Rutube впервые обогнал YouTube по дневной аудитории в России
На 6 декабря дневная аудитория Rutube достигла более 23,8 млн человек
Российский видеохостинг Rutube впервые превзошел американскую платформу YouTube по показателю дневной аудитории на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.
На 6 декабря дневная аудитория Rutube достигла более 23,8 млн человек. В то же время аналогичный показатель для YouTube составил 22,3 млн пользователей.
Напомним, за 11 месяцев 2025 года количество просмотров на Rutube выросло в 3,3 раза — до 47,3 млрд. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года показатель составил 14,2 млрд просмотров. Особенно заметен прирост в ноябре: тогда пользователи посмотрели контент 4,9 млрд раз, что на 63,3% больше, чем в ноябре прошлого года.
