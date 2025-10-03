Ждем от Далера Кузяева в «Рубине» повторения пути Семака
Рассказ о семействе новичка «Рубина», в котором много воинов и футболистов
Новичка «Рубина» Далера Кузяева можно по праву именовать представителем самого спортивного семейства. Четыре фронтовика, родственники по женским линиям, логично дополняются с футбольным квинтетом Кузяевых. Подробнее о новом игроке казанского клуба, который оказался потомственным футболистом в третьем поколении, — в материале «Реального времени».
Фронтовики в родне
Род Кузяевых составляют футболисты и воины. В год 80-летия Великой Победы необходимо сказать о Закижане Рафикове, тесте Кабира Кузяева. Он уроженец села Старая Яндовка Старокулаткинского района Куйбышевской области (ныне Ульяновская область). В 1941 году был призван в ряды Красной армии. В 1943-м пропал без вести. В результате супругу Кабира Кузяева воспитывал брат ее отца, дядя Шакир Рафиков, прошедший Финскую войну, а в Великую Отечественную служивший минометчиком в воинской части, которая в 1943 году впервые начала использовать минометы БМ-13, знаменитые «Катюши».
Возможно, по этой линии Кузяев связан родственными узами с бывшим футболистом «КАМАЗа» Алимжаном Рафиковым, который рассказывал в интервью нашему изданию, что его «родичи жили в деревне Атлаш Старокулаткинского района Ульяновской области, между Сызранью и Ульяновском». У Алимжана Рафикова отец тоже фронтовик, комиссовался после четвертого ранения в 1943 году под Сталинградом.
Фронтовиками были и двое дедушек супруги Кабира Кузяева, уроженцы деревни Нижние Карамалы, что в Башкирии. Зарип Минуллин был младшим сержантом, командиром отделения артиллерии, пропал без вести в декабре 1942 года. Мугаллим Басыров служил разведчиком, будучи демобилизован по ранению.
С футболом это семейство сдружилось благодаря Кабиру Кузяеву, дедушке Далера Кузяева. Когда он начинал играть в футбол, сборная его республики — Таджикской ССР, была слабейшей в Советском Союзе. Такой вывод приходится делать по итогам Первой летней Спартакиады народов СССР 1956 года, где сборная Таджикской ССР заняла 18-е место в футбольном турнире, став последней среди команд союзных республик, команд Москвы и Ленинграда. Ее опередила даже команда Карело-Финской ССР с Николаем Марковым в составе, будущим футболистом и начальником команды «Рубин», служившим срочную службу в тех краях. «Карело-финны» стали 14-ми, но вскоре их республика была выведена из состава союзных республик решением генсека Никиты Хрущева.
В 1959 году Класс А чемпионата СССР по футболу насчитывал 12 команд, а в 1960-м его количество увеличилось до 22, за счет приглашения туда трех команд из Прибалтики, двух из Закавказья (Азербайджанской и Армянской ССР, поскольку Грузинская ССР уже имела место в высшем дивизионе), и двух из Средней Азии — Казахской и Узбекской ССР.
Первая команда «Энергетик»
Почему в число команд высшей лиги 1960 года не включили Киргизию, Таджикистан и Туркменистан? Якобы они не проходили по требованию: иметь стадион с количеством зрительских мест не менее 10 тысяч. Даже таллинский, построенный в 1955-56 годах, вмещал десять тысяч, при количестве населения столицы Эстонии в 282 тысяч человек. Душанбе (227 тысяч), Фрунзе (223 тысяч) и Ашхабад (160 тысяч) на тот момент уступали в количестве населения. Впрочем, после страшного землетрясения в Ашхабаде 1948 года, когда погибло порядка 37 тысяч человек, речи о строительстве стадиона быть не может, и юные Курбан Бердыев, Якуб Уразсахатов, Иван Данильянц, вырастут в условиях, близких к спартанским, а вот на таллинском стадионе имени Комсомола, по сути, так ни одного стоящего футболиста и не воспитают.
Любопытным выглядит и прирост населения в столицах. С 227 тысяч до 1 миллиона 228 тысяч в Душанбе, который сейчас едва уступает по численности всей Эстонии (1 миллион 370 тысяч жителей, из них 457 тысяч живут в Таллине).
