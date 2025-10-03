Богатые берут: продажи новых легковых автомобилей в Татарстане скакнули вверх

Татарстанские автолюбители активизировали покупки на фоне грядущего подорожания из-за пересмотра ставок утильсбора

Фото: Динар Фатыхов

«Осенью люди стали активнее покупать автомобили. Хотя они и так безумно дорогие. Но после пересмотра с 1 ноября ставок утилизационного сбора автомобили, скорее всего, снова подорожают, поэтому люди берут», — объясняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков причину новой волны ажиотажа. На фоне общего спада в стране продаж новых автомобилей на 25% татарстанский рынок показал с начала года «просадку» только на 13%. Скачок случился в сентябре, когда покупатели «смели» сразу 6 тыс. авто. По итогам года дилеры ожидают спада продаж в стране на 15%, рассчитывая на переток денег с депозитов на авторынок. Подробнее — в материале «Реального времени».

На грани прогнозов

Минпромторг России раскрыл официальные результаты продаж новых автомобилей в стране за 9 месяцев этого года. По сути, они показывают глубину падения российского автопрома, которому почти весь год предрекали крах, кошмар и ужас. Действительно, чего только не происходило за это время. Кто-то пугал дефицитом чипов и автокомпонентов, кто-то боялся ценового демпинга китайских автомобилей, а эксперты критиковали производителей за неудачные конструкции новых марок легковых автомобилей. Так или иначе, но к концу года автопром подъезжает с неоднозначным багажом задач.

По итогам января — сентября 2025 года продажи новых транспортных средств упали на 25%, говорится в сообщении Минпромторга РФ. В стране было реализовано 1 143 369 единиц техники в возрасте до трех лет. Это на 331 237 штук меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Сведения основаны на данных регистраций ЭПТС от АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора ЭПТС).

Самое большое падение произошло в сегменте грузовых автомобилей — минус 56%. Продано 40 317 единиц техники. На первый взгляд, катастрофическая цифра. Но если сравнивать с прогнозами самих производителей на 2025 год, то как будто спад был ожидаем. По крайней мере в мае этого года замгендиректора ПАО «КАМАЗ» Михаил Матасов заявлял, что к концу года российский рынок тяжелых грузовиков упадет до 45–50 тыс. машин. «И это оптимистичный базовый сценарий», — отмечал он, указывая на высокую базу продаж 2024 года, когда было реализовано 130 тыс. единиц грузовой техники. Т.е. спад в грузовом сегменте идет по грани прогнозов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Автобусы не едут

Синхронно с грузовиками «съехали» с дистанции автобусы. Их продажи упали на 45% — до 8072 единиц. В этой нише участники рынка прогнозировали снижения продаж до 11,5 тыс. штук в 2025 году. Эту цифру озвучивал директор департамента маркетинга предприятий ЛиАЗ, ПАЗ и КАВЗ Максим Каров в декабре 2024 года. Тогда он предсказывал падение рынка автобусов на 25—40%. Если в последний квартал года производители автобусной техники не наверстают отставание, то ситуация может оказаться для них драматичнее, чем предполагалось.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нельзя забывать, что грузовая и автобусная техника — это все-таки инвестиционные продукты, отмечают аналитики агентства «Автостат». Большие закупки грузовой техники были сделаны в 2024 году, поэтому ожидать сопоставимых покупок на фоне переформатирования госпрограмм не приходится.

— Наверное, ситуацию можно описать одной фразой — «ух», — так оценивал положение производителей гендиректор автозавода Сергей Когогин в разговоре с РБК, имея в виду «заморозку» российской экономики.

Сейчас автомобили покупают богатые

Умеренное снижение показали продажи легкового и коммерческого транспорта. По данным Минпромторга РФ, реализация легковых машин снизилась на 22% (с 1 143 469 до 890 275 штук), а LVC-техники — на 21% (с 95 762 до 75 457). Хорошая новость в том, что продажи производимых в стране и импортируемых автомобилей идут почти вровень.

