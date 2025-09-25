Как «человек дождя» обогнал всех на круг, стартовав последним

Что осталось за кадром восьмого этапа Российской серии кольцевых гонок в Казани

Фото: Динар Фатыхов

В следующем месяце, 10 октября, в Грозном пройдет девятый, заключительный этап спринтерской серии СМП Российской серии кольцевых гонок. Во время восьмого этапа в Казани при поддержке РСКГ журналист «Реального времени» побывал в гоночных паддоках, где пообщался с гонщиками, тренерами и механиками, задействованными в стартах. Подробности — в материале.

Иван Божедомов приехал в Казань подростком

Первый паддок, куда мы направились, — это место базирования московской команды B-Tuning Pro Racing Team. Здесь в этот момент был тренер Андрей Севастьянов, под руководством которого два гонщика — Татьяна Елисеева и Иван Божедомов, самый юный гонщик автомобильного пелотона. На момент старта в сезоне ему не исполнилось 16 лет, но по итогам предсезонных тестов в Грозном, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве он показал настолько хорошие результаты, что оргкомитет допустил его до участия в соревнованиях, чтобы парень мог отпраздновать день рождения прямо посреди сезона, на пятом этапе чемпионата. Этот этап также проходил в Казани, так что теперь наш город для Божедомова особенный.

— Когда мы писали ходатайство для участия в соревнованиях, то отталкивались от того, что он качественно хорошо управляется с автомобилем, прислушивается к тренерским замечаниям, не нарушает правил соревнований, прогрессирует. Рад, что даже после упразднения юниорского класса удалось продолжить наш курс на привлечение в автомобильный спорт талантливой молодежи, — отметил руководитель B-Tuning Pro Racing Team Андрей Севастьянов.



Механики — самые заинтересованные болельщики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Иван Божедомов степенно, как положено сибиряку, и солидно, как человек, который играючи управляет новым для команды автомобилем — Audi A1 с 1,4-литровым турбомотором, рассказал о том, как пришел в автомобильный спорт:

— Когда мне было семь лет, то родители увидели объявление о наборе в секцию прокатного картинга. А так как я уже с детства интересовался автомобилями, легко различая их марки на улицах моей родной Тюмени, то родители пошли навстречу моему увлечению. Со временем перешел с прокатного на профессиональный картинг, начав выступать в региональных соревнованиях, на область или Уральский федеральный округ, принимал участие в чемпионатах мира по картингу. Двигаясь, переходил по автомобильным классам, что позволило в этом году дебютировать в Российской серии кольцевых гонок, в команде Андрея Александровича Севастьянова.

Несложно подсчитать, что Божедомов к своим 16 годам — возраст, с которого в России разрешено учиться в автошколе, хотя к экзамену на получение водительских прав на категорию В допускают только с 17, — большую часть жизни (девять лет) проездил на автомобиле.

«В пике, за два дня стартов, я терял до 7 килограмм»

Беседа с юным гонщиком и его тренером проходила у стола питания команды, где из напитков были квас, минералка, вода, молоко, чай, йогурты и огромное количество энергетиков. Из еды — фрукты и конфеты.

Подходи честной народ: всем расскажем, все покажем. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Андрей Севастьянов объяснил, что наличие сладкого обусловлено профессиональными требованиями: «Необходима глюкоза для быстрой работы мозговых клеток. Поэтому нормально, когда перед стартом спортсмен может съесть до шести конфет. Единственное, что мы против острой еды, мешающей пищеварению, вызывающей определенный дискомфорт, вздутие живота. Тут тоже все объяснимо: нагрузки на трассе сравнимы с центрифугой для тренировок космонавтов. Поэтому дан зеленый свет быстро и легкоусвояемым гречке и рису, макаронам с вареной курочкой. Должно быть выпито много воды. Как говорится, проверено на себе. Выпивая в день заездов до 6 литров воды, к вечеру я худею в среднем на три килограмма. А в пике, за два дня стартов, я терял до 7 кило, поскольку расход энергии просто бешенный».