Но итоги Спартакиады напоминают, что таджикистанский футбол был в те годы слаб. И в 1960 году его лучшая команда «Энергетик» получила право стартовать только на уровне класса Б. В составе команды был и 23-летний Кабир Кузяев.
Город тогда носил название Сталинабад, и только в 1961 году, в рамках проводимой политики десталинизации, вернул себе название Душанбе. Слегка подкорректировав его, ранее он носил название ДЮшаМбе, второй день после субботы (Шимбя).
В таджикском, впрочем, как и в татарском языках, душамбе означает понедельник. В столице Таджикской ССР футбол прогрессировал большими темпами. Из состава, плохо выступившего на Спартакиаде, в команде остались только Геннадий Колотов и Юрий Чоп, приезжали «легионеры» азербайджанец Аствацатуров, немец Церр из Одессы, калмык Сулейман Демирджи, экс-вратарь ташкентского «Пахтакора». В футбол он заиграл только в армии, служа в частях Туркестанского военного округа, а до этого занимался боксом и хоккеем с мячом. Затем Демирджи переберется в Сибирь и будет играть в составе красноярского «Автомобилиста» на позиции форварда. Внук Сулеймана Демирджи Дмитрий в 2022 году погиб на СВО.
Партнер казанца Геннадия Еврюжихина
Рядом с ними и Кабиром Кузяевым в это время подрастала талантливая молодежь из местных воспитанников: Олег Хаби, Владимир Гулямхайдаров, Леонид Кириленко, Шариф Назаров. В итоге, начиная на уровне класса «Б», «Энергетик» совершил путь наверх, в 1964 году дебютировал во 2-й группе. И это был последний сезон Кабира Кузяева в «Энергетике», после чего он сыграет в команде мастеров еще сезон 1966 года, защищая цвета душанбинской команды «Волга», сформированной на базе местного таксопарка.
Зато на передний план выйдет его брат Мукаддас Кузяев, с легкой руки и языка Геннадия Орлова переименованный в Макадеста.
Геннадий Сергеевич с молодости не утруждал себя правильным произношением сложных имен, пронеся эту традицию до конца карьеры телекомментатора. В начале сентября нынешнего года закончил карьеру любимчик ГСО — Стив Манданда, но в середине 60-х Мукаддас Кузяев блистал в составе питерского состава. Кстати, в одно время с будущим легендарным тренером Юрием Морозовым, будущим телекомментатором Владимиром Перетуриным и бывшим казанцем Геннадием Еврюжихиным. В связке с ним они забивали гол на уровне Кубка СССР в ворота земляков-зенитовцев, когда состоялось очередное «Ленинградское дерби». 25 мая 1965 года, 40 лет назад, в начале той игры Мукаддас Кузяев сделал передачу, которую Еврюжихин воплотил в гол. В составе динамовцев был Василий Данилов, который стал первым заслуженным мастером спорта в истории России. Ему дали это звание «за выслугу лет», в 1997 году, решив, что во времена СССР его обделили. В составе зенитовцев был будущий наставник «Рубина» Павел Садырин.
Возвращаясь к Кабиру Кузяеву, он в этот период женится, причем, на уроженке Ленинграда, и в том же 1965 году у пары родился сын Адьям — в будущем третий футболист из рода Кузяевых.
Если во времена Кабира Кузяева таджикистанский футбол был слаб, не позволяя проявить себя, то во времена его сына Адьяма Кузяева этот спорт в республике уже стал невероятно силен. Достаточно сказать, что сборная Таджикской ССР, составленная из молодых футболистов, дважды выигрывала очень почетный во времена СССР турнир под названием «Переправа». В 1980 году, когда среди его победителей были Алексей Чередник — в будущем олимпийский чемпион Сеула, Владимир Сысенко — в будущем игрок «Рубина», Рашид Рахимов — нынешний наставник казанцев, плюс Александр Пилюгин, Сергей Салов и Юрий Торопов. В 1983 году в составе сборной будут Сергей Ибадуллаев, в будущем сменивший фамилию на Горбачев, а также Салов — оба выиграли турнир уже во второй раз в карьере. В сборной также играли Алимжан Рафиков, Игорь Омельченко.
