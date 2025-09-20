На берегах Казанки будут высаживать лес, а на Изумрудном собрали 209 мешков мусора

На Всероссийском субботнике в Казани анонсирован пилотный экологический проект

Фото: Людмила Губаева

«Экология нас объединяет»

Почти полтысячи казанцев всех возрастов, объединенные в 119 команд, бегали сегодня по берегам Изумрудного озера и собирали мусор в большие брендированные мешки. На импровизированной сцене гремела музыка, рядом работала полевая кухня, участников развлекали ростовые фигуры и весьма бодрый ведущий. А на поверхность озера периодически откуда ни возьмись всплывали дайверы, которые, впрочем, довольно быстро вновь исчезали в глубине Юдинского карьера. Что все это значило?

На озере Изумрудном прошел Всероссийский субботник «Зеленая Россия» и акция «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». Субботник был приурочен к марафону «По следам добрых дел» в поддержку олимпиады «Чистое наследие». Это традиционная экологическая активность, которая проводится в Татарстане с 2019 года. Общество объединяется вокруг экологической темы с помощью простых и понятных каждому действий: прийти на берег водоема рядом со своим домом, убрать там мусор своими руками, не ждать, когда это сделает кто-то другой. Всероссийский субботник в Татарстане традиционно проходит в формате квест-игры «Марафон чистоты»: команды, которые за час успевают набрать и сдать на пункты приема больше мусора, занимают призовые места и получают подарки от организаторов. Кстати, об организаторах: это Минэкологии РТ, молодежная организация «Будет чисто», татарстанское отделение РГО и администрация Казани.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

За 6 лет подобные события в Татарстане стали уже традиционными и приобрели широкий охват. Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков, приехавший поприветствовать участников, привел своеобразную ретроспективу: с 2019 года Татарстан участвует в конкурсах «Вода России» и «Зеленая Россия». В первый раз на уборку береговых территорий вышли 54 500 жителей республики. В прошлом году в мероприятиях поучаствовали уже 355 тысяч татарстанцев. А по итогам акции 2025 года, финал которой прошел сегодня на Изумрудном, очищено 8 400 километров береговых линий, 361 тысяча жителей Татарстана вышла на субботники!

— Три года подряд Татарстан занимал первое место в стране в акции «Вода России». Мы видим с вами сегодня, как эти мероприятия объединяют людей, — говорил министр. — А ведь нашей основной целью и было объединение наших граждан вокруг идеи защиты окружающей среды. Экология нас всех объединяет!

Сегодня в квесте победила команда КГЭУ «Энерго-экологи», второе место заняли школьники из Осиновской гимназии (команда «Экопатруль»), а бронзу слаженной работой обеспечили себе сотрудники УФСИН.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Те, кто регулярно выходит на субботники, сами мусорить не будут!

Формат квеста, соревновательная компонента вносят нотки азарта в атмосферу мероприятия. Сегодня на Изумрудном соревновались между собой 119 команд, более 500 человек! Берега озера с большим энтузиазмом расчищали взрослые и дети, корпоративные и семейные команды. Примета нынешнего года: в разговорах участников слышались шутки о том, что мусор, кажется, нужно было привозить с собой, чтобы победить в квесте. Ведь на берегах Изумрудного мероприятие проходит регулярно, а значит, здесь уже довольно чисто. Корреспондент «Реального времени» подслушала обрывки разговоров участников:

— Пока я спускалась на берег, заприметила пару пустых пластиковых стаканчиков. Надо же будет что-то в мешки складывать!

— Вон там в кустах лежит старая покрышка. Держите ее в зоне внимания — она должна стать нашей! Других шансов вырваться вперед не предвидится!

— Какие мешки большие. Где тут столько мусора набрать? Здесь же чисто!

