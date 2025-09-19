ИИ на дороге: Казань готовится к беспилотникам, а Пермь «читает» скрытые номера
Росавтодор предложил установить два критерия эффективности ИТС — сокращение времени в пути и увеличение скорости
«Вскоре на дорогах массово появится беспилотный транспорт. КАМАЗ тестируют на М-11, а в Иннополисе курсирует беспилотное такси. Транспортную инфраструктуру надо рассматривать шире, с перспективой на беспилотие», — напутствовал Рифкат Минниханов на заседании рабочей группы ИТС ФДА «Росавтодор». Татарстан направил 1,5 млрд рублей бюджетных средств на внедрение интеллектуальной транспортной системы. Правда, 80% из них «съела» Казань, где движение стало намного лучше, утверждал Фарит Ханифов. Удивила всех Пермь: здесь научились считывать закрытые автомобильные номера и выставили 400 млн рублей штрафов всего за два месяца после внедрения нового модуля ИТС.
Казань в топе городов с «умными» дорогами
Казань, наряду с Пермью, Тюменью и Красноярском, достигла второго уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Это значит, что автомобильное движение подчинено «умному» регулированию всего трафика, сообщил модератор сессии — заместитель начальника Управления регионального развития Федерального дорожного агентства Денис Кирюхин. ИТС второго уровня обладает адаптивным регулированием светофоров, имеет систему сбора данных о параметрах дорожного движения на магистральных дорогах и системы видеонаблюдения на ключевых перекрестках. Еще 20 городов страны к концу года достигнут первого уровня зрелости, уточнил он. Это значит, что здесь будут выстроены начальные функции по управлению транспортными потоками, но без сбора данных и аналитики. Таковы результаты первой «пятилетки» по внедрению ИТС в городах России, сообщил он.
Проект финансировали сначала за счет федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», а теперь он перешел в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ежегодно на эти цели Федеральное дорожное агентство выделяло регионам до 3 млрд рублей. Так, Татарстан получил 1,5 млрд рублей за пять лет, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. «Бенефициарами» ИТС стали два города — Казань с численностью 1,4 млн человек и Набережные Челны с численностью 600 тысяч, уточнил он. «В этом города автолюбители стали передвигаться быстрее», — заметил он. В 2025 году республика получила всего 120 млн рублей (97 млн из федерального бюджета).
«Ну поставили камеры. А что это дает людям?»
Продолжится ли финансирование в будущем году, если бюджет испытывает сложности? Состоится ли вторая «пятилетка» ИТС? В условиях финансовой неопределенности Федеральному дорожному агентству стали задавать вопросы в лоб.
— Нас часто спрашивают: а как оценивается эффективность? Ну, поставили камеры на дорогах. А есть ли программа размещения камер? А что это дает людям? — поделился с залом замначальника Управления регионального развития Федерального дорожного агентства Денис Кирюхин.
По его словам, ведомству еще предстоит «защищать» полезность ИТС на федеральном форуме «Дорога-2025».
Росавтодор предлагает установить два критерия эффективности бюджетных расходов на ИТС. Во-первых, определить насколько увеличилась скорость движения в городах с разным уровнем зрелости. Во-вторых, насколько сократилось время простоев и задержек в пути. В настоящий момент регионы — получатели субсидий не ведут подобные замеры. Факультативно их привела Пермь. После модернизации системы ИТС время задержки в пути сократилось на 26%, и скорость автомобилей выросла на 13,4%, сообщил директор Центра безопасности движения дорожного движения Александр Власов. В Тюмени подсчитали, что на 25% увеличился трафик общественного транспорта после введения «зеленой волны».
«Реальное время» позднее поинтересовалось у главы Минтранса РТ, насколько улучшилось движение на дорогах Казани и Набережных Челнов. Оказалось, замеры не проводили. «Это домашнее задание, обязательно выполним», — пообещал Фарит Ханифов. Возможно, результаты станут известны в октябре — ноябре, ближе к форуму Минтранса в Москве.
Казань начнет контролировать парковки
— Пять лет назад ИТС для большинства регионов были новшеством, а сегодня стали нормой в организации дорожного движения, — сообщил Рифкат Минниханов. — Татарстан достиг второго уровня зрелости.
Система включает шесть модулей различных подсистем. Одной из первых стала система видеонаблюдения. Потом в нее была интегрирована система комплексного видеоанализа по выявлению аномального движения транспорта. Затем была разработана система для перекрытия магистралей и автоматического мониторинга, камеры фотофиксации нарушений, рассказал он.
До конца года планируется запуск двух новых подсистем. Во-первых, появится модуль по анализу аварийности на дорогах и модуль по контролю парковочного пространства, сообщил Рифкат Минниханов. Таким образом, ИТС Казани получит восемь подсистем контроля и аналитики.
— Вскоре на дорогах массово появится беспилотный транспорт. КАМАЗ тестируют на М-11, а в Иннополисе курсирует беспилотное такси. Транспортную инфраструктуру надо рассматривать шире — с перспективой на беспилотие, — настаивал Рифкат Минниханов на заседании рабочей группы ИТС ФДА «Росавтодор».
Войны айтишников за госконтракты
В этом году на модернизацию систем ИТС регионам выделили 2,77 млрд рублей, сообщил Денис Кирюхин. В отличие от предыдущих лет, региональные власти проявили активность в организации госзакупок ИТС. Уровень контрактации составил 91%, радовался он. Всего заключено на 2,54 млрд рублей.
Но и тут есть сложности. «На конкурс налетают как пчелы на мед. Как видят крупный лот, то сразу «улетает» незаконтрактованный. Идут жалобы [от бизнеса] на всевозможные нарушения в проведении торгов»,— посетовал он.
— Есть немало тех, кто нарушил правила. Поэтому после 1 сентября будем предлагать вернуть бюджетные средства. И заключить допсоглашения на перераспределение в пользу других регионов, — предупредил он.
Как Пермь насчитала штрафы на 400 млн
Дальше всех в совершенствовании ИТС продвинулась Пермь. В ее активе — 10 модулей по автоматическому управлению транспортным движением. Специалисты ИТС работают в местном ЦОД. «Есть подсистемы видеонаблюдения, видеомониторинга, адаптивного управления светофорами, диспетчерская служба», — рассказал глава Центра безопасности движения дорожного движения Александр Власов.
Летом здесь внедрили технологию выявления инцидентов. На всех пунктах весового контроля установили умные камеры, которые «считывают» номера проезжающих грузовых автомобилей. «85 процентов автомобилей с закрытыми номерами мы научились «читать», — сообщил он. Система прошла сертификацию. К 1 июля завершилась установка на всех постах весового контроля при подъезде в Пермь. За два месяца работы 946 нарушителей были привлечены к административной ответственности. Вынесено штрафов на 400 млн рублей, но пока поступило 180 млн рублей, рассказал он.
В настоящее время власти собираются охватить ими большее количество точек. Представитель одного из регионов сообщил, что прорабатывается вопрос о привлечении нарушителя за отказ от освидетельствования. «Трактовка такая — если номер закрыт тряпочкой, то это не перевес. Поэтому возможный штраф за отказ от освидетельствования может составить 600 тысяч рублей», — предупредил он. Иначе говоря, ИТС может стать не только средством комфорта для автолюбителя, но и неотвратимым наказанием для нарушителя.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».