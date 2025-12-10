В ОП России выступили за срочное создание российского аналога Roblox

Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб подчеркнул важность учета интересов подрастающего поколения

Фото: Динар Фатыхов

Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил о необходимости в кратчайшие сроки разработать отечественный аналог игровой платформы Roblox, доступ к которой был ограничен на территории России, сообщает ТАСС.

Гриб подчеркнул важность учета интересов подрастающего поколения. По его мнению, создание российской игровой платформы следовало предусмотреть заблаговременно — до ограничения доступа к зарубежному сервису. Он призвал при отключении иностранных ресурсов всегда предлагать пользователям альтернативу и активно развивать отечественные цифровые решения.

— Я считаю, что если нет Roblox, то должен немедленно, в скорейшие сроки появиться наш аналог. Это все‑таки важно для наших детей. Мы должны уважать их мнение и потребности, — отметил представитель ОП РФ.

Ранее Роскомнадзор сообщил о блокировке американского интернет‑сервиса в связи с распространением материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности.

Наталья Жирнова