Генконсульство Индии откроют в ноябре

А в рамках бизнес-форума «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» в Казань привезут представителей киноиндустрии

Пока Дамир Натфуллин и Миляуша Айтуганова вспоминали индийское кино, Талия Минуллина признала, что ее эта волна обошла стороной. Фото: Радиф Кашапов

В ноябре в Казани откроется Генеральное консульство Индии, а перед этим, 8—9 октября, в городе пройдет бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность». Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, посетив пресс-завтрак, посвященный фестивалю индийского кино, который приурочили к форуму. Подробнее — в материале «Реального времени».

Пока что индийские фильмы снимают в Коми

Как объяснила Минуллина, даты форума, который пройдет на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева, были озвучены еще год назад. Можно было совместить форум и открытие Генконсульства?

— Да, это было возможно, — ответила руководитель АИР. — Но мы просто рассинхронились по датам, потому что Генконсульство будет открываться где-то в ноябре. Раньше это просто сделать невозможно, потому что есть длинные процедуры согласования.

Помимо деловой программы, в эти дни пройдет, к примеру, лекция от основателя международной организации «Искусство жизни» гуру Шри Шри Рави Шанкара. В КФУ состоится молодежный круглый стол. В Доме дружбы народов Татарстана — дегустация блюд, мастер-классы и концерты. Что касается спорта — ожидается кибертурнир по CS-2 и FIFA и крикет в фиджитал-формате.

И, наконец, 8—10 октября в кинотеатре «Мир» организуют фестиваль индийского кино. Откроют его фильмом «Снежный цветок» режиссера Ганджендры Ахире, причем это российско-индийская картина, снятая в основном в ХМАО. По сюжету пара едет на похороны сына, который жил в Ханты-Мансийске. На показ приедут посол Индии в России Винай Кумар, а также представители индийской киноиндустрии.

Интересно, что это единственный пример такой копродукции, отметила глава «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Также в Казани покажут мелодраму «Миланские разговоры» — о любви режиссера и девушки из семьи священнослужителя, «Портреты» — с зарисовками о борьбе государства против сограждан, комедию об отношениях «Сани Санскари и Тулси Кумари», «Театр — миф реальности» — c обрядами из штата Керала, и историю об адвокате и шутнике «Джолли 3».

«Снежный цветок». Да, это тоже индийское кино. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Вернуть Болливуд!

В целом «Татаркино» проводит Дни индийского кино с 2016 года. Но, отметила Айтуганова, обычно прокатчики обходят Казань стороной. И это при любви как минимум старшего поколения к Индии.

— В последние 20—30 лет индийское кино не было представлено на российском кинополе, — объясняла Айтуганова. — У нас было засилье голливудского кино, хотя Болливуд по количеству фильмов догнал Голливуд.

— Это очень хороший сегодня тренд, что индийское кино возвращается, — указала продюсер. — Понятно, что мы все помним старое индийское кино. Наверное, поколение 60+ помнит эти фильмы, когда во всех сельских клубах, куда приезжала кинопередвижка и ставила индийское кино, был переполнен зал.

— Мы с Миляушой Лябибовной еще подумаем, как показать эти фильмы. Я думаю, это было бы очень популярно, — развил тему ностальгии заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

— Я, как составитель программы, поняла, что я не знаю каких-то звездных людей, на которых сторона Индии мне указывает, что это особый человек, у него статус, за ним нужно закрепить переводчика и машину, — отметила Минуллина.

— Когда я сюда приглашаю арабских актеров, мне говорят, что он стоит столько-то. А я говорю, извините, вас в России не знают, мы не можем вам столько платить, — добавила на тему популярности Айтуганова.

Сейчас кинематограф Индии хочет зайти на рынок России, указала Айтуганова. Минуллина добавила, что группа представителей киноиндустрии специально летит в Россию: сначала в Петербург, затем в Казань, а потом в Москву.

Кстати, кинопрограммы в этих городах различаются: в столицу Татарстана, к примеру, решили не везти кино, в котором героиня сразу же ложится в постель с продюсером. Не поймут у нас такое...

— Наши индийские коллеги, представители киносектора, сказали, что было бы хорошо организовать бизнес-миссию для сценаристов из Индии в Татарстан, показать им древний город Болгар, остров-град Свияжск, природу, наши уникальные места, места слияния рек. Возможно, это навело бы их на какие-то идеи для сценариев, — отметила Минуллина.

Интересно, что могли бы снять представители индийского кино в Болгаре?. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Строим павильоны? Развиваем постпродакшен?

Также глава АИР вспомнила о проблеме малого количества кинопавильонов в России. Айтуганова напомнила, что такие идеи звучали еще до пандемии коронавируса, павильоны предполагали строить под Зеленодольском и в «Казань Экспо».

— Татарстан может стать центром постпродакшена, — указала Айтуганова, вспомнив, например, альметьевскую студию Dalina graphics. — У нас есть много специалистов, о них мы не знаем, они работают на российский и даже голливудский кинематограф. А строительство павильона — очень дорогая история, это миллиарды.

— Это вопрос постановки задач, — отметила Минуллина. — Если мы хотим развивать свое кино — это бюджетные вложения. Если рассматривать кино как коммерческий проект, строительство павильона может окупиться при правильном управлении.

Также Айтуганова поделилась давней мечтой о студии дубляжа. Потому что порой фильмы, которые оказываются неинтересны российским прокатчикам, находят спрос у арабских, турецких коллег.

— Весь арабский мир, весь тюркский мир — они с удовольствием берут наши фильмы, — заметила Айтуганова.

Разумеется, на пресс-завтраке журналисты поинтересовались, что будут есть гости.

— Мы делаем максимально гостеприимную деловую атмосферу, в том числе предлагаем блюда вегетарианской кухни, чтобы человек мог выбрать, — ответила Минуллина. — Потому что к нам приедут и 20 регионов Российской Федерации, которые не вегетарианцы по большей части. Мы должны предоставить всем возможности.

Кстати, сами индийцы выразили готовность провести массовые занятия йогой. Эту идею им предложили развить на следующий год.