Как россияне заработали на чемпионате мира, не участвуя в нем

Парадоксы современной легкой атлетики

Дмитрий Неделин в Казани показал время лучше, чем новоиспеченный чемпион мира. Фото: Динар Фатыхов

В Токио завершился чемпионат мира по легкой атлетике, тем самым практически подводя черту летнему спортивному сезону 2025 года. Возможно, это был последний международный старт, в котором не участвовали россияне, полностью пропустившие последние три года. «Реальное время» анализирует итоги ЧМ «королевы спорта».

Эра Армана Дюплантиса

На проведение чемпионата мира 2025 года претендовали Япония и Сингапур. В итоге и Токио, рискнувший заявиться после летней Олимпиады в 2021 году, получил право на проведение старта, и Сингапур, который довольствовался «Акватикой», отобранной у Казани. Кстати, следующий старт «королевы спорта» запланирован в Пекине, то есть большие международные старты активно уходят на Азиатский континент.

Если расставлять по значимости события ЧМ, то первое место, конечно, будет за мировым рекордом шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, преодолевшего планку на высоте 6.3. и обновившего на один сантиметр свой же мировой рекорд, установленный накануне чемпионата мира, 12 августа, то есть практически месяц назад. Отец и тренер Грег Дюплантис тоже был прыгуном с шестом, с личным рекордом в 5.8. который не позволял ему быть лучшим даже на родине, в США, но сын, выступающий за Швецию, благодаря гражданству матери, бывшей волейболистки, перепрыгнул отца уже на полметра.



В контексте сравнения с результатами августовского чемпионата России в Казани Дюплантис-старший со своим лучшим итогом превзошел бы и нашего новоиспеченного чемпиона Михаила Шмыкова. Его чемпионский результат, 5.72. использовался отдельными участниками финала ЧМ как стартовая высота. Уже вторая попытка на 5.75. намекала на деградацию отечественных прыжков с шестом, некогда бывших лучшими в мире. Точнее, бывших среди лучших в конкуренции с поляками, французами и американцами. Поляки с годами сдали, и их лучший прыгун Петр Лисек также не прошел в финал ЧМ, французы пока еще конкурентоспособны. Хотя 39-летний Рено Лавиллени выглядит, скорее, как музейная достопримечательность. Но на подходе Тибо Колле (сын Филипа Колле), которого любители легкой атлетики помнят, как члена звездной французской сборной шестовиков — Виньерона, Увиона, Кинона.

В женском шесте Россия пока еще со щитом

Сейчас о каких-либо школах говорить не приходится, в центре внимания одиночки, как Дюплантис, вице-чемпион мира Эммануил Каралис из Греции, бронзовый призер австралиец Куртис Маршалл, филиппинец Тиаго Брас или же канадец Шон Барбер, ушедший из жизни в январе 2024 года. Кстати, с Дюплантисом его роднило то, что тренером у него работал Джордж Барбер, отец, в прошлом сам известный шестовик.

В женском шесте, наоборот, бросается в глаза, что финал из 16 спортсменок собрал квартет американок, трио новозеландок. Американки Кэти Мун и Сэнди Моррис заняли первые два места, на подступах пьедестала почета остались сестры-близняшки Хана и Аманда Молл. Представительницы Зеленого континента пока радуются самому факту выхода в финал, по факту у них за победу могла побороться только австралийка Нина Кеннеди. Но действующая олимпийская чемпионка пропустила ЧМ из-за травмы.

Американка Мун победила с результатом 4.90, на втором месте в Токио могла бы оказаться россиянка Полина Кнороз, которая в Казани показала результат 4.86. Она бы на сантиметр опередила другую американку Сэнди Моррис — 4.85. Это все лишь вероятность, но Кнороз за это получит вполне реальный миллион рублей от Федерации легкой атлетики России. Дело в том, что она установила призовой фонд, согласно которому россияне, показавшие результат лучше чемпионов мира, получат по 1,5 миллиона рублей. Опередившие вице-чемпионов, как Кнороз, по миллиону. Далее 700 тысяч (с результатом лучше третьего места), 300 и 150 тысяч, с результатами лучше спортсменов, занявших четвертые и пятые места. В какой-то степени это было калькой с решения Федерации плавания России, которая таким образом премировала своих спортсменов за результаты. Лучше, чем на ЧМ-2023 и Олимпиаде в Париже.

