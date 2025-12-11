Новости технологий

«Магнит» испытал беспилотную доставку грузов по трассе М‑12

12:58, 11.12.2025

Беспилотный грузовик способен сократить время доставки грузов на маршруте Санкт‑Петербург — Казань в 2,5 раза

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Navio

Ретейлер «Магнит» совместно с компанией Navio проводит тестирование перевозки грузов на беспилотных грузовиках по трассе М‑12 «Восток». Об этом сообщает производитель Navio.

Все этапы перевозки контролирует AI‑водитель: он отслеживает процесс и самостоятельно выбирает оптимальные параметры движения грузовика.

Первые результаты тестирования показали, что беспилотный грузовик способен сократить время доставки грузов на маршруте Санкт‑Петербург — Казань в 2,5 раза. Для сравнения: при участии человека‑водителя рейс занимает в среднем 58 часов — это связано с необходимостью соблюдать установленный режим труда и отдыха. В планах — запустить регулярные рейсы беспилотных грузовиков по трассе М‑12 уже в следующем году.

Ранее «Ростех» представил автопилот для сельхозтехники.

Наталья Жирнова

