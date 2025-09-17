Максут Шадаев: «Надеемся согласовать автоматический режим подачи заявлений в первый класс в этом году»

Глава Минцифры рассказал о востребованности приложения «Моя школа» на «Госуслугах», а Минниханов пообещал запустить ИИ-помощников для учителей

Фото: Артем Дергунов

«Надеемся, у нас получится согласовать с Минпросвещения РФ автоматический режим подачи заявлений для зачисления ребенка в первый класс и в этом году», — заявил Максут Шадаев, не сомневаясь в том, что новая разработка возглавляемого им Минцифры России получит одобрение. В этом году 2/3 первоклассников в стране были зачислены через электронную форму подачи заявлений, а дальше ведомство стремится глубже интегрировать цифровые сервисы в образовании и культурном просвещении молодежи. В социальной сфере ставка на проактивное начисление субсидий. С другой стороны, власти продолжат стимулировать спрос на отечественные IT-продукты, устанавливая запрет на применение зарубежного оборудования в критической инфраструктуре. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новое лицо российской экономики

IT-индустрия становится драйвером в достижении технологического суверенитета России, а сама отрасль переживает взрывной рост. В этом году молодая отрасль выросла на 45%, опередив остальные сферы, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев, задав оптимистичную тональность всей пленарной сессии Kazan Digital Week.

Из его презентации следовало, что айтишники опередили даже те отрасли, которые связаны с оборонкой. Правда, в абсолютных цифрах их выручка не может сравниться с оборонными расходами. Объем реализации отечественных IT-продуктов и решений составил 4,5 трлн рублей, что является «абсолютным рекордом». Доля в ВВП страны достигла 2,43%. Конечно, соперничать с сырьевыми гигантами сложно, но динамичный рост показал, что вклад IT-индустрии в экономику страны будет расти. По крайней мере, его планируют удвоить к 2030 году.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Понятно, взлет IT-индустрии обусловлен импортозамещением решений западных вендоров, ушедших из страны в 2022 году. Благодаря этому российские компании смогли кратно увеличить выручку. «Темпы роста у нас очень высокие, вот за пять лет мы выросли в 3,7 раза по объему реализации», — сообщил Максут Шадаев.

Еще выше оказались показатели в Татарстане. «Но хочу отметить, что в Татарстане темпы выше, чем сегодня в России. Здесь за пять лет рост в 4,4 раза. Это очень хороший результат вашей работы», — отметил Шадаев, повернувшись к Рустаму Минниханову.

Не льготы, а стимулы

Но без государственной поддержки прийти к таким результатам было бы сложно, признал глава Минцифры. Власти продолжают обсуждать расширение мер поддержки, но не в форме прямого льготирования IT-компаний, а через опосредованное стимулирование. «Надо сосредоточиться на мерах поддержки спроса на российские решения. С начала года действует следующее стимулирование: покупатели российских программно-аппаратных комплексов получают возможность списывать расходы с коэффициентом 2, уменьшая налогооблагаемую базу по налогу на прибыль», — рассказал спикер. Соответствующие поправки к законам были приняты весной этого года.

Другая мера стимулирования по переходу на отечественные решения будет действовать в этом году. Они касаются запрета на использование зарубежного оборудования, в том числе критической информационной инфраструктуры в бизнесе. «Они устанавливают обязанность правительства определить типовые объекты КИИ и установить для них предельные сроки перехода на российские решения. Раньше эти сроки устанавливал сам бизнес, а теперь собственники сами будут классифицировать объекты и переводить их на российские решения», — пояснил Максут Шадаев. Таким образом, это поддержит спрос на отечественные решения.

Напомним, что с 1 января 2025 года госорганам запрещено использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им объектах критической информационной инфраструктуры. В регионах уже начали закупать отечественные облачные решения и софт.

В школу — в один клик

Пленарная сессия была посвящена модной теме внедрения искусственного интеллекта, которая обычно вызывает хайп. Но сам глава Минцифры сместил ракурс дискуссии и затем сосредоточился на цифровых сервисах для простых граждан. Вероятно, ему было важно показать не только новое лицо российской экономики, но и то, как hi-tech проникает в обычную жизнь людей. По крайней мере, почти 2/3 своей речи он посвятил тому, какие новые цифровые функции стали доступны для граждан и избавили их от ненужной траты времени.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В этом году 2/3 первоклассников в стране были зачислены в школу через электронную форму подачи заявлений через приложение «Моя школа» на портале госуслуг, сообщил глава Минцифры. Речь идет о примерно 1 млн детей.