Таджикский футбол и переезд в Татарстан
С некоторыми из перечисленных (Омельченко, Пилюгин, Салов) плюс Виктором Демидовым Адьям Кузяев окажется в составе команды «Вахш» из Курган-Тюбе. Она была создана в 1960 году, когда его отец Кабир Кузяев дебютировал в составе команды мастеров «Энергетик», а в 1986 году вернулась в состав участников второй лиги чемпионата СССР, за год до того выиграв чемпионат республики. Выступала в седьмой (среднеазиатской) Зоне второй лиги чемпионата СССР. Касаемо Адьяма Кузяева, то по итогу он так и не сыграет в составе «Памира», лучшей республиканской команды, хотя ранее стал серебряным призёром в составе сборной Таджикской ССР на Всесоюзных молодёжных играх 1982 года. Ранее игравший в команде Рафиков стал играть с другом, корейцем по национальности Федором Паком, благодаря возрастному цензу. Будучи номинально школьниками, но зарабатывая при этом 320 рублей, в два с половиной раза больше среднестатистической зарплаты в СССР.
Но даже при таких шикарных условиях, «Вахш» не мог выбраться в число лидеров своей Зоны. Еще один футболист из Курган-Тюбе Дамир Камалетдинов объяснял это следующим образом: «Мы с Адьямом вместе перешли в «Вахш» из Курган-Тюбе, выступавший во второй лиге и многое давший таджикистанскому футболу в качестве команды, где обкатывалась молодежь. Тем более что федерация футбола СССР приняла на тот момент новый регламент, согласно которому в командах второй лиги обязательно должны были играть молодые футболисты, если не ошибаюсь, до 18 лет, и я как раз подходил под этот пункт регламента. Основная масса команд-соперников представляла Узбекистан. У нашей команды не было никаких шансов на то, чтобы побороться за лидерство с мощными узбекскими командами Бухары, Самарканда, Ферганы, но у нас и не ставилось такой цели. Мы существовали в качестве команд, где обкатывались молодые воспитанники таджикистанского футбола для подпитки «Памира».
В 1986 году Кузяев наконец-то доберется до сборной Таджикской ССР, сыграв на Спартакиаде народов СССР. С упомянутым Камалетдиновым, будущим спортивным директором «Рубина» Мухсином Мухамадиевым, и будущим селекционером казанского клуба Асаном Мустафаевым. Поражение от сборной Москвы под руководством Игоря Волчка со счетом 0:8, само по себе, выглядело пощечиной для некогда мощной в футбольном плане республики.
Камалетдинов объяснил причины этого поражения. «Там нелепая ситуация произошла прямо за считанные минуты до начала игры. Наш основной вратарь, кстати, татарин Искандар Сингатуллин, получил травму, и нанес ее товарищ по команде Асан Мустафаев. Он выбил кисть Искандару, и в ворота пришлось становиться резервному голкиперу. Москва успела призвать в армию игроков уровня юниорской сборной СССР, а мы, наоборот, получили демобилизованных футболистов, как тех же Виталия Ручкина и Виктора Тупейко. Причем реально служивших, а не игравших там в футбол за армейские команды. Причем Тупейко служил в десантных войсках, приехал весь такой накачанный, с редкими для того времени наколками типа «ВДВ», «Пуля» и так далее. Он потом в заключительном матче с Грузией (2:2) повздорил с кем-то из соперников, пообещав с ним разобраться после игры. Тот реально был напуган».
Кратковременный срок обучения Адьяма Кузяева в политехническом институте в Душанбе привел к знакомству с будущей супругой и рождению первенца Руслана. Между первым сыном, появившимся на свет в 1987 году, и вторым, Далером, рожденным в 1993 году, прошло всего шесть лет, и произошло огромное количество страшных событий.
Адьяму Кузяеву вместе с семьей пришлось уехать в Россию, хотя у семьи не было ни денег, ни жилплощади. Всему виной гражданская война в Таджикистане.
Россия, как старший брат
Адьям Кузяев переехал в Набережные Челны, как, поначалу, сделал это и Алимжан Рафиков, который играл в ведущей команде города — «Камазе». Кузяеву нашлось место во второй челнинской команде «КАЦ-СКИФ», команде представлявшей одновременно и предприятие КамазАвтоЦентр, и местный филиал института физкультуры. В 1993 году в Челнах родился Далер. Покойный Владимир Ряузов, действующий тренер «Алабуги» Владимир Барышев, руководитель стадиона «Трудовые резервы» Руслан Минабутдинов — состав КАЦ-СКИФ был вполне боевым.
