«Спартак» без Станковича, битва чемпионов в Краснодаре и рекорд новичка

Превью 9-го тура чемпионата РПЛ по футболу

Фото: Динар Фатыхов

Девятый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу и продлится три дня. Центральный матч примет чемпион турнира «Краснодар», в гости к которому приедет вице-чемпион петербургский «Зенит». Казанский «Рубин» в выходные сыграет в гостях с «Акроном», а «Балтике» предстоит побороться за рекорд страны. Какие интриги несет в себе предстоящий тур — читайте в материале «Реального времени».

«Акрон» — «Рубин»: удобный соперник для казанцев, но…



Матч в Самаре ожидается для «Рубина» непростым, хотя соперник для казанцев считается удобным. В прошлом сезоне команда Рашида Рахимова четырежды обыграла «Акрон»: по два раза в чемпионате и Кубке России с общим счетом 10:1, пропустив лишь в одной игре. Но тренер «рубиновых» накануне призвал казанских журналистов не смотреть на статистику.

— Команды, находящиеся внизу, особенно опасны, я всегда об этом говорю. Футбол в исполнении «Акрона» хороший, качественный. Если мы посмотрим все последние матчи соперника, то во всех они имели моменты, но где-то им не везло. Готовиться к таким соперникам, когда их, можно сказать, приперли к стенке, сложно, такие команды будут убиваться за каждый сантиметр поля, — заявил Рахимов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Акрон» проиграл четыре матча подряд и уже опустился на 14-е место в турнирной таблице. Прошлогодний дебютант РПЛ никогда не бывал на столь низкой для себя позиции, поэтому будет прилагать максимум усилий, чтобы подняться выше. Главным оружием тольяттинцев остается Артем Дзюба, под которого Рахимову предстоит найти подходящего защитника. Игор Вуячич и Алексей Грицаенко пока не готовы вернуться в состав из-за травм, а у Егора Тесленко нет большого опыта игры в середине «тройки» центральных.

«Краснодар» — «Зенит»: проверка амбиций чемпиона

Встреча между действующим чемпионом и вице-чемпионом турнира станет главным матчем 9-го тура РПЛ. Команды подходят к очному поединку в разном настроении. «Краснодар» пока успешно справляется с чемпионским бременем и лидирует в чемпионате с трехочковым отрывом от ближайшего преследователя. «Зенит» же немного притормозил на старте, потом вернул себе форму, но в минувшем туре потерял очки в Калининграде.

Игра краснодарцев выглядит более цельной, поэтому в предстоящем матче команда Мурада Мусаева будет фаворитом. К тому же играть предстоит дома, в присутствии собственных болельщиков. Плюс возвращается Джон Кордоба, пропускавший предыдущий матч «быков» из-за дисквалификации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У «Зенита» все лидеры тоже в строю и должны быть готовы к выезду против чемпиона. В прошлом туре Сергей Семак жаловался, что сборники питерцев оказались не готовы к матчу после возвращения из своих национальных команд. Спустя неделю проблем уже быть не должно, так что можно ждать красивой и зрелищной игры в Краснодаре.

Интересным и странным выглядит назначение на топ-матч судьи Сергея Карасева. Некогда лучший арбитр страны в текущем сезоне допустил ряд грубых ошибок и находится не в лучшей судейской форме. Еще и на ВАР будет работать Сергей Иванов, который получает назначения чуть ли не на каждый матч «Зенита».

«Спартак» — «Крылья Советов»: гостевой разлад самарцев

В преддверии нового тура чемпионата в прессе снова активно заговорили о возможной отставке Деяна Станковича. При этом «красно-белые» до кубкового поражения от «Ростова» (1:2) не проигрывали девять матчей подряд. Но вместо победы над ростовчанами и досрочного выхода в плей-офф Кубка России команда серба обиднейшим образом оступилась. Если «Спартак» допустит осечку в РПЛ, то увольнение может стать реальностью уже в эти выходные. Тем более КДК РФС дисквалифицировал Станковича аж на месяц в чемпионате и Кубке после удаления в игре с «Динамо».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правда, в соперниках удобные для «красно-белых» «Крылья Советов». Самарцы не могут победить «мясных» в Москве одиннадцать матчей подряд, столичный стадион для команды едва ли не заколдованный. И сами подопечные Магомеда Адиева не радуют стабильностью. «Крылья» могут в одном туре разгромить «Ростов», а в другом крупно проиграть «Краснодару», после чего отнять очки у «Локомотива». Вот эта нестабильность, впрочем, возможно, сыграет в пользу самарцев. При определенном стечении обстоятельств «Крылья» способны создать огромные проблемы.

Что там говорить, если команды к очному противостоянию подходят в ранге соседей в турнирной таблице. «Спартак» и «Крылья Советов» идут на 7—8 местах с 12 очками. В общем, типичная битва середняков, но есть нюанс: один клуб декларирует борьбу за чемпионство, а другой — за выживание.

«Балтика» — «Ростов»: в ожидании рекорда калининградцев

«Балтика» после возвращения из Первой лиги идет в РПЛ без поражений. В восьми турах подопечные Андрея Талалаева одержали четыре победы и четыре раза сыграли вничью. В том числе в последнем матче чемпионата с «Зенитом» (0:0). «Балтийцы» близки к рекорду страны для команд-новичков Премьер-лиги. В 2001 году саратовский «Сокол» восемь туров шел без поражений со старта сезона и проиграл лишь в девятом матче. Калининградцам хватит ничьей с «Ростовом», чтобы стать рекордсменами.

Однако ростовчане набрали приличный ход после паузы на игры сборных. Команда Джонатана Альбы сенсационно обыграла в минувшем туре ЦСКА (1:0), а в Кубке России нанесла поражение «Спартаку» (2:1). Хотя еще в конце августа казалось, что испанскому тренеру недолго осталось руководить «Ростовом». Как бы там ни было, «Балтика» в предстоящем матче будет фаворитом, к тому же соперники встречаются в Калининграде.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Расписание матчей 9-го тура РПЛ

Суббота, 20 сентября:

14.30 — «Пари НН» –:— «Ахмат»

16.45 — «Акрон» –:— «Рубин»

19.30 — «Динамо Махачкала» –:— «Локомотив»

Воскресенье, 21 сентября:

12.00 — «Оренбург» –:— «Динамо»

14.30 — «Спартак» –:— «Крылья Советов»

17.00 — «Балтика» –:— «Ростов»

19.30 — «Краснодар» –:— «Зенит»

Понедельник, 22 сентября:

19.00 — «Сочи» –:— ЦСКА