Из них 170 тысяч детей, чьи родители имеют льготное приоритетное право, были зачислены в первый класс желаемой школы автоматически. Для тех, кто не сталкивается с этой проблемой, Максут Шадаев пояснил, что, как только открывается запись на зачисление в первый класс, возникает конкуренция между родителями. Особенно среди льготников. Поэтому в сервисе заложена проактивная функция, когда льготнику сразу поступает сообщение и он в один клик отправляет заявление на зачисление ребенка в школу. Льготами пользуются работники полиции, МЧС. «Надеемся, у нас получится согласовать с Минпросвещения РФ автоматический режим подачи заявлений для зачисления ребенка в первый класс и в этом году», — заявил Максут Шадаев, не сомневаясь в том, что новая разработка Минцифры получит одобрение.

Дальше Минцифры стремится глубже интегрировать цифровые сервисы в образовании и культурном просвещении молодежи. Так, в мае было запущено приложение, где родители в режиме онлайн смогут отслеживать оценки ребенка и сравнивать его успеваемость с успехами остальных учеников класса и даже потока.

Готова еще одна новая опция — доступ к образовательному контенту. «Сейчас родители зачастую вынуждены платить достаточно серьезные деньги цифровым образовательным платформам. Теперь контент станет бесплатным для учителей, которые смогут брать оттуда домашние задания, а ученики — воспользоваться онлайн-уроками», — рассказал он. В бесплатном доступе будут 30 тысяч уроков, уточнил министр.

Раис Татарстана Рустам Минниханов позже добавил, что в этом году учителя информатики получили ИИ-агенты для выполнения рутинной работы, а в будущем они будут у учителей всех предметов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Появился на «Госуслугах» сервис по подбору вуза для выпускников школ и не только. В нем зарегистрированы 1,717 тыс. вузов. В эту приемную кампанию было зафиксировано 26 млн посещений, а заявления в вуз через «Госуслуги» подали 1,234 млн уникальных пользователей (рост в сравнении с 2024 годом — 84%).

Не менее популярен сервис в сфере культуры. Благодаря «Пушкинской карте» им воспользовались 12 млн молодых людей в стране.

Субсидии придут автоматически

Цифровые сервисы в социальной сфере будут настроены в режиме проактивной поддержки, пообещал глава Минцифры. То есть субсидии будут не только автоматически начисляться льготникам-получателям, но и будет даваться к ним расшифровка, почему такая сумма рассчитана. Отдельное внимание — участникам СВО, которым положены льготы по ЖКХ, льготы на питание и др. Всего во многих регионах предоставляется 11 мер соцподдержки.

По словам Шадаева, эти льготы в проактивном режиме работают только в Новосибирской области, где нашли 4,5 тысячи участников СВО, которые за мерами не обращались, но их назначили автоматически. Он призвал перевести в этот режим все регионы РФ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Мы призываем регионы дальше переводить меры соцподдержки в проактивный режим. Мы считаем, что 50—70 мер поддержки, особенно не связанных напрямую с расходами бюджетных средств, можно полностью перевести и разгрузить службы социальной защиты. До конца года мы просим в оперативном порядке сделать это по участникам СВО, — попросил Максут Шадаев.

Для ускорения процесса запущен сервис Минобороны РФ, где можно получить подтверждение участия конкретного гражданина в СВО. Немало новых сервисов прорабатывает МЧС для прогнозирования стихийных бедствий и пожаров.

В Татарстане максимум госуслуг переведено в цифровой формат, сообщил Рустам Минниханов. Большие усилия прикладываются для разработки отечественных решений, которые идут на экспорт. «Уже есть примеры сотрудничества с партнерами из дружественных стран: компания «Инфоматика» поставляет турникеты и системы контроля доступа для стадионов в Катаре и Таджикистане. Компания «Ай-Си-Эл» реализует проекты по кибербезопасности для банков Судана, Саудовской Аравии и ОАЭ.

«Перед нами стоит задача — к 2030 году не менее четверти резидентов IT-парка должны работать на зарубежных рынках», — сказал Рустам Минниханов.

