ИИ на дороге: Казань готовится к беспилотникам, а Пермь «читает» скрытые номера

Росавтодор предложил установить два критерия эффективности ИТС — сокращение времени в пути и увеличение скорости

Фото: Артем Дергунов

«Вскоре на дорогах массово появится беспилотный транспорт. КАМАЗ тестируют на М-11, а в Иннополисе курсирует беспилотное такси. Транспортную инфраструктуру надо рассматривать шире, с перспективой на беспилотие», — напутствовал Рифкат Минниханов на заседании рабочей группы ИТС ФДА «Росавтодор». Татарстан направил 1,5 млрд рублей бюджетных средств на внедрение интеллектуальной транспортной системы. Правда, 80% из них «съела» Казань, где движение стало намного лучше, утверждал Фарит Ханифов. Удивила всех Пермь: здесь научились считывать закрытые автомобильные номера и выставили 400 млн рублей штрафов всего за два месяца после внедрения нового модуля ИТС.

Казань в топе городов с «умными» дорогами

Казань, наряду с Пермью, Тюменью и Красноярском, достигла второго уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Это значит, что автомобильное движение подчинено «умному» регулированию всего трафика, сообщил модератор сессии — заместитель начальника Управления регионального развития Федерального дорожного агентства Денис Кирюхин. ИТС второго уровня обладает адаптивным регулированием светофоров, имеет систему сбора данных о параметрах дорожного движения на магистральных дорогах и системы видеонаблюдения на ключевых перекрестках. Еще 20 городов страны к концу года достигнут первого уровня зрелости, уточнил он. Это значит, что здесь будут выстроены начальные функции по управлению транспортными потоками, но без сбора данных и аналитики. Таковы результаты первой «пятилетки» по внедрению ИТС в городах России, сообщил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Проект финансировали сначала за счет федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», а теперь он перешел в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ежегодно на эти цели Федеральное дорожное агентство выделяло регионам до 3 млрд рублей. Так, Татарстан получил 1,5 млрд рублей за пять лет, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. «Бенефициарами» ИТС стали два города — Казань с численностью 1,4 млн человек и Набережные Челны с численностью 600 тысяч, уточнил он. «В этом города автолюбители стали передвигаться быстрее», — заметил он. В 2025 году республика получила всего 120 млн рублей (97 млн из федерального бюджета).

«Ну поставили камеры. А что это дает людям?»

Продолжится ли финансирование в будущем году, если бюджет испытывает сложности? Состоится ли вторая «пятилетка» ИТС? В условиях финансовой неопределенности Федеральному дорожному агентству стали задавать вопросы в лоб.

— Нас часто спрашивают: а как оценивается эффективность? Ну, поставили камеры на дорогах. А есть ли программа размещения камер? А что это дает людям? — поделился с залом замначальника Управления регионального развития Федерального дорожного агентства Денис Кирюхин.



По его словам, ведомству еще предстоит «защищать» полезность ИТС на федеральном форуме «Дорога-2025».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Росавтодор предлагает установить два критерия эффективности бюджетных расходов на ИТС. Во-первых, определить насколько увеличилась скорость движения в городах с разным уровнем зрелости. Во-вторых, насколько сократилось время простоев и задержек в пути. В настоящий момент регионы — получатели субсидий не ведут подобные замеры. Факультативно их привела Пермь. После модернизации системы ИТС время задержки в пути сократилось на 26%, и скорость автомобилей выросла на 13,4%, сообщил директор Центра безопасности движения дорожного движения Александр Власов. В Тюмени подсчитали, что на 25% увеличился трафик общественного транспорта после введения «зеленой волны».

«Реальное время» позднее поинтересовалось у главы Минтранса РТ, насколько улучшилось движение на дорогах Казани и Набережных Челнов. Оказалось, замеры не проводили. «Это домашнее задание, обязательно выполним», — пообещал Фарит Ханифов. Возможно, результаты станут известны в октябре — ноябре, ближе к форуму Минтранса в Москве.

Казань начнет контролировать парковки

— Пять лет назад ИТС для большинства регионов были новшеством, а сегодня стали нормой в организации дорожного движения, — сообщил Рифкат Минниханов. — Татарстан достиг второго уровня зрелости.



Система включает шесть модулей различных подсистем. Одной из первых стала система видеонаблюдения. Потом в нее была интегрирована система комплексного видеоанализа по выявлению аномального движения транспорта. Затем была разработана система для перекрытия магистралей и автоматического мониторинга, камеры фотофиксации нарушений, рассказал он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

До конца года планируется запуск двух новых подсистем. Во-первых, появится модуль по анализу аварийности на дорогах и модуль по контролю парковочного пространства, сообщил Рифкат Минниханов. Таким образом, ИТС Казани получит восемь подсистем контроля и аналитики.

— Вскоре на дорогах массово появится беспилотный транспорт. КАМАЗ тестируют на М-11, а в Иннополисе курсирует беспилотное такси. Транспортную инфраструктуру надо рассматривать шире — с перспективой на беспилотие, — настаивал Рифкат Минниханов на заседании рабочей группы ИТС ФДА «Росавтодор».

Войны айтишников за госконтракты

В этом году на модернизацию систем ИТС регионам выделили 2,77 млрд рублей, сообщил Денис Кирюхин. В отличие от предыдущих лет, региональные власти проявили активность в организации госзакупок ИТС. Уровень контрактации составил 91%, радовался он. Всего заключено на 2,54 млрд рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Но и тут есть сложности. «На конкурс налетают как пчелы на мед. Как видят крупный лот, то сразу «улетает» незаконтрактованный. Идут жалобы [от бизнеса] на всевозможные нарушения в проведении торгов»,— посетовал он.

— Есть немало тех, кто нарушил правила. Поэтому после 1 сентября будем предлагать вернуть бюджетные средства. И заключить допсоглашения на перераспределение в пользу других регионов, — предупредил он.

Как Пермь насчитала штрафы на 400 млн

Дальше всех в совершенствовании ИТС продвинулась Пермь. В ее активе — 10 модулей по автоматическому управлению транспортным движением. Специалисты ИТС работают в местном ЦОД. «Есть подсистемы видеонаблюдения, видеомониторинга, адаптивного управления светофорами, диспетчерская служба», — рассказал глава Центра безопасности движения дорожного движения Александр Власов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Летом здесь внедрили технологию выявления инцидентов. На всех пунктах весового контроля установили умные камеры, которые «считывают» номера проезжающих грузовых автомобилей. «85 процентов автомобилей с закрытыми номерами мы научились «читать», — сообщил он. Система прошла сертификацию. К 1 июля завершилась установка на всех постах весового контроля при подъезде в Пермь. За два месяца работы 946 нарушителей были привлечены к административной ответственности. Вынесено штрафов на 400 млн рублей, но пока поступило 180 млн рублей, рассказал он.



В настоящее время власти собираются охватить ими большее количество точек. Представитель одного из регионов сообщил, что прорабатывается вопрос о привлечении нарушителя за отказ от освидетельствования. «Трактовка такая — если номер закрыт тряпочкой, то это не перевес. Поэтому возможный штраф за отказ от освидетельствования может составить 600 тысяч рублей», — предупредил он. Иначе говоря, ИТС может стать не только средством комфорта для автолюбителя, но и неотвратимым наказанием для нарушителя.

