Rutube впервые обогнал YouTube по дневной аудитории в России

На 6 декабря дневная аудитория Rutube достигла более 23,8 млн человек

Фото: Мария Зверева

Российский видеохостинг Rutube впервые превзошел американскую платформу YouTube по показателю дневной аудитории на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

На 6 декабря дневная аудитория Rutube достигла более 23,8 млн человек. В то же время аналогичный показатель для YouTube составил 22,3 млн пользователей.

Напомним, за 11 месяцев 2025 года количество просмотров на Rutube выросло в 3,3 раза — до 47,3 млрд. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года показатель составил 14,2 млрд просмотров. Особенно заметен прирост в ноябре: тогда пользователи посмотрели контент 4,9 млрд раз, что на 63,3% больше, чем в ноябре прошлого года.

Рената Валеева