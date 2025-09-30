В Доме татарской книги показали, как писатели жили в эвакуации

В городе открылась выставка «Литературный тыл: Казань», дополненная виртуальным блоком

В Доме татарской книги воссоздали кабинет писатели эпохи 1940-х. Фото: Радиф Кашапов

В Доме татарской книги открылась выставка «Литературный тыл: Казань». Часть экспозиции будет представлена в виртуальном формате, в ее создании поучаствовали 10 музеев России. Тема выставки в филиале Национального музея РТ — истории советских писателей, которые были эвакуированы в республику в годы Великой Отечественной войны. Известно, что в это время Казань была одним из центров науки и промышленности. Но в тени остается тема искусства, а особенно — взаимоотношений русскоязычных и татароязычных писателей.

Где работали, жили и к кому ходили в гости эвакуированные писатели

Казанским штабом культуры стал Дом печати, где расположились 24 организации, в их числе типография «Правды» и редакция «Пионерской правды». Негласным лидером стал писатель и журналист Владимир Бахметьев, который жил в Казани на ул. Островского, 9. Эвакуированные писатели в городе не просто жили, но и творили, проводили литературно-музыкальные вечера, их произведения переводили на татарский и на русский языки. В это время печатали книги, завязывалась дружба между литераторами.

К примеру, в здании Дома татарской книги жили два примечательных писателя. Сергей Мстиславский — бывший эсер, участник литгруппировки «Скифы», руководитель семинара Литературного института, написавший биографию Николая Баумана и яро критиковавший Пришвина. Как комиссар Петроградского Совета, он участвовал в аресте Николая II и его семьи. В Казани собирал материал для романа об Иване Грозном и посещал нынешний Национальный музей, а умер в в 1943-м в Иркутске.

Центром стал Дом печати. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Второй писатель — Вилли Бредель, президент Берлинской академии искусств, вице-президент Общества германо-советской дружбы. Из Германии он эмигрировал в Чехословакию, а потом в Советский Союз, воевал в Испании. В его романах доминирует антифашистская тема, а также есть исторические романы.

В квартиру Шарифа Камала, который здесь обитал, приходил в гости Александр Фадеев, тогда — секретарь Союза писателей СССР, вскоре — главный редактор «Литературной газеты». Сам Камал скончался в своей квартире 22 декабря 1942 года. О встрече двух прозаиков сохранился черновик письма дочери Камала.

Представление о вечерах дает программка 1944 года. Поет Фахри Насретдинов, на баяне играет Рукия Ибрагимова, театр Камала показывает отрывки из «Собаки на сене» и «Ходжа Насретдина». Русские народные песни соседствуют с оперными ариями, татарской народной классикой и башкирскими танцами.

Книга 1944 года. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Последний прижизненный сборник Джалиля

Что касается книг, то на выставке можно увидеть «Письма из окопа». «Татгосиздат» выпустил небольшой сборник Мусы Джалиля в начале 1944 года, когда судьба плененного поэта была неизвестна. Следующие его книги выйдут уже в 1955-м.

Или сборник «За родину», который редактируют Лев Ошанин и Кави Наджми. «Кровь за кровь», где также вперемешку идут разные авторы — сам просившийся на фронт Адель Кутуй, Николай Асеев, Нур Баян, Бруно Зернит (бывший работник льнокомбината, а тогда — редакции газеты «Советская Татария»). Есть занятное исследование «Габдулла Тукай — патриот» Якуба Агишева: «Страна Тукая была, есть и остается страной героев. И эта страна, замечательные люди в этой стране не могут не победить — мы победим!»

Некоторые известные личности приезжали в Казань буквально на день, например Анна Ахматова, которая ехала в Ташкент, сохранились воспоминания Чуковского.

Один из писателей в ТАССР в то время — великий Александр Твардовский. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В одном из углов воссоздан рабочий кабинет Союза писателей в Доме печати с акцентом на лампу Кави Наджми и книгой «Татары — герои Великой Отечественной войны» 1943 года.

Отдельным блоком на выставке идет Чистополь, который строит музейную идентичность на теме эвакуации, в городе даже открывают Дом Живаго. При этом, отмечает директор филиала Нацмузея Айдар Шайхин, такие писатели, как Пастернак, Федин, Исаковский, Твардовский и другие, регулярно приезжали в Казань.

В целом это удивительное время, которое объединило очень разных прозаиков и поэтов. Стоит вспомнить, насколько разными были судьбы того же Пастернака и Федина, которые были друзьями, но вскоре автор «Молодой гвардии» стал одним из главных судей «Доктора Живаго».

Что пели и танцевали в 1944-м. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Добро пожаловать в интернет

В нашем городе жила и поэтесса, переводчица Маргарита Алигер, у которой есть цикл «Из казанских тетрадей». Но материалов на эту тему у Нацмузея нет, как и по Демьяну Бедному. Поэтому в ходе подготовки к выставке было решено, что у нее будет и виртуальная часть, из материалов, которые предоставили музей К.А. Федина, дом-музей Марины Цветаевой, Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник, Рыбинский музей-заповедник, Литературно-мемориальный музей А.А. Фадеева, Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Литературный музей Степана Щипачева.

В формате лонгрида можно увидеть истории о писателях с фотографиями городов и домов, где они жили и работали. Здесь же представлены письма, открытки, книги, черновики и рукописи Марины Цветаевой, Льва Ошанина, Константина Федина, Константина Тренева, Леонида Леонова, Александра Фадеева, Бориса Пастернака, Ильи Сельвинского.

Идея выставки пришла генеральному директору Национального музея РТ Алисе Вяткиной во время общения с Дмитрием Баком, директором Государственного литературного музея. Так что, вероятно, это первый пример такого масштабного сотрудничества русских и татарских литмузеев.

По традиции пока работает выставка (до 10 декабря) в музее пройдут литературные встречи и открытые чтения, будут организованы экскурсии.