Искусственный интеллект и человек — команда или соперники?

В Иннополисе обсудили дефицит технологий и кадров

Фото: Артем Дергунов

Искусственный интеллект — последовательный и логичный виток в развитии технологий, и бояться этого не стоит. По крайней мере, к такому выводу пришли эксперты пленарной сессии пятого форума Digital Innopolis Days в Иннополисе. О замене человека роботом говорить пока рано, заверили они. Более того, даже в условиях быстроразвивающихся нейросетей промышленность ощущает острый дефицит кадров — и в этом смысле пробел нужно восполнять технологиями. Подробнее об автоматизации, кадрах и искусственном интеллекте — в репортаже «Реального времени».

Российский ТЭК ощущает дефицит роботов

Топливо-энергетический комплекс (ТЭК) занимает третье место среди отраслей России по уровню внедрения искусственного интеллекта и роботов. Несмотря на это, технологий все еще недостаточно, заявил замминистра энергетики страны Эдуард Шереметцев.

— Топливо-энергетический комплекс — это базовая отрасль. Мы должны понимать, что это 20% нашего ВВП, высокие проценты экспорта. В 2023 году 21% компаний пользовались технологиями искусственного интеллекта, в 2024 году — уже 30%. К 2028 году не менее 70% компаний будут его использовать. ТЭК занимает третье место в России среди других отраслей экономики по уровню внедрения ИИ, — рассказал он на пленарной сессии пятого форума Digital Innopolis Days в Иннополисе.

По его словам, плотность роботизации по России в среднем составляет от 19 до 29 машин на 10 тыс. работающих людей. При этом в энергетике значение достигает лишь девяти — «а их нужно огромное количество». До 2030 года потребность составляет 6,6 тыс. роботов 17—18 видов.

Одной из причин такого дефицита является большое количество законодательных ограничений — это замедляет внедрение новых технологий. Кроме того, меры поддержки в России существуют лишь для промышленных роботов, а на предприятиях активно используются и сервисные.

— Если мы сейчас добавим поддержку для сервисных роботов, под определение подпадут все пылесосы. Надо как-то их отделить и сделать так, чтобы у сервисных роботов на предприятиях тоже была поддержка. Понятно, что они не имеют большой ценности, в отличие от промышленных, но серьезно экономят финансы, повышают уровень рентабельности и эффективности работы предприятия в целом. Это мировая система учета — только промышленные роботы, — посетовал Шереметцев.

Люди, роботы и дружба

Потребность в новых технологиях имеется, но, к счастью, пока искусственный интеллект не может принимать решения за человека. При этом прогнозировать, как он будет развиваться дальше, бессмысленно, считает директор по развитию искусственного интеллекта компании «Яндекс» Александр Крайнов.

— Чтобы правильно относиться к искусственному интеллекту, нужно заменить это словосочетание на «компьютер». Это, конечно, не то же самое, но показывает, как надо относиться к нейросетям. <…> ИИ — это нормальное, логичное развитие информационных технологий с огромными, постоянно растущими возможностями и вполне понятными ограничениями. Поэтому, как и у любой технологии, эффективность нейросетей зависит от того, насколько хорошо человек ее развивает, — сказал он.

Крайнов уверен, что у человека все еще есть преимущество перед искусственным интеллектом — и это опыт:

— Человек может оперировать какими-то данными, которых не было в обучении искусственного интеллекта или которые мы не можем загрузить туда. В принятии решений для человека часто важно опираться на знания, которые не относятся напрямую к задаче. У него есть должностная инструкция, опыт работы, но, самое главное, человеческий опыт взаимодействия с людьми. Когда к нему приходит другой человек, он на интуитивном уровне понимает, чего можно от него ожидать — это не прописано в инструкциях.

Позиция заменяемости одного другим в корне неправильна, уверен спикер. Нейросети и люди не взаимозаменяемы — «у нас есть две системы, усиливающие друг друга, зачем исключать одну из них?»

Похожее мнение выразил и вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов:

— Как говорят некоторые, искусственный интеллект необходим тем, кому не хватает своего. Но на самом деле к этому нужно относиться критически. Многие из вас, наверное, пользуются в быту платформами искусственного интеллекта. Я, например, пользуюсь тремя — это QWEN, DeepSeek и Perplexity. Очень удобные штуки, но самое главное — никогда не отключать критическое мышление.

Кадров тоже не хватает

Примечательно, что в связке «роботы и люди» дефицитны обе составляющие. И одно как раз связано с другим. Эксперты сессии рассуждали о том, что классическое образование не успевает адаптироваться под постоянно меняющиеся технологии, и, как итог, выпускники вузов не готовы к реальной работе.

— Мы поняли для себя, что наш вуз должен воспитывать новое поколение русских инженеров, которые будут создавать технологическое будущее страны. Я применяю именно слово «воспитывать». Ценность образования заключается не в тех знаниях, которые получает наш студент, а в воспитании и перенимании ценностей, которые необходимы для дальнейшей жизни, — сказал ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Михаил Гордин.

В частности, студенты старших курсов еще до окончания обучения должны идти работать, считает Гордин. Это подготовит их к реальным условиям труда, подарит необходимые навыки, и на момент окончания обучения человек будет готов к «производственным отношениям».

— На сегодняшний день работа в сфере образования — это запаздывающая работа. Мы всегда работаем «по хвосту». Нужно, чтобы ситуация была как в середине прошлого века, когда университетское образование было опережающим и генерировало потенциал, необходимый для развития промышленности, — добавил ректор корпоративного университета «Газпром Нефть» Илья Дементьев.