50% продаж новых легковых автомобилей приходится на 10 экономически развитых регионов страны, следует из данных Минпромторга. Татарстан занял в нем пятое место, пропустив вперед Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. На республику приходится 5% продаж всей автомобильной техники, за исключением автобусов, следует из рейтинга регионов по продажам транспортных средств.

По итогам января — сентября этого года в республике было продано 41,4 тыс. легковых автомобилей. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Тогда было реализовано 47,9 тыс. автомобилей. При этом выросли продажи легкого коммерческого транспорта — продано 3,46 тыс. единиц против 3,27 тыс. единиц за аналогичный период 2024 года. Продажи грузовиков в Татарстане обвалились с 4,6 тыс. до 1,9 тыс. единиц, а автобусов — с 362 до 279 штук.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Платежеспособность у жителей Татарстана хорошая. Это нормально. Регион стабильно держит долю в 5%. Наверно, он так и останется в лидерах по году. Желание купить автомобиль есть у всех, нереализованный потенциал огромен. Если хотите, то можно сказать, что Татарстан оказался богаче многих регионов, — отметил в разговоре с «Реальным временем» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Действительно, отрыв в показателях продаж от других поволжских регионов заметный. Так, в Самарской области продано 32 тыс. новых легковых автомобилей, вдвое меньше — 1,6 тыс. — коммерческого транспорта, 584 грузовиков и 150 автобусов. Схожая картина в Башкорстане. реализовано 26,5 тыс. легковых автомобилей, 1,57 тыс. коммерческого транспорта, 622 грузовиков и 100 автобусов. В Нижегородской области получше обстановка с продажами грузовиков. Реализовано 800 штук против 3200 за 9 месяцев 2024 года. Продажи легковых автомобилей снизились в пределах 1 тыс.: 25,9 тыс. против 26,6 тыс.

Казанцы берут Lada, Chery и Haval

Покупательская активность идет зигзагами. Заметный скачок продаж легковых автомобилей в Татарстане случился в сентябре. Тогда автолюбители приобрели сразу 6 тыс. штук, что как минимум на 1 тыс. больше обычного. По данным аналитиков «Автостат», за 8 месяцев в республике было продано 35,4 тыс. единиц техники, и глубина спада составляла 26,4%. Иначе говоря, с начала года динамика сбыта в республике шла в русле общей тенденции, но в сентябре произошел разворот в обратную сторону. В итоге спад составил 13%.

Лидером продаж в Татарстане остается марка Lada (данные «Автостат» приводятся за 8 месяцев 2025 года, — прим. ред.). Продано 12 235 автомобилей (минус 25%). Второй по популярности стала китайская Chery — реализовано 3,8 тыс. единиц (минус 19,8%), а третьей внедорожники Haval — реализовано 3743 (минус 36,4%). На десятой позицию опустилась японская Toyota — продано 550 машин, с ростом на 39,4%.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

— Татарстан входит в десятку крупных региональных рынков в стране. Но как только появилась информация об изменении ставок утильсбора, случился ажиотаж. Некоторые стали пересматривать планы по покупке автомобиля в ожидании роста цены. На этом фоне идет переформатирование спроса. Думаем, что в октябре результаты будут лучше, чем в августе и сентябре, — пояснили в пресс-службе агентства «Автостат».

В настоящее время средняя цена нового автомобиля приблизилась к 3 млн рублей.

— Сейчас рынок сложный. Опасаясь очередного подорожания, люди, стали активнее покупать автомобили. Хотя они и так безумно дорогие. И все равно продажи поднялись, так как после пересмотра с 1 ноября ставок утилизационного сбора автомобили снова подорожают, — говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его прогнозу, на этой волне продажи будут поддерживаться в сентябре — октябре, а упадут в январе — феврале. Дилеры «КАН Авто» рассчитывают на подъем в конце года в связи со снижением ставок по депозитам.

Общий спад по итогам года может составить 15%, прогнозирует автодилеры. «Эти результаты только подтверждают наш прогноз о падении рынка на 15% по итогам. Сейчас еще видим кратковременный всплеск в силу информации о повышении утильсбора. И люди стараются купить автомобили до повышения цен, но это не повлияет на общую картину снижения продаж», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе РОАД.