Якорем обновленной «Сувар Плазы» в Казани станет «Совкомбанк»?

Масштабная модернизация «Сувар Плазы» в Казани позволит ей вывести на рынок коммерческой недвижимости в три раза больше офисных площадей — свыше 30 тысяч кв. м. Эту информацию «Реальному времени» подтвердила управляющая центром, добавив, что завершить переформатирование торговых площадей в офисы планируется в 2026 году. Часть новых помещений, а именно два этажа центра, по данным источника «Реального времени», занял крупный федеральный арендатор — «Совкомбанк». Подробности — в материале.

В «Сувар Плазу» заедет «Совкомбанк»

Реконструкция торгового центра «Сувар Плаза» в Казани началась вскоре после ее перехода в конце 2023 года к новому собственнику — структурам семьи главы холдинга «Ак Барс» Ивана Егорова. Стройка стартовала в апреле 2024 года, основные работы, в том числе по фасаду здания, были завершены этим летом, сейчас идет внутренняя отделка помещений. Сам ТЦ сменил формат и название.

— Офисные пространства бизнес-центра «Сувар» продолжают функционировать в штатном режиме даже в процессе масштабной модернизации. Переформатирование площадей бывшего торгового центра в офисное пространство завершится в 2026 году, — сообщила «Реальному времени» управляющая объектом Анна Ложкина.

В «Сувар Плазе» уже были офисы — порядка 11 тысяч кв. м, которые она предлагала арендаторам параллельно с торговыми помещениями (5 тысяч кв. м). В обновленном бизнес-центре площадь офисной недвижимости вырастет в три раза, сразу на 20 тысяч «квадратов», и составит 31 тыс. кв. м. Недавно в отрасли заговорили о новых арендаторах БЦ, появилась информация, что одним из них может стать федеральный банк.

— Это будет «Совкомбанк», — сообщил источник «Реального времени». — Знаю, что они заняли большую площадь в здании, точно по «квадратам» не скажу, но много — заняли два этажа.

В бизнес-центре эту новость пока не комментируют: «На сегодняшний день не готовы предоставлять подобного рода информацию», — заявила Анна Ложкина. В самом «Совкомбанке» на вопрос о планах открыть офис по адресу казанского БЦ на ул. Спартаковская, 6, сообщили следующее:

— Когда офис начнет работу, информация о нем появится на сайте, — заявили в банке.

На официальный запрос издания в компании пока не ответили, комментарий будет опубликован по получении.

«Неудивительно, что сели к этому же собственнику»

Перспективы «Совкомбанка» занять два этажа площадей в «Суваре» большинство экспертов оценивают как «заметную сделку» на рынке офисной недвижимости в Казани. Часть собеседников указала и на то, что стороны уже сотрудничают по другому объекту девелопера: в соседнем квартале на площадях URBAN Business Center на Островского работает дополнительный офис банка — «РЦ Казань» филиала «Корпоративный».

— Хорошая, заметная сделка. Они уже работают как партнеры в рамках «Урбана». Поэтому неудивительно, что они сели в эти же места и к этому же собственнику. Касательно расширения — банк садится в региональном уровне, видимо, здесь им лучше и комфортнее. Скорее всего, здесь откроют бэк-офис с кол-центром и другими функциями банка, то есть не будет такого, что два этажа сделают для обслуживания клиентов, — поделился мнением гендиректор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров.

Стоимость аренды площадей БЦ для банка, по мнению эксперта, может составить в пределах 2,5—3 тысяч рублей за кв. м плюс коммунальные услуги. Другие участники рынка полагают, что сумма сделки может быть и выше.

— Думаю, что арендная ставка там будет в районе 3—3,5 тысячи за кв. м. Многое еще зависит от объемов арендованных площадей, и сюда в любом случае входят места общего пользования — в общем это договорной вопрос. Но рынок на площади такого класса плюс-минус такой, — отметил гендиректор компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

— Если учитывать эту площадь, у них же все-таки класс А со всеми вытекающими, то тут цифры будут от 3,5 тыс. до 5 тыс. руб. за кв. м. Опять-таки все будет зависеть от того, в каком виде будет сдан объект. Будь то shell and core (от англ. — «оболочка и ядро», концепция отделки помещений в базовой готовности без внутренней отделки), и сам арендатор делает ремонт, или это уже укомплектованный объект под арендатора по принципу: заезжай и живи, — добавила директор федерального агентства недвижимости DiGroup Диана Нургалиева.