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Остальные журналисты тоже слышали подобные реплики и не преминули задать вопрос об этом Александру Шадрикову: такой «дефицит» мусора на берегах водоема и есть результат многолетней работы жителей по очистке берегов? Министр ответил:

— Да, это один из результатов нашей работы. Жители республики, которые регулярно выходят на субботники и убирают на берегах, однозначно потом сами нигде мусорить не будут. Масштабность участия татарстанцев в подобных акциях и обеспечивает те «жалобы», которые вы слышите сегодня на квест-игре.

Впрочем, как ни жаловались участники на то, что мусора мало, его все-таки оказалось достаточно для того, чтобы подвести внушительные итоги. Покрышек по кустам было собрано целых восемь, других крупногабаритных отходов набралось на 42 кг. Участники акции собрали 209 мешков мусора: 49 — пластик, стекла набралось на 50 мешков, в 29 мешков поместился металл, и еще 81 мешок — смешанные отходы. А дайверы Русского географического общества, которые очищали дно озера, похвастались своими находками: пластиковая ванна, весла, покрышки…

Словом, сколько бы ни работали волонтеры, сколько бы ни было сознательных граждан — все равно раз за разом находятся те, кто не постесняется выкинуть мусор на берег реки или озера. Грустный круговорот: одни граждане выбрасывают мусор в природу, другие его собирают...

Еще один пилотный проект татарстанских экологов: высадка леса в водоохранных зонах

На субботнике Александр Шадриков анонсировал новый масштабный проект, касающийся экореабилитации Казанки. Один из главных проектов по защите водных объектов Татарстана на сегодняшний день — научно-исследовательские работы на реке Казанке. И вот Минэкологии совместно с Министерством лесного хозяйства РТ и при поддержке СИБУРа начинает пилотный проект, который стал их логическим продолжением: лесонасаждение в водоохранных зонах Казанки.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

— Это делается, чтобы Казанка восстанавливалась и самоочищалась. Первые площади, которые определили ученые, — те участки береговой линии, где есть высокая загрязненность реки из-за диффузных стоков. СИБУР нас в этом поддержал, в очередной раз продемонстрировав свою экологоориентированность, — рассказал Александр Шадриков.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева объясняет: загрязнение Казанки обусловлено во многом диффузным стоком — когда дождевые и снеговые воды свободно стекают по берегу в реку, увлекая за собой загрязняющие вещества. Чтобы остановить этот процесс, ученые вместе с экологами планируют высаживать, восстанавливать лес в водоохранных зонах — там, где стоки особенно интенсивные и где лес поредел. Лес будут сажать на 4,18 гектара на территории Урнякского сельского поселения Арского района.

Этот проект — логическое продолжение комплексной научно-исследовательской работы по экореабилитации Казанки, которую министерство ведет вот уже три года. Вдоль берегов реки будут воссозданы защитные лесные полосы — научные исследования гласят, что это один из самых эффективных способов борьбы с нерегулируемым диффузным загрязнением.

Напомним, проект «Улучшение экологического состояния рек и водоемов РТ» развивается при поддержке Минприроды России и реализуется с 2022 года. Разрабатывали его Минэкологии совместно со специалистами КФУ, АН РТ и РАН. В частности, экологи, ученые и общественники серьезно взялись за оздоровление Казанки и всестороннее изучение экологических процессов, происходящих в ней.

Летом «Реальное время» уже рассказывало о проекте «Свободный ток», который реализуется при поддержке Русского географического общества. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

На первом этапе силами Русского географического общества были проведены работы: выявлены ключевые точки негативного воздействия на бассейн реки, усилен мониторинг ее состояния и проведены специальные исследования в период паводка. Летом «Реальное время» уже рассказывало о проекте «Свободный ток», который реализуется при поддержке Русского географического общества. В 2023—2024 годах ВНИИ «Экология» подготовил отчет по итогам НИР, где предложил первоочередные мероприятия по борьбе с диффузным стоком.

То, как пройдет пилотный проект в республике и какие результаты покажет, важно не только для наших экологов. Если он покажет свою успешность, другие регионы смогут взять этот метод на вооружение и вновь, как и в других пилотных экологических проектах, пойти по пути, проторенному Татарстаном.