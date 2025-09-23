«Оброк для строителей»: Татарстан хочет обязать девелоперов выплачивать инфраструктурный сбор

Новые траты могут сказаться на стоимости квадратного метра

Из-за отсутствия социальных объектов в Казанской агломерации не движется застройка ряда площадок, где, казалось бы, все готово к строительству, сообщил директор Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев. Он предложил три варианта решения этой проблемы. Больше всего интереса на заседании комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию вызвало предложение ввести в регионе инфраструктурный сбор. Подробнее — в материале «Реального времени».



Применение КРТ призывают расширить на жилищное строительство

— Вопрос параллельного строительства инфраструктурных и социальных объектов — один из важнейших, любой перекос выливается в огромные проблемы. Самый яркий пример рядом с Казанью — это Куюки, когда был построен огромный микрорайон с огромным недостатком социальной инфраструктуры, с отсутствием транспортной, — заявил в начале заседания Олег Григорьев.

По его словам, Минстрой Татарстана занимает позицию о «недопустимости забегания вперед стройкой жилья и отставанием стройки инфраструктурных и социальных объектов». В связи с этим в Казанской агломерации «на стопе» стоит застройка ряда площадок, где, казалось бы, все готово к строительству — например, в Большом Зеленодольске.

Каковы пути решения этой проблемы? В первую очередь это комплексное развитие территорий (КРТ). В таком случае заключается инфраструктурный договор, в котором объемы строящегося жилья оговорены и синхронизированы с возведением инфраструктурных и социальных объектов.

Как сообщил Олег Григорьев (посередине), инфраструктурный сбор уже существует в ряде городов России. взято с сайта Госсовета РТ

— К сожалению, эта форма пока не получила большого развития в Татарстане. КРТ есть, но пока только на нежилые объекты. Опыта строительства в режиме КРТ жилых объектов пока нет, его надо нарабатывать. Такой формой активно пользуются Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, там она показала себя хорошо, — рассказал Олег Григорьев.

Еще одна форма, как утверждает спикер, более эффективная — это инфраструктурные договоры.

— В плане реализации даже без управления границ КРТ расписываются обязательства инвестора. По такому инвестиционному соглашению он вкладывает свои средства в часть [строительства] социальных и транспортных объектов, — объяснил он.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Минстрой предложит ввести новый налог для инвесторов

Еще один вариант, который хочет попробовать Татарстан, — это так называемый инфраструктурный сбор. Как сообщил Григорьев, он уже существует в ряде городов России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Перми.

— Инвестор, заходя на стройку, заключает инфраструктурное соглашение, по которому добровольно перечисляет определенную сумму на развитие инфраструктуры и соцобъектов, — рассказал директор Института пространственного планирования.

Так, в Перми инвесторы перечисляют в бюджет города по 7,6 тыс. рублей с квадратного метра. «Практика очень эффективная, по крайней мере пермские коллеги говорят, что проблем с финансированием социальных объектов нет вообще», — добавил спикер.

Есть и другая сторона медали. Любой инвестор попробует переложить инфраструктурный сбор на цену квадратного метра. В то же время, как заверил Григорьев, в Москве и Петербурге существует «практика купирования такого желания».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Инвесторы готовы вкладываться в инфраструктурные проекты, если от них зависит возможность реализации застройки на их территории, подчеркнул Григорьев. К примеру, сейчас за счет средств застройщиков Институт пространственного планирования занимается проектом планировки проезда №29, расположенного внутри Казани.

Минстрой Татарстана планирует обратиться к руководству республики с предложением реализовать такой механизм. Егоров предложил собрать рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом.

— Деньги очень большие. Мы вводим, по сути дела, оброк для строителей. Кто будет оператором? Кто будет контролировать эффективность расходования средств? — поинтересовался член комитета Евгений Чекашов.

— Скорее всего, будет ведомственная принадлежность, — ответил Олег Григорьев. — Все, что касается инфраструктуры и дорог, [будет курировать] Министерство транспорта, что касается социальных объектов — видимо, Министерство строительства. Но это в случае, если будет принято решение о централизованном республиканском фонде. Тогда контроль этого вопроса должен осуществляться на уровне кабмина.

