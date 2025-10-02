В Казани обсудили мифотворчество и пропавшие работы художников Татарстана

В городе около полусотни скульптур мифических существ, а Зилантов — целых три

В Казани любят крылатых - например, этих хранителей мы встречаем у «Чаши». Фото: Реальное время

Продвигая выставку Альфиза Сабирова «Тау», в Галерее современного искусства ГМИИ РТ придумали немало событий: от конкурса на создание новых мифов до лекций про «хтонических чудищ подгорья». Здесь также провели круглый стол на тему «Мифологическая линия в современной скульптуре». Беседа вышла за рамки культурологической: эксперты задавались вопросом: а куда, собственно, исчезают некоторые работы, выставленные в городском пространстве?

Как Метшин консультировал Альфиза Сабирова

В социальных сетях Альфиз Сабиров рассказывал, что история с Зилантом началась на выставке «Урман. Мифическая земля» в галерее ES gallery Элины Сафаровой, где среди работ был и этот дракон. В начале 2025-го Сабиров начал работать над скульптурой для ее установки в начале улицы Миславского, которая теперь еще и называется «Переулок Зилант». Ранее он публиковал загадочные сообщения о некоем «Зиланте хранящем»: «Предположительно 1208—1300 гг. Из коллекции «Национального музея Китая». Пофантазировали».

Как объяснил «Реальному времени» художник-скульптор, дракона он создавал, постоянно находясь на связи с мэром Казани Ильсуром Метшиным, которому озвучивал свои идеи для одобрения. В частности, автор решил, что его Зилант, которого, кстати, отливали в Китае, не должен быть каким-то старым драконом — он должен выглядеть молодым, энергичным, всегда готовым к взлету:

— Это Зилант, который готов защищать Казань. Помимо известных мифов, я добавил еще и несколько своих, — объяснил Сабиров.

Ильсур Метшин и Альфиз Сабиров представили Рустаму Минниханову новый образ Зиланта. взято с сайта kzn.ru

Готовится новая книга о мифах татар

У пермского художника в ГСИ эстафету перехватил Ильназ Фазлутдинов, заместитель декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций по воспитательной и социальной работе. Вместе со своим научным руководителем Ильсеяр Закировой он для серии «Мифы от и до. Россия» издательства «Миф» подготовил книгу «Мифы татар. От верховных Тенгри и Кудай до Сабантуя и проводов льда». Причем идея исходила от москвичей. Выход книги ожидается в ноябре — начале декабря.

— В книге я отвечал, скорее, за упаковку, за правильное донесение, за язык, тот, который будет доступен широкому кругу читателей. А материал собран Ильсеяр Гамиловной и сотрудниками ИЯЛИ, — пояснил Фазлутдинов. — Наша местная наука в каком-то смысле очень локальная, ее нужно доносить до всех регионов и до всех народов России. Я думаю, в этом плане такие издания играют очень большую роль.

Это издание не академическое. Для ученых еще в 2008—2011 годах заведующий отделом народного творчества Института языка, литературы и искусства Академии наук РТ Фатих Урманчеев подготовил трехтомник на татарском языке «Татарская мифология: Энциклопедический словарь», напомнила заведующая Центром искусствоведения ИЯЛИ Рауза Султанова.

Фазлутдинов отметил, что в книгу вошли не только знакомые жителю Поволжья образы, но и такие специфические, как «духи льда», поскольку изучались материалы из Сибири, Башкортостана, Татарстана, Урала. Для того, чтобы книгу проиллюстрировать, он объездил Казань в поисках мифологических скульптур. О съемках некоторых из них приходилось договариваться с владельцами частных подворий. В итоге, подсчитал Фазлутдинов, в Казани находится около 40-50 скульптур, связанных с мифами.

Цифра, надо сказать, поразила присутствовавших. Неужели так много! Но сюда входят и фигурки в «Туган авылым», и «Су анасы» Игоря Башмакова на Баумана. И вызывавшие в свое время яростные споры работы Даши Намдакова у «Чаши».

И это тоже Шурале. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Почему не двигается Хоррият?

В этом же списке — птица Хоррият на стеле у Национальной библиотеки РТ. Ведущий научный сотрудник Центра искусствоведения Ольга Улемнова напомнила, что раньше эта работа Кадима Замитова была подвижной.

— Это кинетическая скульптура, первая и единственная, кажется, в Казани. А сейчас она замерла, — отметила Улемнова, указав, что в целом мифы в скульптурах начали проявляться в постсоветское время, потому что раньше этот вид искусства был связан с гражданственностью, патриотикой. Очень много мифологии в селах: к примеру, в Малых Ширданах Зеленодольского района местный самоучка создал целый парк.

Основу заложил Ильдар Ханов с дебютной работой в Челнах «Родина-мать» 1975 года, воплотив по-своему птицу Феникс и традиции мегалитов, напомнила Султанова.

— Есть линия развития, когда художники интерпретируют мифы по-своему, — отметила она в комментарии «Реальному времени». — Это может быть древнегреческая, иранская, китайская мифология. С другой стороны — само творчество, искусство мифологично. Настоящее искусство — это мифотворчество.

По ее словам, Альфия Ильясова, Хамза Шарипов, Ильгизар Хасанов, Ильдар Ханов всегда занимались мифотворчеством, синтезируя традиции, школы, приемы, личные воспоминания.

— Их работы — фантазия художника, которая отсылает к древним архетипам. У Альфиза также происходит интеллектуальная игра с формами. Он специально деформирует работы, неправильно передает анатомию, тем самым рождая на основе мифологических образов другие.

«Родина-мать» в Набережных Челнах. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Искусствоведы при этом напомнили, что не только обездвиженным «Хорриятом» ограничиваются проблемы с памятниками, иногда они просто исчезают. Долгое время в Казанском Кремле можно было увидеть выставку симпозиума по скульптуре «Мелодия камня». Работы Тагира Субханкулова и Асии Миннуллиной куда-то исчезли. Миннуллина, к слову, автор композиции «Загадки Шурале» у старого здания театра Камала.

— Мы говорим, что у нас нет садово-парковой скульптуры. Но мы даже то, что есть, не сохраняем, — отмечает Султанова, указав, что круглые столы в ГСИ на такие темы нужно проводить чаще, приглашая и властные структуры, и предпринимателей.

А это Зилант Губайдуллина. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В этом плане вспоминается история первого Зиланта Марата Губайдуллина. В 2023 году его оригинал выставили на продажу. Тогда семья художника пояснила, что над входом на станцию метро «Кремлевская» стоит копия скульптуры.

Все потому, что установленного в 2005-м Зиланта сломали фанаты «Спартака». Губайдуллин его отреставрировал и забрал в мастерскую, а у метро поставил копию. Оригинал теперь находится у крыльца головного офиса ГК Fix на улице Тельмана.