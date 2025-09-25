Кологривый приехал реабилитироваться после образа казанского злодея

В Казани состоялась премьера фильма «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова

Фото: Артем Дергунов

В Казани состоялась премьера фильма «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Картину представил Никита Кологривый, знакомый казанцам благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Перед началом показа Никита уделил 20 минут общению со зрителями. Спойлер: люди интересовались, ждать ли его в роли Жириновского и что за история с «извинительной водолазкой». Подробнее — в материале «Реального времени».

Разгильдяй от российского кино

Еще утром Никита Кологривый опубликовал историю в Instagram*, что впервые приехал в Казань. И, конечно, первое, что он сам упомянул в разговоре со зрителями, это свою роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он напомнил, что «казанский феномен» был раскрыт на улицах Ярославля, а вот до Татарстана он лично так и не добрался.

Однако теперь казанцам встречу с актером подарил фильм «Август» — громкий проект с Сергеем Безруковым, Павлом Табаковым и самим Кологривым в главных ролях. Впрочем, зрители собрались, чтобы поинтересоваться скорее личностью артиста, а не его актерским опытом в данной экранизации.

Лишь один зритель задал вопрос по фильму. Мальчик, вероятно, по просьбе родителей поинтересовался у актера, каково ему было работать с Сергеем Безруковым. Кологривый ответил, что тот — требовательный наставник, который умеет дисциплинировать молодых артистов и помогает им сосредоточиться на работе.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На этом фоне Никита признался, что он сам — «разгильдяй».

— Я считаю, что Сергей Витальевич Безруков — ас своего дела. Кто сомневается, советую приехать на съемочную площадку и посмотреть, как он работает. Я вам честно скажу, я разгильдяй полный. И когда он присутствовал со мной на площадке, он всегда говорил: «Никита, перестань шутить, не прикалывайся, иди настройся, иди отойди, иди помолчи». Да, вот так говорил. У него был мастер — Олег Павлович Табаков. И, видимо, вот это отеческое чувство, которое транслировал Олег Павлович Сергею Витальевичу, он передает, — рассказал актер.

Слева — генерал-лейтенант Алексей Егоров, посередине — подполковник Николай Поляков, справа — капитан Павел Алехин — старший оперативно-разыскной группы Управления контрразведки 3-го Белорусского фронта. скриншот из фильма «Август»

Пошутил Кологривый и про «прощальную водолазку», сказав, что та ему не понадобится, ведь он старается помогать детским домам и нуждающимся. Казань он призвал делать то же самое.

Одним из последних был вопрос о его будущей роли Владимира Жириновского в фильме, экранизацию которой когда-то обещали, но пока отложили.

— Я бы с удовольствием... Но решать не мне. Я думаю, здесь много зрителей старше и опытнее меня, им виднее, кто должен это сделать. Честно скажу, если мне достанется такая роль, приложу все усилия, чтобы сыграть ее честно. Вот так. Не обещаю, что сделаю это идеально, но постараюсь сделать все возможное, чтобы вы не разочаровались, — посмеялся Кологривый.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

История романа такая же захватывающая, как и жизнь его героев

Зрителям «Августа» предлагают новое прочтение романа Богомолова в фильме, созданном Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым. Любопытно, что сам писатель был крайне недоволен предыдущими экранизациями своего произведения. Дошло до того, что из фильма «В августе 44-го» Михаила Пташука потребовал убрать свое имя из титров.

История хранит и другую неудачную попытку переноса романа на экран: в 1975 году литовский режиссер Витаутас Жалакявичюс начал работу над фильмом «Момент истины (В августе 44-го…)", но проект был закрыт из-за гибели актера, исполнявшего роль генерала Егорова.

И вот на экранах среди белорусских лесов разворачивается напряженная драма с элементами триллера. Сталин лично отдает приказ: найти и нейтрализовать немецкую диверсионную группу, любой ценой добыть радиостанцию и ключи шифрования. Цена ошибки — провал стратегической операции, возможно, крах всей военной кампании.

Никита Кологривый в роли старшего лейтенанта Евгения Таманцева по прозвищу «Скорохват» — оперуполномоченного-разыскника военной контрразведки в группе Алехина. скриншот из фильма «Август»

Трио контрразведчиков становится ключевым элементом этой смертельной игры. Капитану Алехину, в исполнении Сергея Безрукова, предстоит доказать, что его версия персонажа не уступает культовому образу, созданному Евгением Мироновым. Никите Кологривому, в роли старшего лейтенанта Таманцева, брошен вызов — превзойти интерпретацию Владислава Галкина. А Павлу Табакову, в роли юного лейтенанта Блинова, уготована непростая задача — затмить игру Юрия Колокольникова.

В фильме выделяются две ключевые детали: лес и глаза героев. Лес для каждого агента — свой. Капитан Алехин воспринимает его как рабочее пространство, он словно агроном-селекционер, выискивающий девиантные признаки как в растениях, так и в людях. Лейтенант Таманцев, напротив, в этом лесу, видевшем столько зла, находит спасение и успешно адаптируется, тогда как для постороннего здесь достаточно одной спички, чтобы раскрыть себя. Лейтенант Блинов же видит в лесу сказку с птичками и зверушками, но картина братской могилы быстро возвращает его к суровой военной реальности.

скриншот из фильма «Август»

Что касается глаз, то они в нескольких кадрах раскрывают весь характер персонажа: его безумие, снисходительность, хитрость, смятение. В сцене с Безруковым и его больной дочерью задаешься вопросом, почему этот профессионал винит себя в ее болезни, хотя очевидно, что он лишь выполнял свой долг на фронте.

И в каждом взгляде целая палитра чувств, тихий шепот души, раскрывающий историю сердца...

Рената Валеева