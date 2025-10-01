Даку «порол» моменты, Рахимов экспериментировал, а «Зенит» победил

Теперь за выход в плей-офф «Рубину» предстоит бороться с «Ахматом»

Фото: Реальное время

«Рубин» с минимальным счетом уступил в Казани «Зениту» (0:1) в матче 5-го тура группового раунда Кубка России. Единственный мяч был забит еще на 3-й минуте встречи, но хозяева так и не смогли пробить вратаря соперника. Казанцы продлили свою безвыигрышную серию до четырех игр подряд, команда Рашида Рахимова лишь раз победила в сентябре. В чем причина неудач «Рубина» — в материале «Реального времени».

Рахимов продолжил ставить резерв



Давно известная история, что в Кубке России команды в большинстве случаев ставят в состав ближайших резервистов. Рашид Рахимов не исключение. Тренер «Рубина» использует кубковые матчи в качестве обкатки игроков, по тем или иным причинам не попадающих в старт в играх чемпионата. К примеру, ни разу в этом розыгрыше турнира еще не сыграл вратарь Евгений Ставер, а также редко появляется вся тройка центральных защитников.

Оно и понятно, нынешний формат Кубка России дает возможность провести групповой этап вполноги. Для выхода в плей-офф команде необходимо занять первые три места в своей группе. У «Рубина» перед матчем с «Зенитом» ситуация была такая: четыре очка и третья строчка в таблице. Ближайший конкурент в лице «Оренбурга» имел пять баллов, а отстающий «Ахмат» — три. При этом команде Рахимова предстояло сыграть два оставшихся кубковых поединка в Казани.

Реальное время / realnoevremya.ru

Но проигрывать «Зениту» было опасно. В таком случае казанцам будет необходимо победить «Ахмат», который после назначения Станислава Черчесова превратился в неуступчивого соперника. Штаб «Рубина» это обстоятельство не остановило от экспериментов с составом. Снова в воротах появился Артур Нигматуллин, в защите не играл Дмитрий Кабутов, а в центре поля вышел возрастной Олег Иванов в компании с резервистом Маратом Апшацевым. Вся надежда, видимо, была на Мирлинда Даку, который в атаке значился в связке с Дарданом Шабанхаджаем.

«Зенит» забил сразу

«Зенит» начал игру в Казани с забитого гола. Уже на 3-й минуте встречи Арсен Адамов вырезал идеальный пас на голову Лусиано Гонду, и аргентинец переправил мяч в ворота — 0:1. В этой ситуации не лучшим образом сыграл Игор Вуячич, проспавший эпизод с голом форварда гостей. Кстати, для самого нападающего забитый мяч стал первым за последние 10 матчей, так долго в «Зените» Гонду еще не «молчал».

Реальное время / realnoevremya.ru

«Рубину» после такого оставалось только идти вперед. Казанцы дважды подавали угловой, а на 15-й минуте чуть не сравняли. Шабанхаджай нашел в штрафной питерцев Даку, удар которого ногой отразил Евгений Латышонок. Стартовая активность успеха не принесла, и хозяева перешли в позиционные попытки раскачать оборону. Однако едва не пропустили сами: хавбек «Зенита» Александр Ерохин попал в штангу.

В ответ убойный момент упустил Даку. Албанец, считающийся одним из худших в лиге по прессингу в атаке, пошел прессинговать вратаря и вынудил того ошибиться. Латышонок попал в нападающего, но мяч полетел чуть-чуть мимо ворот. Еще раз казанский бомбардир мог отличиться в добавленное арбитром время — голкипер справился.

Семак результатом доволен

Во втором тайме Рахимов принялся выпускать на поле оставшихся игроков стартового состава и недавних новичков. Так, появились Далер Кузяев и Жак Сиве, неплохо проявившие себя в тусклом для казанцев матче с «Локомотивом» (0:1) в чемпионате. Между тем характер встречи не поменялся. «Рубину» приходилось действовать непривычным «первым номером». «Зенит» же, забив, принялся играть на контратаках и опасно выбегал в них при каждом удобном случае.

Реальное время / realnoevremya.ru

Спустя 10 минут со старта второй половины игры Даку не реализовал свой очередной момент, а Александру Соболеву забить помешал защитник «Рубина» Константин Нижегородов, выбивший мяч с ленточки ворот. Далее казанцы продолжили гнуть оборону гостей. «Зенит» выдержал натиск, хотя был на грани. У судей несколько раз появлялся повод назначить 11-метровый в пользу «рубиновых», однако до пенальти дело не дошло. Питерцы в ответ на 83-й минуте могли поставить точку — Нигматуллин вытащил удар Матео Кассьерры.

После игры тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что остался доволен непростой победой над «Рубином». Казанцам нужна была победа, но гости смогли увезти три очка. При этом сами питерцы уже обеспечили себе не просто выход из группы, а гарантировали выход с первого места.

— Были моменты, где чувствовалось много эмоций, заряженности. «Рубину» нужна была победа, мы тоже хотели уехать с положительным результатом и порадовать наших болельщиков. Хорошая победа с точки зрения борьбы и командного духа, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Реальное время / realnoevremya.ru

Впереди — «Ахмат»

Рахимов после финального свистка прямиком отправился к судейской бригаде. Некоторые судейские решения выглядели, действительно, странно. Например, мяч трижды попадал в руку футболистам «Зенита» в своей штрафной, но судьи лишь в одном из них смотрели повтор. Или, к примеру, добавили всего четыре минуты ко второму тайму, хотя остановок и замен в игре было предостаточно.

Впрочем, все это условности. «Рубин» проиграл и осложнил себе задачу выхода в плей-офф. В параллельной встрече «Оренбург» победил в гостях «Ахмат» (1:0) и гарантировал себе проход дальше. Теперь за единственную путевку команде Рахимова предстоит побороться с грозненцами в непростом поединке. Перед очным противостоянием «Рубин» будет иметь преимущество, у казанцев набрано на одно очко больше, а значит, смогут решить задачу, даже при ничейном счете с «Ахматом». Сам Рахимов не считает провалом, если команда не сможет выйти из группы.

— Провалом я это не считаю, это будет неудачей. Что такое провал? Нас что все рвут? У нас в кубке большая ротация. Может все случиться. Провал — это игра без шансов, здесь я этого не вижу. В Оренбурге мы с 25-й минуты играли в меньшинстве и могли выиграть, Сиве мог забить в конце. Безнадежности нет. Есть еще одна игра, будем к ней готовиться. Проблема в том, что она опять будет через два дня на третий, — сказал Рахимов.

Реальное время / realnoevremya.ru

В этом, действительно, есть проблема. «Рубин» не побеждает четвертый матч подряд, в сентябре команда выиграла всего один раз. С приходом новичков легче, увы, не стало. Впереди казанцев ждет еще три домашних поединка. И в этом кроется основная выгода для «Рубина» в борьбе за плей-офф Кубка России, хоть и придется играть через два дня на третий.

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1, 0:0)

Гол:

0:1 — 3, Гонду (Адамов)

Следующий матч «Рубин» проведет 4 октября в Казани с «Крыльями Советов» в 15:15 по московскому времени. Подготовку к игре чемпионата команда начнет уже в среду, футболисты не получат отдыха после поражения от «Зенита».