Башкортостана. Оттуда корни части семейства Кузяевых, в частности, мама Адьяма Кузяева. А в Уфе родилась будущая супруга его первого сына Руслана. Кстати, сам он закончил восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета, и это очередное «место силы» Кузяевых. Средний представитель семейства — добавил к имени еще и отчество, официально став Адьямом Кабировичем, после того как перешел на тренерскую работу в Оренбурге, в мурманском «Севере», где три года под его руководством играл старший сын Руслан, а затем перешел в «Карелию» в Петрозаводске, где в 2012 году дебютировал его младший сын Далер.

Адьям Кузяев . взято с сайта fcsever.murmansk.ru

Петрозаводск — столица ликвидированной Карело-Финской Советской республики, которая преобразовалась в Республику Карелия, ранее внеся свой косвенный вклад в развитие российского футбола. Там в составе команды под названием «Карелия-Асмарал» дебютировал в 1992 году Сергей Семак, будущий капитан «Рубина».



В Татарстан

Дебютировал Кузяев в составе команды «Карелия» из Петрозаводска, повторяя этой частью карьеры начало футбольного пути другого экс-капитана «Рубина» Сергея Семака, который в Петрозаводске играл в период, когда она носила название «Карелия-Асмарал». В бытность Кузяевых команду переименовали в «Карелию-Дискавери», после 2012-го года пути отца и сына разошлись. Отец Адьям перешел в «Тосно», где поменял на тренерском посту Виктора Демидова, своего бывшего партнера по курган-тюбинскому «Вахшу». В крайний раз эта команда отличилась со знаком минус, проиграв на Кубке Содружества 1998 года московскому «Спартаку» со счетом — 0:19, окончательно дискредитировав идею турнира чемпионов бывших стран СССР.

Под началом Кузяева играл, кстати, казанец Наиль Замалиев, в недавнем прошлом капитан казанского «Сокола».

Далер Кузяев. взято с сайта rubin-kazan.ru

Сын Далер отправился в Татарстан. В 2013-м году он последовательно провел две тренировки с командой, потом поехал в Австрию, получив по завершении сбора совет: поехать в «Нефтехимик» для дальнейшего развития. Так и произошло, Кузяев полгода отыграл за нижнекамскую команду, но вернуться в Казань не получилось, поскольку Бердыев к тому времени ушел из «Рубина».

С 2014 по 2015 годы Адьям Кузяев тренировал питерское «Динамо», в котором ровно полвека назад, в 1965 году, блистал его дядя Мукаддас Кузяев. В том «Динамо» Кузяев-старший снова сменил Демидова, команда была бедна, еще не будучи выкупленной Борисом Ротенбергом-старшим. Затем Кузяев поработал в Нарве с командой «Транс», где поиграл Руслан Кузяев, после чего с 2018 года вернулся в мурманский «Север».

Переход Далера Кузяева в питерский «Зенит» в 2017 году выглядел абсолютно логичным, как посещение очередного «места силы» данного семейства. А вот отъезд во французский «Гавр» выделил красной нитью 2023 год, как период свершившегося и не свершившегося. Когда 30-летний Далер Кузяев стал «ГАВРошем», его отец с «Севером» делал все, чтобы попасть на Юг, в Сочи, в финальную часть первенства России среди любительских команд. В Сочи, куда перевез питерское «Динамо» Борис Ротенберг-старший, и куда приехал со своей новой командой, казанским «Соколом» Наиль Замалиев. Но соперник по отборочному турниру «Ленинградец» из Ленинградской области, будучи всего лишь дублем главной команды, которая в том сезоне дебютировала в первом дивизионе, опередила мурманских «северян».

Рашид Рахимов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В начале нынешнего года, 6 января, Адьям Кузяев справил свое 60-летие, а через два дня, 8 января, по собственному желанию покинул пост спортивного директора «Севера». Зная, что коллеги — команда «Мурман» по хоккею с мячом, также самостоятельно приняла решение не участвовать в стартующем чемпионате России среди команд Суперлиги из-за отсутствия денег, предположим, что за Полярным кругом не все так хорошо с финансами, хотя в завершившемся чемпионате Северо-Западного федерального округа Мурманск финишировал на втором месте. При этом отстав от «Тосно» и опередив «Ленинградец» с «Карелией» — команды, неоднократно упоминавшиеся в контексте истории семейства Кузяевых.