Организаторам казанского марафона и чемпионата России есть чем гордиться . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наш ответ

В плавании это решение выглядело оправданным. Климент Колесников или Евгения Чикунова на самом деле выглядели конкурентными по сравнению с лидерами мирового плавания, и не их вина, что они не могли соревноваться в одном бассейне. В легкой атлетике похожее решение вызвало абсолютно непредсказуемую реакцию. Уже после первых трех дней турнира 16 российских легкоатлетов заработали 17 млн рублей. Среди них марафонец Дмитрий Неделин. В мае нынешнего года он победил на «Казанском марафоне», установив при этом новый рекорд России, после чего прилюдно сделал предложение руки и сердца своей девушке. Неделин получит премию в сумме 1,5 млн рублей за то, что его результат на 10 секунд быстрее, чем показал свежеиспеченный чемпион мира Альфонс Симбу из Танзании, который с помощью фотофиниша опередил этнического эритрейца Аманала Петроса, выступающего за Германию.

Можно догадаться, что будут говорить перед стартом «Казанского марафона» 2026 года, делая упор на то, что наши чемпионы бегут быстрее, чем марафонцы на чемпионате мира, при этом обходясь без фальстартов. Да, в Токио и это случилось, явление крайне редкое, и, по сути, бессмысленное на марафоне. Свои денежки получит и Владимир Никитин, который был в Казани вторым, а сейчас занял бы четвертое место.

Еще более парадоксальной выглядит ситуация в беге на 10 тысяч метров, когда квартет лучших бегунов казанского чемпионата страны финишировал быстрее чемпиона мира в Токио.

Квартет лучших бегунов казанского чемпионата страны финишировал быстрее чемпиона мира в Токио. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нашествие белых

Упомянутый Владимир Никитин, братья Евгений и Анатолий Рыбаковы, Сергей Шаров показали секунды быстрее француза Джимми Гресье. Только вот объяснение здесь кроется в простом факте. Россияне, что называется, «бежали на все деньги», в то время как в Токио преобладала тактическая борьба, чем-то напоминавшая велосипедный сюрпляс в спринте. Участники финала в Токио все как один отдали предпочтение финишному рывку, а не демонстрации дистанционной скорости. В итоге бывший лыжник Шаров показал результат быстрее чемпиона мира. Да, нижегородец Сергей Шаров еще до начала нынешнего сезона соревновался в лыжных гонках, стабильно опережая там на кроссах всю лыжную элиту. К примеру, татарстанца Савелия Коростелева опережал на полминуты, Дениса Спицова — на минуту с лишним, после чего решил в свои 20 лет переквалифицироваться на летнюю дисциплину — легкую атлетику. Ситуация неновая: олимпийский чемпион в 2012 года Иван Ухов до 16 лет играл в баскетбол, а на спартакиаду школьников 2003 года в Казани приехал как метатель диска. После чего, спустя девять лет, выиграл олимпийское золото в секторе для прыжков в высоту.



Кстати, во времена его выступлений темнокожие бегуны вытеснили своих белых коллег из мировой элиты настолько, что в тусовке легкой атлетики стали определять лучших бегунов среди белых. Само собой неофициально, к примеру, такой титул носил россиянин Александр Пархомовский, в общем зачете замыкавший мировую десятку. Так вот, чемпионат мира в Токио удивил нашествием белых бегунов на средних и длинных дистанциях. Упомянутый Гресье, бронзовый призер на той же десятке Андрес Альмгрен из Швеции, серебряный призер на той же десятке, только среди женщин, итальянка Надя Батоклетти. На полторашке (1 500 метров) серебро завоевал североирландец Джейк Уайтман, чья фамилия сама по себе переводится как белый человек.

Но особенно удивительным выглядит золото новозеландца Джорди Бимиша, который в полуфинальном забеге упал, при этом получив удар шиповки по лицу. Тем не менее в финале новозеландец взял своеобразный реванш у судьбы. И это очередная победа белых бегунов в моменте, когда травмировался норвежец Якоб Ингебритсен, который едва ли не в одиночку противостоял нынешним африканцам и их ассимилированным собратьям.

Марафонец Альфонс Симбу выиграл чемпионат мира, пробежав медленнее, чем победители Казанского марафона. взято с сайта smartpress.by

Вспомним драму Драммонда, посмотрев на казус дискоболов

Если африканцы легко меняют гражданство, находя себе место в составах европейских команд, то представители Карибского бассейна предпочитают выступать за сборные своих стран, прославляя даже самые маленькие из них. Поэтому практически каждый старт чемпионата мира можно воспринимать с точки зрения изучения географии. Сейчас о своей родине заявила спринтерша Жюльен Альфред из Санта-Люсии. Она уже становилась чемпионкой и призером Олимпиады в Париже, после чего на родине объявили 27 сентября 2024 года Днем Жюльены Альфред, повторив тем самым триумф другого спринтера, Кима Коллинза, из Сент Китс и Нэвис, выигравшего золото на чемпионате мира 2003 года. В итоге он выступал до 2018 года, уйдя из спорта в 42 года, после чего правительство его островного государства объявило 25 августа, дату победы на чемпионате мира, Днем Кима Коллинза.

