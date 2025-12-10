Пользователи Telegram в России столкнулись с продолжительными сбоями

Проблемы фиксировались вне зависимости от типа интернет-соединения

Пользователи Telegram в России 10 декабря столкнулись с продолжительными сбоями в работе сервиса. По всей стране отмечались значительные трудности с загрузкой медиафайлов, включая видео и голосовые сообщения, которые, по свидетельствам пользователей, могли загружаться до 15—20 минут.

Сбои фиксировались вне зависимости от типа интернет-соединения: проблемы сохранялись как при использовании мобильного интернета, так и при подключении к сетям Wi-Fi. Использование VPN-сервисов, как правило, помогающее в подобных ситуациях, в этот раз не принесло ожидаемого результата.

Согласно данным сервисов, отслеживающих неполадки в работе онлайн-ресурсов, пиковые нагрузки жалоб на работу Telegram за последние сутки были зафиксированы в Адыгее, Калмыкии, Кировской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Ярославской области.

скриншот с сайта downdetector.su

Основные трудности, с которыми столкнулись пользователи, включали длительные задержки в доставке сообщений, невозможность подключения к серверам, что проявлялось в отображении статуса «Соединение...» на протяжении длительного времени.

Рената Валеева