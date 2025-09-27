Гид по улице Миславского: дядя Харитонов и «Серебряный кабак»

Прогулка по улице Казанской, часть 1-я

Улица Миславского в 1930-е годы. Фото: взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

На этой неделе исполком Казани переименовал начало улицы Миславского в переулок Зилант, установив в его обновленном сквере скульптуру дракона, которого создал пермский художник Альфиз Сабиров. Это одна из старейших улиц Казани еще ханского периода. Что еще из достопримечательностей здесь расположено?

Название улицы Миславского

Об этой улице в центре Казани мы вспомнили еще и в связи с выходом новой книги Алексея Клочкова, в которой он называет Миславского «старейшей из сохранившихся», указывая, что, вероятно, здесь еще в эпоху Казанского ханства проходила дорога. С 1579 года она вела к Казанскому Богородицкому монастырю, а потом называлась улицей Казанской Богородицы или просто Казанской.

В мае 1929 года ее переименовали в честь советского медика Николая Миславского, который скончался в декабре 1928-го. Родился Миславский на Урале, закончил наш университет, где с 1891 года был профессором медицины, как и его отец Александр Андреевич. Обоих причисляли к основателям казанской школы физиологов.

Сын медика Александр Николаевич Миславский после учебы в Казани работал в Германии, но потом вернулся в альма-матер, став завкафедрой гистологии университета. Был деканом медицинского факультета, занимался изучением функции почек и поджелудочной железы, в итоге став ведущим нейрогистологом СССР. Работал заместителем директора по научно-учебной работе Казанского медицинского института.

Дом Каменева. скриншот с сайта Гугл.карты

Дом Каменевых (Миславского, 1)

Начинается улица с пересечения с Кремлевской, с которой можно спуститься на Миславского по лестнице. Обычно пишут, что Дом Каменевых проектировал сам Василий Кафтырев в 1744 году. Однако будущему составителю генплана города тогда было около 14 лет, а в Казань он приехал в 1967-м и построил дом Чекмарева — Каменева на Карла Маркса, 15.

Жил в этом здании Петр Каменев — купец, президент губернского магистрата и городской голова. Известно, что здесь проживал поэт Гаврила Петрович Державин и, помимо творчества, занимался купеческими и общественными делами, был бургомистром городового магистрата. Здесь было 11 лавок, а также складские помещения. Позднее домом владел сын Евгения Боратынского.

С середины XIX века дом принадлежал семье Николая Боратынского — сыну поэта Евгения Боратынского. Также им владели Болдыревы. И как раз в это время здесь жил Николай Миславский. В доме располагалась гостиница «Гамбург» Батурина, а также в доме вел прием венеролог. В советское время в нижней части здания работала популярная среди студентов пельменная.

В 2022-м здание начали реставрировать, закончили в июле этого года. Здесь работают управление кадровой политики и управление информационных технологий и связи исполкома Казани. В холле можно увидеть, что было найдено в ходе работ, к примеру гвозди и мензурки.

Типографию в этому году обновили. предоставлено администрацией Вахитовского и Приволжского районов

Типография Ивана Харитонова (Миславского, 4)

Дом первой половины XIX века дважды перестраивали: в 1874 и 1908 годах. После здесь разместилась типография Ивана Николаевича Харитонова, начавшая работу еще в 1896-м в здании Александровского пассажа. Печатала книги не только на русском, но и на татарском. Здесь выходили такие известные газеты и журналы, как «Йолдыз», «Кояш», «Азат хатын», «Ялт-Йолт», «Аң», в которых публиковались все видные деятели науки и культуры, начиная с Габдуллы Тукая, который увековечил Харитонова в стихотворении о букваре: «По-да-рок, — чуть прерывисто, раздельно, по слогам. — От дя-ди Харитонова», — читает мальчуган».

Харитонов начинал учеником наборщика, работал в типографии Казанского университета, Казанском губернском правлении типографии, управлял типографией Г.М. Вячеслава, постиг все тонкости этой сферы, от гальванопластики до переплетного дела. Он создавал свои татарские шрифты, многие из которых, к примеру, использовал драматург Галиаскар Камал.

С Харитоновым сотрудничали издательства «Гасыр», «Магариф», «Сабах», «Юл», «Миллят». А вот Фатих Амирхан однажды раскритиковал его за издание Корана с ошибкой. Предположим, что и газета «Кояш», которая напечатала его критическую ошибку, вышла в типографии.

В 1916 году Харитонов типографию продал, вместе с типографией «Умид» она перешла к издательству «Сабах». В советское время здесь работал «Татполиграф».

Территория дома на Миславского, 6. скриншот с сайта Гугл.карты

«Серебряный кабак» (Миславского, 6)

Далее на улице становится попросторнее, поскольку на месте старинного здания теперь парковка — прежнее строение называли домом Батурина. А вот за типографией стоял «Верхнесеребряный (или просто Серебряный) питейный дом». Его сюда переместили, как пишет Марк Шишкин, от территории современной мэрии в 1858 году. Построил его купец Батурин, на чьи владения указывает и одноименная улица. В двухэтажном виде здание, сочетавшее барокко и классицизм, прожило до наших дней, здесь работал 28-й магазин, а потом его снесли.

Дом Конецкой. скриншот с сайта Гугл.карты

Дом Конецкой (Миславского, 9)

Следом идет комплекс из построек, в котором привлекает внимание первый корпус, вероятно, самый узкий дом Казани — в три окошка по фасаду, зато насколько огромный в длину! Это жилой дом XIX века, принадлежавший Конецкой. Здесь располагалась первая государственная типография «Красный печатник», а потом производственный цех «Татполиграфа».

Рядом долгое время стояли и небольшие дома. Один из них, например, Усова — Аристова, середины XIX века. Не самый примечательный, но более интересный, чем очередная парковка.