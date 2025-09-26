Какой будет улица Шигабутдина Марджани в Казани?

В городе начали обсуждать проект благоустройства третьей очереди набережной озера Нижний Кабан

На Шигабутдина Марджани соседствуют фабричные постройки, советская архитектура, купеческие усадьбы. Фото: Радиф Кашапов

В Казани готовятся к третьей очереди благоустройства озера Нижний Кабан — от улицы Зайни Султана и до Вахитовского моста. Эта территория, с одной стороны, — тема для размышлений о прошлом, с другой — зона экспериментов и реноваций. В префектуре «Старый город» выслушали мнения краеведов и историков о возможном преобразовании этой части города.

Проект, который начался 10 лет назад

Еще в 2015 году в Казани прошел международный конкурс на разработку концепции развития набережных и береговой полосы системы озер Кабан. Тогда было рассмотрено 65 заявок, которые подали 34 консорциума и 31 индивидуальный участник. Победил российско-китайский консорциум Turenscape + MAP, предложив создать «эластичную ленту» вдоль всех трех озер. Вероятно, самое впечатляющее в проекте — это каскад водных растений, очищающих воду озера, благодаря которому, возможно, лет через 15 в озере даже можно будет искупаться.

К началу чемпионата мира по футболу 2018 года завершилась первая очередь благоустройства водоема, территория от старого театра Камала до «Планеты Фитнес» полностью преобразилась. Затем настал черед территории, включающей даже Вахитовский мост — вдоль нее протянулся пешеходный «дублер».

Проектом занимались «Татинвестгражданпроект», бюро «Архитектурная практика Новиковых», «КМТ Проектный отдел», «Парк-сервис» при участии компании «Архитектурный десант», 2-я очередь. В дальнейшем здесь построили новый театр Камала, парк и детскую площадку при нем.

Для того, чтобы закольцевать благоустроенную прибрежную территорию Нижнего Кабана, осталось преобразить продолжительный участок от моста до памятника Марджани, там, где начинается улица Зайни Султана. Обсудить реализацию проекта третьей очереди в префектуре «Старый город» собрались представители «Архдесанта», краеведы, старожилы, историки, которым предложили поделиться мнением, как лучше всего учесть историческую роль и социальную функцию этой знаковой территории, и попросили озвучить идеи по поводу малых архитектурных форм.

Первую очередь сдали к чемпионату мира по футболу. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Зеленая улица и скоростная трасса

Эта часть набережной Нижнего Кабана — уже проверенный десятилетиями сценарий прогулок: здесь не самый активный траффик, много зелени, деревьев, даже есть самодельные места для пикников. Эту территорию облюбовали кальянщики, что натолкнуло на мысль: если на другой стороне Кабана есть зона для барбекю, может, и здесь сделать этот вид отдыха более цивилизованным?

Куда могут шагнуть проектанты в поисках смысла? Они могут взять очень широко. К примеру, на встрече несколько раз прозвучала легенда, что само слово «бистә», «слобода», возникло от «бустан», то есть садов Сююмбике. Можно вспомнить, что на Среднем Кабане якобы оседали будущие казанцы. Осуществить запрос туристов на тему сокровищ озера.

Что точно необходимо сделать, так это задуматься о безопасности улицы Шигабутдина Марджани, которая тянется вдоль набережной. Здесь не так много заборов по сравнению с менее тихими улицами, но редкие машины резко ускоряются в этой части, проезжая заполненную туристами часть до ул. Фатиха Карима. Предполагается, что с развитием завода Александрова (Петцольда), его территория откроется не только со стороны Тукая, но и Марджани, что подтверждал и сам собственник объекта. Можно сделать это и со многими другими местными зданиями — конторой Крестовниковых, ДК Меховщиков. На встрече предложили добиться снижения здесь скорости автомобилей.

Второй вопрос, не вызывающий споров, — это сохранение зеленого каркаса. С этой стороны Кабан открыт, к воде можно подойти. С другой стороны, значительная часть набережной проходит вдоль промышленной зоны и территории, которую краеведы обозначают как Плетеневскую слободу (от улицы Ахтямова и ниже). Это место, во-первых, смешанного населения. Во-вторых, это территория заводов и фабрик, занимающихся свечным, мыловаренным, кожевенным производством, словом, легкой промышленностью.

Как это можно осмыслить? Поставить памятник рабочему или купцу? Сделать интерактивную конструкцию для детей? Ведь в целом та Старо-Татарская слобода, остатки которой уцелели до наших дней, сформировалась как раз в эпоху индустриализации.

Не будем забывать, что от Нижнего Кабана легко выйти, к примеру, к Азимовской мечети. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда выйдем к Волге?

Несколько раз на встрече обсуждали тему поперечных улиц, одна из которых — Фаткуллина, как говорилось уже многократно, и в соответствии с поручением раиса республики, — должна вывести пешеходов к Волге, ныне — к широко обсуждаемой территории «Новой Портовой». Но и другие улицы достойны внимания: Ахтямова с Бурнаевской, с не зафиксированной публичной памятью о Борисоглебской церкви и выходом на парк Тинчурина, Сайдашева с заводом Петцольда, а также лишившиеся названий мелкие улицы ближе к Вахитовскому мосту.

Еще один важный объект в слободе — это здание Инородческой семинарии. С одной стороны, это противоречивая история, связанная с практикой миссионерства в Казанской губернии. С другой, семинария — подлинная альма-матер для многих поволжских народов, где получали образование их первые учителя, ученые, поэты, писатели. Казань в этом плане действительно просветительская столица Поволжья, о чем хотелось бы поговорить побольше. К тому же вместе с 12-й школой и Приозерным медресе семинария составляет учебный кластер слободы, благодаря которой она и выглядит молодежной.

Вероятно, самое важное — надо учесть, что с 1990-х годов неоднократно разрабатывались концепции Старо-Татарской слободы, куда входила и набережная озера Нижний Кабан. Здесь вспоминаются и работы Фариды Забировой, и относительно недавно созданный мастер-план, инициированный Наринэ Тютчевой и ее «Ре-школой». В конце концов, у нас есть множество не выигравших концепций 2015 года, в которых заложено немало интересного. Третья очередь благоустройства — это еще один шанс сделать слободу татарской. Это значит на основе традиций привнести сюда нечто новое. А там, возможно, наступит черед и Среднего, и Верхнего Кабана.