Сегодня этот сегмент офисной недвижимости в Казани очень востребован на рынке, подчеркнула эксперт: «Арендодатели таких объектов полностью обслуживают клиентов, вплоть до обеспечения их чистой водой, офисной оргтехникой, канцтоварами. Здесь, в «Суваре», мы не совсем понимаем, какой продукт выйдет на рынок, поэтому сложно оценивать. Два этажа двум этажам рознь, если по тысяче квадратов, безусловно, в разрезе офисного арендатора в текущих реалиях — это хорошая сделка, не крупная, но хорошая».

Управляющая БЦ «Сувар», оценивая диапазон арендных ставок в целом на рынке офисов Казани, сообщила:

Офисы класса А: 2 500—4 500 руб./м²/мес. — в зависимости от локации, качества отделки, инфраструктуры и уровня сервиса.

Офисы класса B: 1 500—2 500 руб./м²/мес.

Если предположить, что федеральный арендатор занял около 2 тысяч кв. м площадей в «Суваре» и применительно к ним действует верхняя планка ставок для офисов класса А в центре Казани — 4,5 тыс. руб./м², то банк будет платить порядка 9 млн рублей в месяц, или 108 млн рублей в год.

«Казань любима федералами, но не все могут выйти на ее рынок»

Рынок офисной недвижимости Казани в III квартале 2025 года по-прежнему характеризуется сдержанным спросом, сообщила «Реальному времени» полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова:

— Арендаторов не много, а те, что находятся в поиске помещений, осторожны в выборе и прогнозе развития. Пока осень не принесла ощутимого роста интереса к аренде офисов, — заявила она. — Компании не спешат менять офисы и улучшать условия труда сотрудников, тренд на продление договоров аренды сохраняется. Высокие ставки аренды и дорогое кредитование по-прежнему тормозят активность, снижение ключевой ставки идет сдержанными темпами. Бизнес предпочитает не расширяться, а оптимизировать, искать комфорт по разумной цене. Спрос трансформировался.

В то же время ряд опрошенных экспертов все же заметил небольшую активность арендаторов с началом осени. «У кого-то интерес пропадает, у кого-то возобновляется. Мы, например, чувствуем, что есть некое оживление именно на рынке коммерческой недвижимости в части аренды с сентября», — рассказала Диана Нургалиева.

В то же время ряд опрошенных экспертов все же заметил небольшую активность арендаторов с началом осени. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Традиционно летние месяцы на рынке офисной недвижимости сопровождаются снижением активности: компании уходят в отпуска, откладывают принятие стратегических решений, а объем сделок сокращается. Однако уже с началом осени наблюдается уверенный рост спроса — бизнес возвращается к активной фазе: пересматривает офисные стратегии, оптимизирует расходы и приступает к бюджетному планированию на следующий год, — добавила Анна Ложкина.

По ее словам, среди ключевых трендов — фокус на качество и локацию. Выбирая объекты, арендаторы оценивают транспортную доступность, наличие парковки, состояние инженерных систем. Некоторые бонусы перешли в разряд обязательных требований.

При этом качественных офисов в Казани по-прежнему не хватает, говорят в отрасли. Несмотря на то что федеральные игроки проявляют большой интерес к региональному городу, зайти на него получается не у всех. «Казань очень любима, но она не всем доступна — у нас высокие ставки и не много площадей достойного уровня для федералов. Офисов класса А не так много, и они все заняты. Поэтому, кто хочет выйти на рынок, не всегда может это сделать. У меня сейчас есть заявка на 7 тысяч «квадратов» на аренду офисной площади, и я ничего не могу найти ребятам по причине того, что здесь этого нет», — заметила Диана Нургалиева.