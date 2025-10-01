Новый призыв, цифровой рубль и кредитные каникулы для бизнеса

Новые законы и правила, которые вступят в силу с октября 2025 года

Фото: Реальное время

Сегодня в России стартует осенний призыв, который, возможно, станет последней сезонной кампанией — Госдума готовится принять закон о круглогодичном призыве на военную службу. Малый и средний бизнес, а также самозанятые получили право брать кредитные каникулы на полгода — соответствующий закон подписал Владимир Путин. Микрокредитным организациям снова разрешили выдавать ипотеку, однако при условии, что они государственные. Об этих и других важных изменениях в законах для бизнеса и граждан, которые вступили в силу в октябре, — в обзоре «Реального времени».

Льготы по НДС

Для отдельных категорий бизнеса с 1 октября в России начинают предоставлять дополнительные льготы по НДС. Речь идет об организациях общественного питания, отелях и гостиницах, импортерах медицинских товаров, импортерах и производителях воздушных судов, в том числе беспилотников, и других. В частности, для общепита с октября будет увеличен максимальный лимит по доходам, который позволяет им применять освобождение по НДС. Есть условие — льгота положена, если за предыдущий год удельный вес доходов от услуг составляет не менее 70%, а зарплата персонала не ниже уровня среднемесячной отраслевой зарплаты в регионе.

Предоставлено пресс-службой ресторана «Горыныч»

Переход на цифровой рубль

В России с этого месяца в тестовом режиме началась реализация проекта по использованию цифрового рубля для некоторых социальных выплат. Россияне, добровольно изъявившие такое желание и подавшие заявления, начнут получать пенсии по старости и инвалидности, а также пособия беременным женщинам и матерям с маленькими детьми в новой форме денег.

Со следующего года цифровой рубль планируют внедрить во все федеральные выплаты, в том числе пенсии и пособия, а также зарплаты бюджетников и стипендии. Ожидается, что в 2027 году новую систему распространят на региональные бюджеты и внебюджетные фонды. Авторы инициативы подчеркивают, что цифровой рубль — дело добровольное, выбрать форму получения своих выплат можно самостоятельно — на банковскую карту, наличными или цифровыми рублями.

Для граждан цифровой рубль равен обычному. Он будет храниться в специальном кошельке в Центробанке РФ. Управлять им можно онлайн через мобильное приложение банка. В личном кабинете появится новый счет. Переводы будут осуществляться без комиссии.

Кредитные каникулы для самозанятых и МСП

С сегодняшнего дня самозанятые и представители малого и среднего бизнеса могут оформить кредитные каникулы сроком до шести месяцев один раз в пять лет. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Мера распространяется на все виды кредитов, даже льготные и выданные по госпрограммам поддержки МСП. Воспользоваться отсрочкой смогут компании из любых отраслей, при этом не требуется соблюдать условие о снижении выручки. Каникулы будут доступны по договорам, заключенным не ранее 1 марта 2024 года.

Заемщикам, которые находятся в процессе банкротства или ликвидации, а также имеющим задолженность, превышающую 30 дней, отсрочку не предоставят. Также кредитные каникулы не положены компаниям, где 25% принадлежат крупным компаниям или госструктурам.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Осенний призыв

В России стартовала, возможно, последняя осенняя призывная кампания — в дальнейшем Госдума планирует принять закон о круглогодичном призыве на военную службу. Пока же текущий призыв по традиции завершится 31 декабря. Новобранцев начнут отправлять со сборных пунктов на службу уже 15 октября.

В Генштабе ВС РФ подчеркивают, что срочников не привлекают к выполнению задач СВО. Одни призывники будут направлены в учебные подразделения с целью освоить военные специальности и научиться работать с современной военной техникой, другие — распределены в воинские части. Минимальный возраст для призыва — 18 лет, максимальный, напомним, был увеличен в прошлом году с 27 до 30 лет. Срок срочной службы по-прежнему составит один год. По закону призывник обязан явиться в военкомат в течение 20 дней после того, как получит повестку в бумажном или электронном виде.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Микрокредитные организации смогут выдавать ипотеку

Микрокредитные организации получили разрешение выдавать ипотечные кредиты. Но с условием, что компании полностью принадлежат региональным властям и действуют в рамках госпрограмм по обеспечению жильем граждан, а также по другим программам поддержки. Регион может учредить только одну такую организацию. Перечень этих микрокредитных компаний будет опубликован на официальном сайте Банка России, который сможет устанавливать дополнительные требования для них. Раньше при региональных властях уже действовали специальные кредитные организации, через которые выдавалась ипотека, но впоследствии их лишили такого права, объяснив это необходимостью снизить риски на рынке жилищного кредитования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Честный знак» дошел до стройматериалов и косметики

С 1 октября начался первый этап обязательной маркировки стройматериалов. В частности, к ним относится гипс, цемент, сухие строительные смеси, которые продают в упаковках. Все участники рынка обязаны будут подключиться к системе «Честный знак».

Маркировка теперь понадобится еще нескольким категориям товаров. Речь идет о косметике, бытовой химии и товарах личной гигиены. Через систему проверки качества будут проходить средства для макияжа, ухода за кожей, маникюра и зубная паста. Также маркировка станет обязательной для спортивного питания.

Реальное время / realnoevremya.ru

Зарплаты и пенсии вырастут

Сегодня в России проводят индексацию окладов ряда категорий работников. Размер повышения составит 7,6%. Таким образом повысится зарплата военнослужащих (по контракту и призыву); сотрудников МВД, Нацгвардии, таможни, Федеральной противопожарной службы, органов исполнения наказаний и других ведомств; гражданского персонала воинских частей. Вырастут и пенсии военнослужащих всех категорий — от уволенных по выслуге до членов семей погибших.

Кроме того, повышение оклада на 7,6% ожидает и работников федеральных медицинских, научных, образовательных, культурных и социальных учреждений, а также архивов и госорганов. Однако индексация не касается региональных и муниципальных организаций, здесь все решают местные власти.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

QR-код пенсионерам

С 1 октября 2025 года статус пенсионера можно подтвердить при помощи QR-кода, который формируется в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в приложении. Этот QR-код будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажное удостоверение. Для получения льгот и подтверждения своего статуса достаточно предъявить его на смартфоне или на бумаге.

Для того чтобы получить QR-код пенсионного удостоверения, необходимо войти в личный кабинет на «Госуслугах». Найти раздел «Пенсии и пособия». Запросить электронный документ. После этого сформируется QR-код, который можно будет загрузить на устройство в виде PDF-документа или сохранить скриншот.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

О мошенниках можно будет сообщать через приложение

С октября крупные банки обязаны расширить функционал своих приложений. В частности, их обяжут обеспечивать клиентам возможность сообщать через мобильные приложения о мошенническом переводе. Как подчеркивают в Банке России, такая система сделает связь клиента с банком более удобной и быстрой. Клиент банка, который столкнулся с мошенничеством, сможет получить электронную справку для подачи заявления в полицию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, все банки теперь обязаны принимать обращения от граждан, которые с помощью токенизированных карт перевели злоумышленникам деньги через банкомат, и неважно, является пострадавший клиентом этого банка или другого. Токенизированная карта — это карта, чьи конфиденциальные данные (номер, срок действия, CVV-код) заменены на уникальный цифровой код — токен.