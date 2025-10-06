Жизнь после СВО: Татарстан предложил уравнять поддержку ветеранов боевых действий

Разница в соцгарантиях для участников СВО между регионами исчезнет, если льготы перенесут на федеральный уровень

Фото: Максим Платонов

«Некоторые меры не имеют общефедерального уровня, поэтому мы предложили вывести их [на уровень федерального бюджета], ведь все регионы разные», — сообщила «Реальному времени» вице-премьер РТ Лейла Фазлеева о предложении Татарстана уравнять поддержку ветеранов боевых действий в стране. В Москве прошло расширенное заседание комиссии Государственного совета РФ, посвященное социальным гарантиям для участников СВО и их семей. Сейчас такую поддержку оказывают на местах за счет бюджетов, а их возможности сильно разнятся в пределах страны.

Приравнять к ветеранам Великой Отечественной войны

«Уже сегодня мы должны быть готовыми к тому, что ребят, которые будут возвращаться домой, станет больше», — считает помощник президента России Алексей Дюмин, объясняя необходимость преобразования системы поддержки ветеранов боевых действий.

Тему обсудили с членами комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий, детально оценив эффективность федеральных и региональных льгот. То, что это не проходное мероприятие, указывал представительный состав — тут был первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава социального блока Татьяна Голикова, статс-секретарь Минобороны Анна Цивилева. В зале можно было увидеть губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и главу Бурятии Алексея Цыденова.

«Уже сегодня мы должны быть готовыми к тому, что ребят, которые будут возвращаться домой, станет больше», — считает помощник президента России Алексей Дюмин. взято с сайта kremlin.ru

Главный вопрос — какие социальные льготы ввести в ранг постоянно действующих, ведь до сих пор официально не заявлялось, что они будут бессрочными. Изначально помощь семьям участников СВО по умолчанию воспринималась как временная поддержка. Пока глава семейства служит в зоне спецоперации, его дети получают бесплатное питание в школе и детском саду, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, посещать культурно-просветительские мероприятия. Но как долго эти льготы будут доступны?

— Наш долг — в полной мере обеспечить их вниманием и заботой. И не разово, а на постоянной основе. Так же, как это делается по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны, — сообщил Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета, фактически предложив уравнять участников СВО с ветеранами ВОВ.

«Остаются вопросы, как системные, так и локальные»

Для ветеранов боевых действий может быть установлен большой набор социальных льгот, финансируемых за счет федерального бюджета. Пока этого нет, социальная помощь оказывается за счет небогатых местных бюджетов. По словам Дюмина, для поддержки ветеранов СВО и их родных сделано многое, «но остаются вопросы, как системные, так и локальные».

В чем суть системных вопросов, не уточнялось. Возможно, речь идет о том, что финансовые возможности муниципалитетов сильно разнятся. Исходя из возможностей бюджета, местные власти сами решают, какие льготы «потянут», а какие — нет. Поэтому социальный набор у ветеранов разный — кто–то может получить сверху 1 млн рублей, а кто-то — дрова, сено и зерно для откорма домашнего скота. По словам собеседников «Реального времени», в базовый минимум большинства муниципалитетов входит немного социальных услуг, например бесплатное питание для детей участников СВО.

Для ветеранов боевых действий может быть установлен большой набор социальных льгот, финансируемых за счет федерального бюджета. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Единый пакет для ветеранов СВО

Необходимость унифицировать социальные гарантии уже назрела. «Мы сформулировали более 40 проектов поручений президента, которые поступили из регионов, федеральных органов власти, фонда «Защитники Отечества», от экспертов», — сообщил глава Астраханской области Бабушкин. По его словам, комиссия по поручению Путина завершает работу над стандартизацией региональных мер поддержки.

— Некоторые меры не имеют общефедерального уровня, поэтому мы предложили вывести их [на уровень федерального бюджета], ведь все регионы разные, — сообщила «Реальному времени» вице-премьер РТ Лейла Фазлеева о предложении Татарстана уравнять поддержку ветеранов боевых действий в стране.

В настоящее время проект нормативно-правового акта уже готов.

«Некоторые меры не имеют общефедерального уровня, поэтому мы предложили вывести их [на уровень федерального бюджета]», — сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ и главу фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву волнует вопрос индексации выплаты ветеранам боевых действий. Сейчас ее размер составляет 4,5 тысячи рублей. Но эта мера требует согласования с Минфином и профильными федеральными органами исполнительной власти, пояснила она. Итоговую модель социальной поддержки ветеранов боевых действий, возможно, огласят на расширенном заседании Госсовета РФ под руководством президента Владимира Путина, которое пройдет после 20 октября, сообщил Алексей Дюмин.