Касаемо тренировочного процесса в общефизическом плане, команда делает упор на кардио, чтобы, находясь в некомфортных условиях, при тряске, вибрации, высокой температуре, выполнять четкие отточенные движения. Тренер пояснил, что какие-то участки тела у спортсменов нет необходимости тренировать, например шейный отдел:

— Находясь в машине, чтобы держать горизонт, что называется, так или иначе приходится напрягать шею, тем самым прокачивая ее. Что можно было бы добавить, с моей точки зрения, то это работу с кистевым экспандером. Плюс обязательный сон, я считаю, что в соревновательные дни гонщик должен спать по 14 часов. Иными словами, потренировался, покушал, вышел на старт, отъездил, покушал, ложись спать, набирай энергию, чтобы приезжать на финиш не из последних сил, на морально-волевых, а быть готовым к еще одной гонке.

Так выглядит руль гоночного автомобиля. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Через программу поддержки молодых гонщиков прошли и Даниил Квят, и Михаил Алешин, и Сергей Сироткин»

Один из казанцев удивленно рассказывал, как проходил мимо паддока, внимательно разглядывая его, и услышал: «Что-то у вас взгляд заинтересованный. Не стесняйтесь, заходите, спрашивайте». Это члены команды приглашали в святая святых автомобилистов людей даже без журналистской аккредитации. Эта всеобщая атмосфера доброжелательности, которая здесь царила, — главное, что осталось в памяти после обеих туров серии кольцевых гонок в Казани.

Если подумать, то у руководителя LUKOIL RACING Team Константина Копылева могло найтись с десяток дел, на которые он мог бы потратить время в перерыве между гонками. Но он терпеливо и заинтересованно отвечал на профессиональные (и не очень) вопросы журналистов, посетивших расположение его автомобильной команды.

— В нашей команде была первая в России программа поддержки молодых гонщиков, через которую прошли при своем становлении и Даниил Квят, и Михаил Алешин, и Сергей Сироткин, — сделал небольшой экскурс в историю команды Копылев и добавил: — На самом быстром треке в «Игора-драйв» в Санкт-Петербурге мы стараемся ориентироваться на быструю езду на прямых, поскольку там они очень длинные, и тем самым, что называется, жертвуем поворотами. Соответственно, если трасса изобилует поворотами, то мы делаем упор на быстрое прохождение поворотов.

Константин Копылев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зачем гонщики собирают «червячков»?

Помимо этого Копылев объяснил несведущим, включая корреспондента «Реального времени», почему пилоты зачастую собирают так называемых «червячков», или же лохмотья шин. Оказывается, страшным сном для каждого гонщика является недовес у машины, а это может случиться, если во время гонки отвалилась какая-либо деталь. Достаточно вспомнить слова Севастьянова, который говорил, что терял в дни заездов до 7 килограмм. Облегченную машину могут дисквалифицировать, ссылаясь на то, что она тем самым получила преимущество по скорости. Поэтому пилоты на всякий случай, собирают этих «червячков» катая их в машине, лишь бы исключить ее недостаточный для участия в гонке вес.

Очень любопытно было слушать про тактику езды в дождь, на так называемой дождевой резине, способной поднять на протекторах до 17 литров воды. Копылев вспомнил, как на том же «Казань Ринге» несколько лет назад гонщики его команды рискнули поменять сухие колеса на дождевые, буквально находясь на старте перед выездом на прогревочный круг. Поскольку в РСКГ процедура замена колес растягивается куда дольше, чем привычно видеть болельщикам автоспорта по гонкам «Формулы-1», то все так и поехали на сухих, и только гонщик LUKOIL RACING Team поехал на дождевой резине, стартовав последним и финишировав первым, по итогу опередив всех на круг. Огромное преимущество в автоспорте, тем более в дисциплине спринт, где общее количество проходимых кругов — 18.

Кто — куда, а мы на старт. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Можно только представить, как удивлялись зрители тому, что последние становятся первыми, и только сведущие люди понимали, что этому поспособствовала дождевая резина. Если бы Копылев указал фамилию этого «человека дождя», то цены бы его рассказу не было.