Закончил карьеру в любительской команде «Нефтяник» из Приютово, что в Белебейском районе Башкортостана. Оттуда корни части семейства Кузяевых, в частности, мама Адьяма Кузяева. А в Уфе родилась будущая супруга его первого сына Руслана. Кстати, сам он закончил восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета, и это очередное «место силы» Кузяевых. Средний представитель семейства — добавил к имени еще и отчество, официально став Адьямом Кабировичем, после того как перешел на тренерскую работу в Оренбурге, в мурманском «Севере», где три года под его руководством играл старший сын Руслан, а затем перешел в «Карелию» в Петрозаводске, где в 2012 году дебютировал его младший сын Далер.
Петрозаводск — столица ликвидированной Карело-Финской Советской республики, которая преобразовалась в Республику Карелия, ранее внеся свой косвенный вклад в развитие российского футбола. Там в составе команды под названием «Карелия-Асмарал» дебютировал в 1992 году Сергей Семак, будущий капитан «Рубина».
В Татарстан
Дебютировал Кузяев в составе команды «Карелия» из Петрозаводска, повторяя этой частью карьеры начало футбольного пути другого экс-капитана «Рубина» Сергея Семака, который в Петрозаводске играл в период, когда она носила название «Карелия-Асмарал». В бытность Кузяевых команду переименовали в «Карелию-Дискавери», после 2012-го года пути отца и сына разошлись. Отец Адьям перешел в «Тосно», где поменял на тренерском посту Виктора Демидова, своего бывшего партнера по курган-тюбинскому «Вахшу». В крайний раз эта команда отличилась со знаком минус, проиграв на Кубке Содружества 1998 года московскому «Спартаку» со счетом — 0:19, окончательно дискредитировав идею турнира чемпионов бывших стран СССР.
Под началом Кузяева играл, кстати, казанец Наиль Замалиев, в недавнем прошлом капитан казанского «Сокола».
Сын Далер отправился в Татарстан. В 2013-м году он последовательно провел две тренировки с командой, потом поехал в Австрию, получив по завершении сбора совет: поехать в «Нефтехимик» для дальнейшего развития. Так и произошло, Кузяев полгода отыграл за нижнекамскую команду, но вернуться в Казань не получилось, поскольку Бердыев к тому времени ушел из «Рубина».
С 2014 по 2015 годы Адьям Кузяев тренировал питерское «Динамо», в котором ровно полвека назад, в 1965 году, блистал его дядя Мукаддас Кузяев. В том «Динамо» Кузяев-старший снова сменил Демидова, команда была бедна, еще не будучи выкупленной Борисом Ротенбергом-старшим. Затем Кузяев поработал в Нарве с командой «Транс», где поиграл Руслан Кузяев, после чего с 2018 года вернулся в мурманский «Север».
Переход Далера Кузяева в питерский «Зенит» в 2017 году выглядел абсолютно логичным, как посещение очередного «места силы» данного семейства. А вот отъезд во французский «Гавр» выделил красной нитью 2023 год, как период свершившегося и не свершившегося. Когда 30-летний Далер Кузяев стал «ГАВРошем», его отец с «Севером» делал все, чтобы попасть на Юг, в Сочи, в финальную часть первенства России среди любительских команд. В Сочи, куда перевез питерское «Динамо» Борис Ротенберг-старший, и куда приехал со своей новой командой, казанским «Соколом» Наиль Замалиев. Но соперник по отборочному турниру «Ленинградец» из Ленинградской области, будучи всего лишь дублем главной команды, которая в том сезоне дебютировала в первом дивизионе, опередила мурманских «северян».
В начале нынешнего года, 6 января, Адьям Кузяев справил свое 60-летие, а через два дня, 8 января, по собственному желанию покинул пост спортивного директора «Севера». Зная, что коллеги — команда «Мурман» по хоккею с мячом, также самостоятельно приняла решение не участвовать в стартующем чемпионате России среди команд Суперлиги из-за отсутствия денег, предположим, что за Полярным кругом не все так хорошо с финансами, хотя в завершившемся чемпионате Северо-Западного федерального округа Мурманск финишировал на втором месте. При этом отстав от «Тосно» и опередив «Ленинградец» с «Карелией» — команды, неоднократно упоминавшиеся в контексте истории семейства Кузяевых.