Если глава района служил в армии, то помощь — от души

Расхождения в мерах поддержки между муниципалитетами заметные, подтверждают собеседники «Реального времени». «Если cравнить с Казанью и Челнами, то конкурировать с ними невозможно. Потому что доходная часть нашего бюджета очень низкая. Все, что в наших силах, — обеспечить дровами, сеном и зерном для содержания домашнего скота», — рассказали в одном из аграрных районов Татарстана. Здесь нет крупных промышленных предприятий или агрохолдингов. Несмотря на это, местные власти создали специальный фонд, куда поступают благотворительные средства на закупку техники и гуманитарной помощи для бойцов СВО, а также на ремонт кровли и водопровода в домах их семей.

— Если глава района сам проходил службу в армии или выезжает за «ленточку», то помощь бойцам идет от души, — рассказывает Эдуард Ягафаров, председатель Союза десантников Мензелинска, избранный недавно депутатом местного Совета.

«Если глава района сам проходил службу в армии или выезжает за «ленточку», то помощь бойцам идет от души», — рассказывает Эдуард Ягафаров, председатель Союза десантников Мензелинска. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, в Мензелинске тоже небогато, но глава регулярно отправляет гуманитарную помощь бойцам СВО. В Мензелинске градообразующим является предприятие по розливу минеральной воды, а большая часть населения работает на животноводческом комплексе «Камский бекон» в поселке Коноваловка.

По словам собеседников «Реального времени», сельские районы при всем желании не могут самостоятельно оказать ту помощь, что была бы сопоставима с поддержкой в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Было бы несправедливо оставлять это неравенство, считают они.



Три задачи для Расима Баксикова

«Пока местные бюджеты справляются с нагрузкой. Но когда начнется большой поток возвращающихся с фронта, то могут быть сложности», — отметил глава Союза десантников РТ и председатель координационного совета гуманитарных организаций Казани Юрий Суворов. По его словам, социальные льготы — это малая часть проблем, которые ожидают тех, кто вернется с передовой.

Во-первых, нужно гарантировать трудоустройство с достойной заработной платой. «Боец, который зарабатывал на фронте по 200 тысяч рублей в месяц, вряд ли согласится работать за 30—40 тысяч, минимум — 70—80 тысяч. Насколько знаю, такая работа по созданию высокопроизводительных рабочих мест проводится среди депутатского корпуса, идут перестановки в правительстве РТ. Герой России Расим Баксиков назначен заместителем министра труда и занятости, ему однозначно придется решать эти вопросы», — отметил Суворов.

«Герой России Расим Баксиков (на фото) назначен заместителем министра труда и занятости, ему однозначно придется решать эти вопросы», — отметил Суворов. взято с сайта Госсовета РТ

По его словам, ветераны СВО периодически сталкиваются с трудностями по возвращении на свое рабочее место. «Буквально на днях обратился боец-контрактник, демобилизованный по военной травме. Третий месяц не может трудоустроиться на прежнее место. Всеми правдами и неправдами от него открещиваются. В отличие от мобилизованного, за которым гарантированно сохраняется рабочее место, контрактнику сложнее. По законодательству за ним также должны сохранить рабочее место, а по факту происходит саботаж. Работодатели отказываются принимать его на работу», — рассказал Юрий Суворов. При этом он не уверен, что с подобным противодействием не столкнутся и мобилизованные бойцы. «Нужно как-то закрепить гарантии трудоустройства фронтовиков. На этом направлении работы непочатый край», — указал он.

Во-вторых, как считает глава Союза десантников РТ, ветеранов нужно обеспечить комфортным жильем, вне зависимости от того, есть у них инвалидность или нет. Насколько востребованной окажется программа социальной ипотеки среди ветеранов СВО, он пока затруднился сказать. В-третьих, по его словам, необходимо установить единые по стране налоговые льготы. «Они брошены на местные бюджеты, на усмотрение глав. Поэтому надо вывести на федеральный уровень. У нас есть не только участники СВО, но и участники боевых действий в Чечне. Где-то в регионах могут позволить дисконт на налог, у нас — нет. Это очень старая тема, очень больной вопрос, поэтому пора выводить на федеральный уровень», — заметил он.

Во-вторых, как считает глава Союза десантников РТ, ветеранов нужно обеспечить комфортным жильем, вне зависимости от того, есть у них инвалидность или нет. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Есть разница и в социальном обеспечении мобилизованного и контрактника. «Те, кто заключил контракт, при выезде из зоны боевых действий теряют зарплату. Им самим приходится оплачивать лечение — в месяц уходит 30—40 тысяч рублей, рассказал Суворов. «У мобилизованного зарплата также составляет 200 тысяч рублей и сохраняется вне зависимости от того, воюет или проходит лечение. Хорошо, что нет проблем с протезами. Ребята сами могут выбрать подходящий аппарат и клинику, которая их устанавливает», — добавил он.

Жизнь после СВО для многих уже наступила, для остальных она начнется после победы, рассуждает глава Союза десантников РТ. «Этим людям важно понимать, что они выполнили свой долг и общество им благодарно. Пожалуй, это важнее льгот и субсидий», — заключил Юрий Суворов.