Хотя это был один из черных дней в карьере американского спринтера Джона Драммонда, который был дисквалифицирован за фальстарт, после чего минут десять лежал на беговой дорожке, мешая продолжить соревнования. Все тайминги летели к черту, телевизионщики, которые вели прямую трансляцию, сходили с ума, пока «лежачий полицейский» Драммонд протестовал.

В Токио была своя драма, случившаяся в заключительный день соревнований. Дождь, переходящий в ливень, сделал невозможным выступления мужчин-дискоболов. Сама по себе дисциплина сложно координационная, но проводить старт в такую погоду не представлялось возможным, как и доводить до конца финал у прыгуний в высоту. Наблюдать тщетные попытки волонтеров разогнать лужи перед попыткой очередной высотницы было смешно и обидно одновременно. Что дало повод в очередной раз вспомнить Казань, где организаторы соревнований предусмотрели все, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно, независимо от любых капризов погоды.



Сопоставить эти истории заставил итог токийского спринта, когда главная звезда американской легкой атлетики Ноа Лайлс финишировал только третьим. Уступив двум ямайцам — Облику Севиллу и Кишейну Томпсону. С уходом ветеранов Несты Картера, Асафы Пауэлла и легендарного Усэйна Болта казалось, что закатилась счастливая звезда ямайского спринта, потому что более молодой Йохан Блэйк не смог поддержать реноме. После чего стало твориться невероятное, когда непобедимую ранее Ямайку на эстафетах 4 по 100 метров обгоняли Канада и ЮАР, Англия и Италия, Китай и Япония.

Европа продолжает терять превосходство в технических дисциплинах

Резюмируя: в элите мировой легкой атлетики идет постоянный внутривидовой обмен. Неслучайно то, что чемпионаты мира по легкой атлетике стали проводиться только в 1983 году, поскольку ранее представители остальных континентов были неконкурентны в Королеве спорта, за исключением американцев. Когда к американцам подтянулись кубинцы и ямайцы, а средние и длинные беговые дисциплины стали захватывать африканцы, провели первый межпланетный чемпионат вслед за боксом (первый ЧМ в 1974 году) и водными видами спорта (первый ЧМ в 1975 году). С девяностых Европа пыталась конкурировать за счет ассимилированных спринтеров и стайеров, формируя мнение, что только у них есть способности к быстрому спринтерскому бегу и выносливому марафонскому.

При этом остальной мир, чуть-чуть сдав позиции на средних и длинных дистанциях, продолжает отвоевывать позиции в технических дисциплинах. К примеру, метание копья уже достаточно давно перестало быть вотчиной европейцев. Сейчас Тринидад и Тобаго с Гренадой, ранее Индия с Пакистаном, Кения и Египет, представители которых в 2015 году заняли первые два места на пьедестале почета, удивив тогда весь легкоатлетический мир.



В Казани вода была только в яме в стипль-чезе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Удивительным выглядит итог прыжков в высоту у мужчин, где тройку призеров составили новозеландец, южнокореец и чех. Все эти спортсмены достаточно известные, Керр вообще действующий олимпийский чемпион, но такое сочетание стран в числе призеров у высотников выглядит сенсацией. Как и выход в финал индуса Сарвеша Кушаре, который прыгнул на личный рекорд 2.28, при этом перепрыгнув на сантиметр россиянина Данила Лысенко, выигравшего чемпионат России, с 2.27.

В заключение снова о россиянах, татарстанская спортсменка Юлия Сохацкая выиграла международный старт, участвуя в чемпионате Сербии по легкоатлетическим многоборьям. Сохацкая выступала вне зачета, опередив всех конкуренток. А на самом чемпионате мира были две экс-россиянки. Если марафонка Сардана Трофимова после Олимпиады в Париже, где она выступала за Кыргызстан, сейчас не стартовала, то Нина Усубян из Армении, бывшая россиянка Нина Зарина, пробежала, как и прыгунья в высоту Елена Куличенко, представлявшая Кипр, соревновалась в прыжковом секторе. Еще лучше выступила белоруска Мария Жоздик, с 2024 года представляющая Польшу, завоевав для новой сборной серебряную медаль.

Россиянам необходимо как-то проработать историю с премиальными. Когда относительно неконкурентные россияне зарабатывают за счет тактических игр, устроенных на чемпионате мира, и получая больше, чем российские фавориты мирового плавания — это неправильно.

