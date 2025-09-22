«ТАИФ-НК»: синергия промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

Нефтепеработчики подвели промежуточные итоги работы и наградили лучших работников

60 работников АО «ТАИФ-НК» в минувшую пятницу были отмечены наградами различных уровней. Заслуженные медали, дипломы и благодарственные письма нефтепереработчикам вручили на совещании, посвященном охране труда и промышленной безопасности. Кто был удостоен правительственных наград — в репортаже «Реального времени».

Безопасность превыше всего

Перед началом церемонии награждения заместитель главного инженера по промышленной безопасности и охране труда АО «ТАИФ-НК» Антон Николаев подвел итоги работы за девять месяцев 2025 года. По его словам, индекс травматизма на предприятии составил 0,14% по международной системе LTIF. Сохранению жизни и здоровья сотрудников компания уделяет повышенное внимание. Этот вопрос находится под постоянным контролем руководства.

Спикер также напомнил, что в этом году в Трудовом кодексе РФ появилась статья, которая превращает наставничество из неформальной практики в официальную трудовую функцию с гарантированной оплатой.



— Наставничество теперь — официальная работа, которую сотрудник выполняет по поручению работодателя, помогая новичку освоить профессиональные навыки. Размер и условия выплат могут фиксироваться в коллективном договоре или локальных актах, — уточнил Антон Николаев.

Еще одно важное новшество касается средств индивидуальной защиты (СИЗ). С 1 января 2025 года вступили в силу новые нормы их выдачи. Изменения устанавливают единый подход, который учитывает виды профессий и особенности работы. Также с 1 сентября в России начали действовать новые правила проведения противопожарных инструктажей. Работники, ответственные за пожарную безопасность на объектах, обязаны обучаться по новым программам. Общее время обучения составит 360 часов.



Экология — дело каждого



Большой объем работ выполнен в области охраны окружающей среды. Сегодня АО «ТАИФ-НК» имеет необходимые комплексные экологические разрешения (КЭР) на все пять объектов первой категории. На границе и внутри экологической зоны Нижнекамского промышленного узла работают две автоматические станции мониторинга загрязнения воздуха. В режиме реального времени они контролируют качество атмосферного воздуха. Все данные передаются в Минэкологии РТ.



Сотрудники предприятия круглосуточно осуществляют контроль за качеством сточных вод. С начала года лаборанты провели более 32 тысяч анализов. Кроме того, требования к сбросу дневных, химических и особых хозяйственно-бытовых сточных вод в городскую канализацию были значительно ужесточены. Например, лимит на сброс дождевой воды в канализацию по показателю содержания поверхностно-активных веществ был уменьшен в 100 раз, а по фенолу — в 5 тыс. раз.

На предприятии широко развита экологическая культура. Работники компании организуют субботники по очистке территорий, проводят экологическое просвещение в школах города, занимаются сбором макулатуры и посадкой деревьев.

В мае этого года нефтепереработчики оказали помощь обитателям приюта для бездомных животных «Хвостики». Волонтеры передали животным корма и наполнители, а также отремонтировали ограждения вольеров. В июле приняли участие в восстановлении молодых насаждений, высаженных в 2024 году в рамках благоустройства пешеходного коридора в 27-м микрорайоне. Тогда работники компании посадили 975 древесно-кустарниковых саженцев.



Семья работников АО «ТАИФ-НК» Альберта и Нелли Гасимовых стала победителем номинации Международной премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Восьмилетний сын Марат Гасимов за проект домашней червефермы получил диплом специального приза в номинации «Экопроект». Также специального приза в номинации «Экосоюз» удостоилось АО «ТАИФ-НК». Компания получила диплом за активную экологическую позицию и проведение коллективных природоохранных мероприятий.

Отдельной благодарности за подготовку победителя, поддержку участников V Международной премии «Экология — дело каждого» удостоился генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Анатольевич Новиков.

За многолетний плодотворный труд



После доклада участники совещания перешли к приятной части мероприятия — награждению отличившихся сотрудников предприятия. Медалью «Трудовая слава» третьей степени Министерства энергетики РФ был удостоен Алексей Цыганков, приборист шестого разряда цеха КИПиА КГПТО. Алексей пришел на предприятие в 2015 году. Общий же стаж работы в нефтехимической отрасли составляет 30 лет.

— Перед переходом в КГПТО я трудился на соседнем нефтехимическом предприятии. Основной причиной смены места работы стало стремление освоить новое производство, оборудование. За десять лет в «ТАИФ-НК» я накопил уникальный опыт. В нашей команде работает много талантливых молодых людей, что создает особую атмосферу в коллективе. Мы участвовали в строительстве завода, который, на мой взгляд, является одним из самых уникальных в мире. Сегодня я получил награду, и, откровенно говоря, это стало для меня настоящим шоком. Я не ожидал, что моя работа будет так высоко оценена. Я трудился, как и все, и мне очень приятно получить такую награду, — поделился впечатлениями после церемонии награждения Алексей Цыганков.



Почетными грамотами Министерства энергетики РФ за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне были награждены ветераны производства. Среди них начальник смены очистных сооружений НПЗ Алексей Васюков. Свою трудовую деятельность Алексей начал в 1998 году в роли оператора четвертого разряда. Общий трудовой стаж — 27 лет.

— С 2005 года я занимаю должность начальника смены. В мои обязанности входит большое количество задач, трудно перечислить их все. Одна из ключевых функций — руководство коллективом. Для успешной работы я стараюсь находить индивидуальный подход к каждому работнику. Инструкции инструкциями, однако большое значение имеет человеческое общение с коллегами. Сегодня я был приятно удивлен, получив почетную грамоту. Это большая честь для меня — получать такое признание после многих лет работы в хорошей команде. А команда у нас действительно замечательная, и я считаю, что это заслуга хорошего руководителя, — подчеркнул Алексей Васюков.

Почетной грамотой Министерства экономики РТ за многолетний плодотворный труд и вклад в социально-экономическое развитие Татарстана была удостоена заместитель главного бухгалтера АО «ТАИФ-НК» Елена Шакирова.

— Я начала свою карьеру на предприятии рядовым бухгалтером, а в 2010 году заняла должность заместителя главного бухгалтера. За двадцать лет работы я приобрела неоценимый опыт, который помогает мне видеть общую картину на таком масштабном предприятии. Здесь возникает множество различных вопросов и ситуаций, что дает возможность постоянно развиваться на профессиональном уровне. Сегодня меня наградили, и, честно говоря, это стало для меня неожиданностью и настоящей радостью. За два десятка лет работы я получила свою вторую грамоту, и это действительно приятно, — с улыбкой сказала Елена Шакирова.



В этот день 60 сотрудников компании, представляющих самые разнообразные профессии — от машинистов до программистов, получили свои заслуженные награды.

Каждый из награждаемых внес личный вклад в развитие и успех предприятия. Торжественная церемония прошла в уютной и дружеской обстановке, а после ее завершения коллеги еще долго обменивались впечатлениями и теплыми поздравлениями.